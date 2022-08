Der Grazer AK 1902 konnte gegen den FC Liefering im Heimspiel den ersten vollen Erfolg in der ADMIRAL 2. Liga feiern. Die Gastgeber zeigten sich über die komplette Spielzeit dominierend, das einzige Tor beim knappen 1:0-Erfolg der Grazer erzielte Paul-Friedrich Koller per Kopfball.

GAK überlegen

Die Gastgeber aus der Steiermark begannen besser, zeigten sich von Beginn an spielbestimmend. Erstmals wurde es in der 15. Minute gefährlich: Michael Liendl bediente Lukas Gabbichler formschön, Liefering-Keeper Jonas Krumrey parierte aber. Nur Sekunden später fiel dann aber der Führungstreffer der Grazer: Nach einem Eckball war Paul-Friedrich Koller per Kopf zur Stelle und erzielte das 1:0 (15.). Es sollte der einzige Treffer im Spiel bleiben. Chancen auf mehr Treffer hätte es aber durchaus schon in der ersten Hälfte gegeben. Am gefährlichsten wurde es bei einem Standard: Liendl probierte es in der 37. Spielminute aus gut und gerne 30 Metern, sein Freistoß knallte aber nur gegen die Querlatte.

Der FC Liefering zeigte sich offensiv hingegen im Schongang. Die einzige gute Möglichkeit der Gäste im ersten Durchgang klärte Lukas Graf für seinen bereits geschlagenen Torhüter (40.).

Chancenverwertung als einziges Manko

Nach Wiederanpfiff ließen es beide Teams zunächst ruhiger angehen, ehe der GAK wieder die Kontrolle über das Spielgeschehen in die eigene Hand nahm. Gabbichler versuchte es nach einer Stunde über Rechts, aus spitzem Winkel konnte er den Ball dann aber nicht mehr platzieren.

Der GAK wollte die Vorentscheidung - zeigte sich aber etwas zu verschwenderisch in der Chancenauswertung. Benjamin Rosenberger bediente David Peham per Querpass in die Gefahrenzone - Peham verpasste den Ball aber knapp (69.). Wenig später versuchte es wieder Liendl per Volley, Krumrey wehrte aber gut ab (70.). Graf war es schließlich, der vor dem Ende per Kopf nach Liendl-Ecke erneut gefährlich vor's Tor kam, der Ball ging aber knapp drüber.

Durch den knappen, aber verdienten, GAK-Sieg feiern die Gastgeber den ersten vollen Erfolg in der Liga.

ADMIRAL 2. Liga, 3. Runde

Grazer AK 1902 - FC Liefering 1:0 (1:0)

Merkur Arena; 1901 Zuschauer; SR Fröhlacher

Tor: 1:0 Paul-Friedrich Koller (15.)

Gelbe Karten: 33. Perchtold, 35. Sprirk (Trainer), 41. Peham, 59. Lang bzw. 31. Pejazic, 41. Baidoo, 73. Ingolitsch (Trainer)

Startelf GAK: Nicht - Koller, Graf, Lang, Rosenberger, Rusek, Liendl, Perchtold, Schriebl, Peham, Gabbichler

Startelf Liefering: Krumrey - Hofer, Reischl, Kameri, Agyekum, Konate, Moswitzer, Pejazic, Sahin, Atiabou, Baidoo

Fotos: Richard Purgstaller