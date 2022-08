Am Sonntagvormittag kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen SK Sturm II und SK Rapid II. Das Spiel der Zweiergarnituren zweier großer Traditionsvereine war mit Spannung erwartet worden. Am Ende gab es ein 1:1-Remis.

Keine Tore

Die erste gute Chance für die jungen Grazer nach nur zwei Minuten: Moritz Wels bringt von rechts eine hohe Freistoßflanke an die zweite Stange zu Alois Dominik Oroz, doch sein Versuch per Kopf geht knapp an der linkek Stange vorbei. Kurz darauf auch Rapid: Tobias Hedl dribbelt über links in die Box, legt kurz ab auf Enes Tepecik, doch dessen Abschluss aus spitzem Winkel kann ein Verteidiger abblocken. Das Spiel ist sehr munter geführt. Beide Teams versuchen sich im Spiel nach vorne. In der 27. Minute eine Riesenchance für SK Rapid Wien: Nicolas Binder legt in der Strafraummitte ab auf Tobias Hedl, der nochmal abspielt auf Enes Tepecik, doch dieser haut die Kugel flach am rechten Pfosten vorbei. Dann auch die Grazer wieder mit einem Abschluss - Milan László Toth bekommt einen Abpraller rechts im Strafraum, doch er verpasst den richtigen Moment und so geht das Leder am Tor vorbei. Kurz vor der Pause will Sturms Sandro Schendl Alois Dominik Oroz mit einer Freistoßflanke von rechts an der zweiten Stange in Aktion setzen, doch das Spielgerät ist etwas zu hoch und landet von der Stirn direkt im Toraus. Dann geht es in die Kabinen. Das Spiel hätte sich längst einen Treffer verdient.

Führung und Ausgleich

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer großen Möglichkeit für die Hütteldorfer - Tobias Hedl kommt links im Strafraum frei vor dem Keeper zum Schuss, doch seinen Versuch kann Luka Maric im kurzen Eck gut parieren. In der 54. Minute dann plötzlich Elfmeter für die Grazer: Der Gefoulte Milan László Toth tritt selbst an und schiebt das Leder ins rechte untere Eck. Keeper Benjamin Göschl hat sich nicht ganz entscheiden können und bleibt in der Tormitte stehen. Jetzt ist Rapid gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Man muss jetzt mehr riskieren. In der 57. Minute können die Grazer eine Ecke von links von Enes Tepecik nicht klären, Fabian Eggenfellner bekommt das Leder weitergeleitet von Nicolas Binder, nimmt sich die Kugel im Fünfer und netzt ein. Damit ist wieder alles offen. Sturms Mohammed Gadafi Fuseini dribbelt sich über links in den Strafraum und zieht ab, doch Keeper Benjamin Göschl kann sich auszeichnen und den Schuss Richtung langes Eck parieren. Dann wieder eine vergebene Chance von Tobias Hedl! Er bekommt einen Ball im Strafraum vom linken Flügel, doch anstatt selbst zu schießen legt er nochmal weiter, wo die Sturm II-Defensive sofort klären kann. Das Spiel ist auf Messers Schneide, das nächste Tor wird das Spiel wohl entscheiden. Gute Chance für den SK Sturm II: Schendl versucht es per Freistoß aus der Distanz direkt, doch sein strammer Schuss rauscht deutlich an der linken Stange vorbei. Beide Teams kommen in der Schlussphase noch das eine oder andere Mal vor das gegnerische Tor, am Ergebnis ändert sich aber nichts mehr.

ADMIRAL 2. Liga, 3. Runde

Sturm Graz II - Rapid Wien II

Solarstadion Gleisdorf 552 Zuschauer; SR Fluch

Tor: 1:0 Milan László Toth (54.), 1:1 Fabian Eggenfellner (57.)

Startelf Sturm: Luka Maric (TW) - Alois Dominik Oroz, Paul Komposch, Leon Grube, Samuel Stückler - Daniel Lukas Saurer (K), Sandro Schendl, Moritz Wels, Peter Kiedl - Milan László Toth, Luca Kronberger

Startelf Rapid: Benjamin Göschl (TW), Fabian Eggenfellner (K), Marko Dijakovic, Tobias Hedl, Roman Kerschbaum, Nicolas Binder, Christopher Dibon, Felix Holzhacker, Pascal Fallmann, Enes Tepecik, Almir Oda

