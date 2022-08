Zum Top-Spiel der 4. Runde in der ADMIRAL 2. Liga begegneten sich im Freitagabend-Flutlichtmatch die Kultklubs FC Blau Weiß Linz und der GAK 1902, die jeweils 3 bzw. 4 Zähler nach 3 Runden zu Buche stehen hatten. In der 1. Halbzeit waren die Königsblauen klar tonangebend und die Steirer mit dem (nur) 0:1-Rückstand noch gut bedient, ehe die Rothausen mit Wiederbeginn auf- und durch Routinier Michael Liendl per Handelfmeter zum Ausgleich kamen (60.). Doch die Linzer kamen zurück, doch belohnten sich nicht für ihr Investment. So rettete der GAK mit Glück & Geschick den Punktgewinn - 1:1-Endstand.

Scheiblehner-Schützlinge ergriffen sogleich Initiative

Vorweg gab´s schon mal was für die Galerie, als der ehemalige Deutschland- und Niederlande-Legionär Michael Liendl beim Warm Up die Kugel auf seinem linken "Schokoladen-Fuß" über die gesamte Breitseite des Platzes zirkulieren ließ - der mittlerweile 36-jährige "Alpen-Maradonna".

Zur Startelf: Beide Trainer nahmen gegenüber der Vorwoche je zwei personelle Veränderungen vor. Bei den Gästen kamen Milos Jovicic, Sommer-Neuzugang vom Bundesligisten SV Guntamatic Ried, für den verletzten Lukas Graf und Daniel Kalajdžić, jüngerer Bruder von ÖFB-Teamstürmer Saša Kalajdžić (VfB Stuttgart) für Lukas Gabbichler. Bei den Königsblauen rückten Paul Mensah und Fabian Windhager anstelle von Fally Mayulu und Simon Seidl rein.

Den ersten Warnschuss gab nach 14 Minuten allerdings einer der drei Linzer Innenverteidiger ab: Manuel Maranda. Der erste Rechtsschuss halbrechts vom Sechzehner durch den 27-jährigen Abwehrspieler wurde von der vielbeinigen Steirer Abwehr noch abgeblockt, der Nachschuss-Ball zischte knapp rechts am rechten Pfosten vorbei an die Werbebande. Ansonsten standen die Rothosen defensiv kompakt, kamen gegen engagiert früh anlaufende Blau-Weiße allerdings auch zu keinem konstruktiven Spielaufbau. Der GAK dann ambitioniert, wenn Kreativ-Kopf Michael Liendl in Position gebracht wurde, der mit seinen Impulsen und seiner Pass-Präzision das Spiel zwar schnell machte, doch seine Mitspieler wussten wenig damit anzufangen.

Sehenswerte Kombination zur Führung - GAK nur "Passagier"

Im Kombinations-Flow dann dagegen die Scheiblehner-Elf. Nachdem zunächst noch der eingewechselte Briedl (für den früh verletzten Pirkl) nach einer Rechtsflanke von Windhager den Ball knapp an der linken Stange verpasste, passierte es. Prima vorgetragener Angriff über links...lang gezogene Flanke von Briedl an die zweite Stange, wo sich Ronivaldo konsequent im Luftduell durchsetzte und per Kopfball Matthias Seidl bediente, der enschlossen aus wenigen Metern zur verdienten Linzer Führung vollendete (37.). Die Steirer nur in der Zuschauer-Rolle. Ronivaldo eben noch Assist-Geber, fast mit dem Pausenpfiff mit dem flachen Rechtsschuss vom Sechzehner - links vorbei. Der 33-jährige Brasilianer hat weiter zu warten auf sein erstes Liga-Tor im Dress der Linzer.

Mit Wiederbeginn starke Phase der Rothosen - Lohn: 1:1-Ausgleich

War vor der Pause offensiv nahezug "tote Hose" bei den Steirern, waren die Rothosen nun urplötzlich am Drücker und kamen mit Wiederbeginn sogleich zu einer Top-Torchance. Überhaupt die erste in dieser Partie der Traditionsvereine. Michael Liendl mit dem genauen Zuspiel auf den anderen Michael = Lang, der über halbrechts viel Platz und Zeit vorfand, seinen Flachschuss mit rechts jedoch zu überhastet und unplatziert abschloss - links vorbei (47.).

Der 41-jährige GAK-Coach Gernot Messner schien in der Pause in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben...die Steirer jetzt aggressiver und mutiger agierend. Nunmehr bekam auch der bis dato beschäftigungslose Schlussmann Schmid bei den Gastgebern zu tun, zeigte gegen Rusek sein Können im Anschluss an einen Gäste-Corner (59.). Dann Elfmeteralaram im Linzer Sechzehner. Der Salzburger Schiedsrichter Christopher Jäger ahndete ein Handspiel von Fabian Windhager und Routinier Michael Liendl verwandelte den Strafstoß mit links flach und platziert ins rechte Eck zum 1:1-Ausgleich (60.).

Ronivaldo rackerte, doch wartet weiter auf Liga-Premieren-Tor im Linzer Dress

Mittlerweile eine offene, ausgeglichene Partie...die Oberöstereicher hatten es versäumt, in der 1. Halbzeit mehr aus ihren Feld- und Chancenvorteilen zu machen und ließen die Steirer, die jetzt auch griffiger waren, somit ins Match zurückkommen. Das Spiel stand in dieser Phase auf "des Messers Schneide" - beide wollten den Sieg. Und ein Stürmer vom Zuckerhut im vierten Spiel endlich sein Premierentor für die Blau-Weißen...Ronivaldo rackerte, großer Einsatz und Aktionsradius, doch der Brasilianer glücklos im Abschluss - wie auch bei seinem 16-Meterschuss von halbrechts, drüber (72.).

Grazer mit Glück & Geschick in Schlussviertelstunde

Dann Mega-Möglichkeit für den eingewechselten Anteo Fetahu, doch der 20-jährige Deutsch-Albaner scheiterte allein vor Christoph Nicht am Grazer Goalie (79.). Die Gastgeber blieben dran - Tobias Koch zog ab, doch die Grazer warfen sich mit vereinten Kräften in die Linzer Abschlüsse (81.). Die Scheiblehner-Schützlinge schnürten die Steirer in dieser Schlussviertelstunde regelrecht in deren Hälfte ein, doch fanden kein Fortuné im Abschluss. Wie Matthias Seidl, der die Kugel ans Lattenkreuz hämmerte (84.).

OÖ-Woche für GAK 1902

In Runde 5 gastiert der GAK in einer Woche schon wieder in Oberösterreich...zur Sonntags-Matinee am 21. August ab 10:30 Uhr beim SK Vorwärts Steyr. Während wiederum der FC Blau Weiß Linz zeitgleich in der Steiermark spielt - bei Aufsteiger SK Sturm Graz II.

4. Runde ADMIRAL 2. Liga

Freitag, 12. August 2022, 20:30 Uhr, Hofmann Personal Stadion Linz, Z: 900, SR: Christopher Jäger/Salzburg

FC Blau Weiß Linz vs. GAK 1:1 (1:0)

FC Blau Weiß Linz (3-5-2): Schmid - Maranda, Tursch, Strauss - Windhager (68. Gölles), M. Seidl (90. Mayulu), Brandner (K), T. Koch, S. Pirkl (29. Briedl) - Ronivaldo, Mensah (68. Fetahu). Trainer: Gerald Scheiblehner.

GAK 1902 (3-5-2): Nicht - Jovicic, Koller, Rosenberger - M. Lang, Rusek, Liendl, Perchtold (K), Schriebl - Peham (87. Somnitz), Kalajdzic. Trainer: Gernot Messner.

Torfolge: 1:0 (37.) M. Seidl (Assist Ronivaldo), 1:1 (60., Handelfmeter) Liendl.

Gelbe Karten: Maranda (38.), Fetahu (90.+4) / Rusek (45.), Perchtold (52.).

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at