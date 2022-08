Am 5. Spieltag traf in der Admiral 2. Liga der SKU Amstetten auf den FC Liefering. Und dabei bekamen die 920 Zuseher eine flott geführte Begegnung zu sehen. In der ersten Hälfte hielten sich die Spielanteile noch die Waage. Nach dem Seitenwechsel hatte aber Amstetten alles soweit unter Kontrolle. In die Schützenliste trug sich ein Gästespieler ein, Tim Paumgartner traf in der 86. Minute in das eigene Netz.

Trainer Fabio Ingolitsch musste mitansehen, wie die Lieferinger in der 86. Minute das spielentscheidende Tor kassierten.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Der noch unbesiegte Zweite Amstetten trifft auf den Zehnten Liefering. Der Gastgeber befindet sich nach den zuletzt gezeigten Darbietungen dabei in der Favoritenrolle. Wenngleich die Lieferinger imstande sind, wohl gegen jeden Gegner in der Liga bestehen zu können. Bereits in der 2. Minute hätte es 0:1 stehen können, Konate vergibt aus kurzer Distanz aber knapp.

Woraufhin Leimhofer im Gegenstoß die erste Torchance der Hausherren ungenützt lässt. Die Partie wird vom Start weg beiderseits sehr flotten Schrittes geführt. Das Mittelfeld wird anstandslos überbrückt, wonach sich sehr viel in der gefährlichen Zone abspielt. Mit Fortdauer der Begegnung verflacht dieser Anfangselan dann aber etwas. Was damit zu tun hat, dass sich beide Teams in der Defensive teuer verkaufen.

Die noch unbesiegten Mostviertler haben dabei alle Hände voll zu tun, die spielfreudigen Lieferinger in Schach zu halten. 26. Minute: Konate bedient Agyekum, der den Kopfball über das Amstetten-Tor setzt. Aber auch die Fallmann-Truppe versteht es, auf der Gegenseite für Nadelstiche zu sorgen. 39. Minute: Ein Leimhofer-Schuss trifft nur die Torstange. Bei den Gästen ist es Lechner (45.), der per Kopf nur Aluminium trifft. Im Großen und Ganzen entspricht das Remis dem Gezeigten - Halbzeitstand: 0:0.

Liefering mit dem bitteren Eigentor

Aufgrund der ersten ausgeglichenen Spielhälfte ist nun auch im zweiten Durchgang Hochspannung angesagt. Welcher Mannschaft gelingt es in Führung zu gehen oder bleibt es etwa beim torlosen Unentschieden? 48. Minute: Nach Weixelbraun-Assist verfehlt Starkl sein Ziel nur knapp. Amstetten macht zu Beginn der zweiten Hälfte vorerst den entschlosseneren Eindruck. 55. Minute: Wieder ist es Leimhofer, diesmal aber reagiert Krumrey im Liefering-Tor hervorragend.

Beim daraus resultierenden Eckball bringt Mayer das Runde aus kurzer Distanz dann nicht im Eckigen unter. Bei den Ingolitsch-Mannen ist der Spielfaden etwas verlorengegangen. Erst nach einer gespielten Stunde gelingt es den Gästen wieder besser in die Partie zu finden. Die Schlussphase gehört dann aber wieder dem Gastgeber. Zuerst vergibt Mayer noch zweimal in bester Position. In der 86. Minute ist es dann aber soweit: Einen von Thomas Mayer scharf zur Mitte gespielten Ball befördert Tim Paumgartner in das eigene Gehäuse.

Pech dann noch für Liefering, als der eingewechselte Molnar in der 93. Minute per Kopf nur den Pfosten trifft - Spielendstand: 1:0. In der nächsten Runde gastiert Amstetten am Freitag, 26. August um 18:10 Uhr beim FAC Wien. Liefering besitzt zur selben Startzeit das Heimrecht gegen Sturm Graz II.

SKU AMSTETTEN - FC LIEFERING 1:0 (0:0)

Freitag, 19. August, 18:10 Uhr, Ertl-Glas Stadion, 920 Zuseher, SR: Alexander Harkam

SKU Amstetten: Scherf, Kurt, Deinhofer, Offenthaler (72. Ammerer), Dirnberger, Stark, Leimhofer, Tschernegg, Weixelbraun (90. Henikl), Mayer (90. Goldnagl), Starkl (58. Soares)

FC Liefering: Krumrey, Pejazic, Atiabou (89. Berki), Baidoo, Agyekum, Moswitzer, Sahin (89. Molnar), Kounfolo (78. Jano), Lechner (61. Paumgartner), Konate, Havel (60. Diakite)

Tor: 1:0 (86. Paumgartner/Eigentor)

Gelbe Karten: Offenthaler bzw. Sahin

Fotocredit: FC Liefering/Getty Images