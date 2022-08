First Vienna FC 1984 traf am Freitagabend in der 2. Liga auf den SKN St. Pölten. Beide Teams hatten die ersten beiden Saisonspiele gewonnen - dementsprechend Spannung wurde von den Fans erwartet. Am Ende gab es ein 1:1-Remis, mit dem die Gastgeber wohl nicht ganz zufrieden sind. Immerhin waren die Heimischen das bessere Team, konnte aber aus den sich ergebenden Möglichkeiten aber nichts machen.

Verdiente Vienna-Führung

Die Heimischen starten gut ins Match und setzen den Gegner gleich ordentlich unter Druck. Daniel Luxbacher versucht es, das Runde will aber nicht ins Eckige. Kurz darauf ist es wieder Luxbacher, der vergibt. Im Gegenzug sind es dann beinahe die Gäste, die in Führung gehen, doch der Ball geht knapp über das Tor. In der 19. Minute jubeln dann die Heimfans in der Naturarena Hohe Warte. Stephan Auer wird wunderschön in Szene gesetzt und versenkt nach 19 Minuten den Ball mit einem schönen Schuss im gegnerischen Tor. Dann flacht das Spiel etwas ab und erst nach einer halben Stunde Alarm im Strafraum der Gastgeber, doch Yacouba Silue bringt den Ball nicht im Tor unter. Das ist es dann auch in der ersten Halbzeit gewesen. Nach etwas mehr als 45 Minuten schickt der Schiri die beiden Teams in die Pause.

St. Pölten gleicht aus

Im zweiten Durchgang ist das Spiel zerfahren. Weder die Gastgeber noch die Gäste kommen gefährlich vor das Tor. Die Heimischen haben aber optisch Überlegenheit und lassen Ball und Gegner mit Führung im Rücken laufen. Mit Fortdauer der Partie lassen sie sich das Zepter aber immer öfter aus der Hand reißen. In der 76. Minute dann doch die Riesenchance für die Gastgeber aus einem Konte: Lukas Grozurek wird schön mit einem Lochpass in Szene gesetzt, schießt aber aus halbrechter Position zu überhastet und der Ball geht klar über das Tor. Praktisch im Gegenzug steht es 1:1. Hoher Ball in den Strafraum und Luis Hartwig trifft per Kopf via Innenstange zum Ausgleich. Bitter für die Gastgeber, für das Sprichwort "Tore, die du nicht machst, bekommst" gerade bittere Realität geworden ist. Den Fans auf der Hohen Warte scheint es egal zu sein - sie peitschen ihre Mannschaft noch einmal nach vorne, doch mehr als eine Strafraumszene schaut nicht mehr heraus. Nach etwas mehr als 90 Minuten ist das Spiel vorbei.

First Vienna FC - SKN St. Pölten 1:1 (1:1)

Freitag, 5. August, 2022, 18:10 Uhr, Naturarena Hohe Warte, 1654 Zuseher, SR: Christian-Petru Ciochirca

Vienna: A. Lukse - K. Abazovic, S. Auer, C. Bumbic, L. Grozurek - T. Kreuzhuber, D. Luxbacher, B. Luxbacher, I. Noy - N. Steiner, M. Sulzner

St. Pölten: K. Conte - J. Keiblinger, S. Kone, U. Llanez Jr., J. Montnor - K. Monzialo, F. Morou, D. Riegler, Y. Scheidegger - D. Silue, F. Stolz

Gelbe Karten: Auer, Zellhofer (Trainer) bzw. Pogatetz (Trainer), Monzialo, Riegler, Keiblinger, Barlov

Fotocredit: Josef Parak