Am Freitagabend kam es in der fünften Runde der 2. Liga zum Duell zwischen dem First Vienna FC und Admira Wacker Mödling. Damit stand ein Duell zwischen zwei echten Traditionsvereinen auf dem Programm. Am Ende gab es ein 1:1-Remis - das Spiel hatte alles zu bieten, auch wenn es in der ersten Halbzeit noch wenige Torraumszenen gab. Dafür musste nach zehn Sekunden bereits ein Spieler verletzt vom Platz. Die zweite Halbzeit entschädigte für die wenigen Torraumszenen in ersten Durchgang allerdings, doch der Reihe nach.

Keine Tore, doch Verletzung nach zehn Sekunden

Wenige Sekunden sind gespielt und schon wird Admiras Lukas Malicsek schwer gefoult, sein Fuß hat beim Zweikampf sofort nachgegeben - er versucht noch einmal aufzutreten, aber das wird nichts mehr - er wird mit der Trage nach draußen abtransportiert. Dann dauert es ein wenig, bis die beiden Mannschaften aktiv werden. Mehr als Abtasten ist es zunächst aber nicht. Die Vienna kommt dann aber immer besser ins Spiel und erkämpft sich auch gute Chancen, die Admira versucht es mit langen Bällen über die Außenbahn - beides hat aber noch keinen Erfolg, es steht weiterhin 0:0. Die Zellhofer-Mannschaft immer wieder mit gutem Angriffsspiel, eine Hereingabe von der rechten Seite in dieser Phase (rund 37 Minuten sind gespielt) kommt schlussendlich aber doch viel zu direkt auf Goalie Jenciragic, dieser kommt heraus, hat zwar anfangs noch Probleme, die Kugel sicher festzuhalten - am Ende schafft er es aber doch noch und die Chance ist entschärft. Die erste Halbzeit endet mit einer Chance für die Admira. Angriff über die linke Außenbahn, die Gäste wollen eine hohe Hereingabe bringen, doch die Abwehr der Vienna agiert sehr souverän und klärt die Chance. Dann geht es in die Kabinen. Praktisch zum Pausenpfiff setzt Regen ein in der Naturarene Hohe Warte im 19. Wiener Gemeindebezirk. Es sollte ein echter Krimi im zweiten Durchgang bevorstehen.

Krimi in der zweiter Halbzeit

In der zweiten Halbzeit verläuft die Partie ganz anders. Gleich hat die Admira die erste gute Möglichkeit, Filip Ristanic kommt ans Leder und schießt, ohne lange zu zögern - die Kugel geht aber schlussendlich weit über den Kasten. Dann plötzlich Ausschluss bei Admira Wacker Mödling: Ein völlig unnötiges Foul von Nicolas Keckeisen - er hatte schon eine Verwarnung in der ersten Halbzeit gesehen - jetzt zieht er auf der Mittelauflage am Leiberl von Grozurek - er sieht Gelb-Rot und die Gäste sind einen Mann weniger. In Unterzahl gelingt den Admiranern aber nur Augenblicke später überraschend die Führung. Der eingewechselte Filip Ristanic läuft nach schönem Zuspiel alleine auf das Tor von Lukse zu - der erste Schuss wird noch stark pariert, der Abpraller - ebenfalls wieder von Ristanic - zappelt dann doch noch im Tor zur 1:0-Führung für die Gäste. Damit sind die Heimischen gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Sie geben Vollgas. Inzwischen setzt neuerlich, dieses Mal stärkerer Regen ein. Es sollte sich ein echter Krimi entwickeln. Die Gastgeber riskieren in Folge immer mehr. Sie versuchen es jetzt über die Außenbahn, eine flache Flanke soll erfolgreich werden - jedoch kann die Hintermannschaft der Admira völlig ohne Probleme die Kugel aus der Gefahrenzone klären. Die Vienna nähert sich jedoch immer stärker dem Ausgleich an und in der 78. Minute ist es passiert. Joker Deni Alar sticht - eine sehr starke Flanke kommt von Daniel Luxbacher auf den routinierten Stürmer der Vienna, er versenkt die Kugel zum Ausgleich. Damit ist wieder alles offen und die Gastgeber bleiben am Drücker. Die Heimischen drücken auf die Führung, doch trotz einiger Chancen bleibt es beim 1:1-Unentschieden. Aufsteiger Vienna bleibt damit auch im fünften Saisonspiel ungeschlagen.

First Vienna FC - Admira Wacker Mödling 1:1 (0:0)

Freitag, 19. August, 20:30 Uhr, Naturarena Hohe Warte, 2156 Zuseher, SR: UntergasserHarkam

First Vienna: Andreas Lukse ; 05 – Noah Steiner ; 06 – Stephan Auer ; 08 – Bernhard Luxbacher (K) ; 10 – Itamar Noy ; 11 – Cedomir Bumbic ; 15 – Thomas Kreuzhuber ; 20 – Marco Alessandro Sulzner ; 23 – Lukas Grozurek ; 24 – Kerim Abazovic ; 70 – Nils Zatl

Admira Wacker: 06 – Lukas Malicsek ; 07 – Angelo Gattermayer ; 08 – Stephan Zwierschitz (K) ; 15 – Martin Krienzer ; 19 – Wilhelm Vorsager ; 20 – Martin Rasner ; 21 – Raphael Galle ; 22 – Filip Ristanic ; 35 – Nicolas Keckeisen ; 37 – Leonardo Lukacevic

Tor: 0:1 (50. Ristanic), 1:1 (78. Alar)

Gelb-Rote Karte: Keckeisen (Admira)

