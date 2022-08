Nach dem 2:1-Heimsieg zum Auftakt der neuen Saison der ADMIRAL 2. Liga vs. Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira und der 0:2-Niederlage im steirischen Derby bei Aufsteiger SK Sturm Graz II wollte der SV Licht Loidl Lafnitz Zuhause im Freitagabend-Flutlichtspiel gegen Vizemeister FAC in Rd. 3 den zweiten Dreier einfahren. Die Wiener mit nur einem Punkt aus den ersten beiden Partien und einem "Lafnitz-Komplex" - in acht Duellen zuvor kein Sieg (4 Siege Lafnitz, 4 X) durchkreuzten die Pläne, fügten den Steirern die erste Heimniederlage seit November (!) zu und verschafften sich mit einem 4:0-Triumph einen Befreiungsschlag.

Löste die bisherige Saison-Torsperre des FAC: der kroatische Offensivakteur Vice Miljanic traf per platziertem Elfer zur 1:0-Gästeführung und machte die Wiener auf die Siegerstraße. Erster Dreier im dritten Anlauf für die Mörec-Schützlinge.

Mörec: "Lafnitz spielt besten Fußball der Liga"

Am 13. Mai bedeutete dieses Duell das vorletzte für beide Teams in der Saison 2021/2022, gewann Lafnitz an gleicher Wirkungsstätte mit 1:0 und brachte den FAC damit um die Aufstiegs-Träume in die ADMIRAL Bundesliga. Nun also in Runde 2 der neuen Spielzeit die Neuauflage dieses Duells.

Der FAC, der auch im Vizemeister-Jahr 2021/22 zunächst schwer in Gang kam und in der aktuellen Spielzeit vor diesem Match als einziges der 16 Teams noch ohne erzielten Treffer war, ging mit großem Respekt in das Duell mit den heimstarken Steirern, die im Kalenderjahr noch ohne Heimniederlage waren. FAC-Chefcoach Mitja Mörec vor der Partie: "Meiner Meinung nach spielt der Gegner den besten Fußball der Liga, mit sehr gutem Positionsspiel".

Und sind in der heimischen Fußball-Arena Lafnitz eine Macht. Im Kalenderjahr 2022 bis dato noch unbesiegt, letzte Niederlage daheim am 21. November (1:4 gegen den GAK 1902). Seither in acht Heimspielen saisonübergreifend sechs Siege (zuletzt in Serie!) und zwei Remis!

Nach über 200 Zweitliga-Minuten erster FAC-Treffer der Saison

Beim FAC auch in diesem Sommer wieder mal ein großer personeller Umbruch: 17 Neue, 16 Abgänge. Das braucht Zeit beim Findungs-Prozess. Und auch mit dem ersten Saisontor dauerte es ja in der neuen Spielzeit...nach über 200 Minuten in der neuen 2. Liga-Saison war es dann endlich soweit. Aus einem Standard, genauer Handelfmeter, der allerdings sehr umstritten war.

Vice Miljanic war´s egal...der FAC-Angreifer verwandelte vom Punkt platziert in die linke Ecke, in die SVL-Goalie Zingl zwar abtauchte, doch da passte kein Blatt Papier mehr zwischen Pfosten und Ball (20.). Der 24-jährige, kroatische Sommer-Neuzugang mit seinem Liga-Premierentor. Beim 1:0 für die Gäste blieb es bis zur Pause.

Doppelchance zum Ausgleich von Lafnitz liegen gelassen

Nach dem Seitenwechsel vergaben die Steirer in einer unterhaltsamen, abwechslungsreichen Partie eine Doppelchance. Zunächst verfehlte der aufgerückte Abwehrspieler Fabian Wohlmuth das Gäste-Gehäuse (54.), ehe auch Daniel Gremsl daneben zielte (56.).

Auf der Gegenseite ebenfalls günstige Einschussmöglichkeiten für Miljanic (60, scheiterte an SVL-Goalie Zingl) und Bertaccini, der das gegnerische Gehäuse nur knapp verfehlte (66.) statt die Führung auszubauen. Dann schon wieder der agile, 1,65-Meter große Belgier, der im Sommer von Wacker Innsbruck zum FAC kam. Der 24-jährige Linksfuß mit italienischen Wurzeln legte sich halblinks im Sechzehner die Kugel auf seinen linken Schlappen, um dann aus 14 Metern das Visier jedoch einen Tick zu hoch einzustellen - die Kugel klatschte ans Torgebälk (66.). Es blieb weiter spannend und abwechslungsreich.

Spieler des Abends: Christopher Kröhn krönte sich nach seiner Einwechslung mit dem Tor-Doppelpack in 20 Minuten - zuvor in den drei Pflichtpartien (inkl. ÖFB-Cup) plagte den 23-jährigen Wiener noch eine Knieblessur! Zwei Spiele war der FAC ohne Treffer, heute brachen die Floridsdorfer den Bann! Klares Statement und womöglich der Turnaround.

Joker Christopher Kröhn stach mit erstem Ballkontakt

Doch dann kam Kröhn...sah und traf...mit einem sehenswerten Schussball von halblinks mit rechts in die lange, rechte Ecke. Der 23-jährige Wiener, der im Sommer vom FC Mauerwerk kam, mit dem Auge und platziertem Abschluss mit seiner ersten Ballberührung nach Einwechslung. Lukas Schöfl stand dem wenig nach und erzielte mit flachem Linksschuss wenig später ebenfalls als Joker das 0:3 gegen nunmehr befreit aufspielende Floridsdorfer (79.). Der nächste Neuzugang mit seinem Premieren-Tor für den FAC - der 21-jährige Schöfl wurde für ein Jahr vom Bundesligisten Wolfsberger AC ausgeliehen.

Kröhnender Abschluss

Damit war der "Deckel drauf" auf diesem Spiel. Christopher Kröhn schnürte in der Nachspielzeit gar noch den Doppelpack zum 0:4-Endstand...mit dem Tor folgte auch der Abpfiff. Verdienter Auftritt für eine engagierte Leistung des FAC, der vor allem auch defensiv stets die Ordnung hielt.

Weiter geht es für beide in Runde 4 wie folgt: der FAC empfängt nächsten Freitag, 12. August, daheim den früheren Klub von "Doppelpacker" Christopher Kröhn - Vorwärts Steyr (18:10 Uhr) - und der SV Lafnitz trifft am Sonntag, 14. August, um 10:30 Uhr im Steirischen Derby auswärts auf die Kapfenberger SV 1919.

Genau SO wollen wir das sehen 💪🏼



Wir beenden unseren Lafnitz-Fluch und holen durch Treffer von Vice Miljanic (21./HE), Christopher Kröhn (74./90.+4) und Lukas Schöfl (79.) einen 4:0-Erfolg beim @svlafnitz 😎🔵⚪️ #Wirfürden21 pic.twitter.com/9gD8a6OuaX — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) August 5, 2022

ADMIRAL 2. Liga, 3. Runde, SV Licht Loidl Lafnitz - Floridsdorfer AC 0:4 (0:1)

Freitag, 5. August 2022, 20:30 Uhr, Fußballarena Lafnitz, Zuschauer: 430, Schiedsrichter: Florian Jäger (Salzburg).

SV Lafnitz (4-3-3): Zingl (K) - Wohlmuth, Gölles, Umjenovic, Grasser - Prohart (70. Duvnjak), P. Siegl , G. Nutz - Lichtenberger (83. Poldrugac), Grosse (46. Neubauer), Gremsl (83. Lederer). Trainer: BEd Philipp Semlic.

FAC (4-2-3-1): Spari - Becirovic (K), Bubalovic, Wallquist, M. Maier - Hubmann (86. Scherzadeh), Mankowski - Flavio Dos Santos Dias (73. Schöfl), Miljanic (61. Monsberger), Bertaccini (86. Fink) - Hernaus (73. Kröhn). Trainer: Mitja Mörec.

Torfolge: 0:1 (21., Handelfmeter) Miljanic, 0:2 (74.) Kröhn, 0:3 (79.) Schöfl, 0:4 (90.+5) Kröhn.

Gelbe Karten: Grasser (20.), Prohart (32.), G. Nutz (75.), Siegl (89.)/ Becirovic (25.).

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL + FAC