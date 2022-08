Der SV Horn empfing am Freitagabend in der fünften Runde der 2. Liga den Floridsdorfer AC. Die Horner gingen als Favorit ins Spiel, nachdem sie die ersten vier Saisonspiele allesamt für sich entscheiden konnten. Am Ende gab es ein 1:1-Remis und die Floridsdorfer führten sogar mit 1:0 zur Pause. Die Horner kamen aber zurück und sicherten sich mit einem Treffer in der 91. Minute noch einen Zähler.

Führung für Floridsdorf

Die Floridsdorfer starten generell stark ins Match und setzen den Gegner unter Druck. In der elften Minute eine erste Tor-Möglichkeit für Vice Miljanic (FAC) , der diese Gelegenheit aber nicht nützen kann. In der zwölften Minute ist es dann auch Horn in personam Albin Gashi, der eine Gelegenheit vergibt. In der 20. Minute ist es dann aber passiert: Alexander Mankowski ist nach einem Klärungsversuch zur Stelle und vollendet eiskalt zum 1:0 für die Floridsdorfer. Mit der durchaus verdienten Führung im Rücken wollen die Gäste auch gleich nachlegen, woraus aber nichts wird. In der 27. Minute Alarm im Strafraum von Floridsdorf, doch Burak Yilmaz bringt den Ball nicht im Tor unter. Die erste Halbzeit endet mit einer weiteren Gelegenheit der Horner, doch weiter kein Tor für die Heimischen.

Horn gleicht in Nachspielzeit aus

Im zweiten Durchgang erhöht Horn die Taktzahl. Maximilian Pronichev findet auch gleich nach Wiederbeginn eine Möglichkeit vor, es bleibt aber beim 0:1. Dann nehmen beide Trainer Wechsel vor und versuchen so neuen Schwung ins Match zu bringen. Horn wird in Folge immer aggressiver und offensiver. Man will hier unbedingt etwas Zählbares zu Haus behalten, während der FAC auf den alles entscheidenden Konter wartet. Ein 2:0 würde das Spiel wohl klar machen. So bleibt es aber spannend und in der Schlussphase macht sich das Risiko der Gastgeber bezahlt. Zunächst rettet den FAC noch die Latte, als schon niemand mehr mit einem zweiten Treffer rechnet, steht es aber 1:1. Benjamin Mulahalilovic zeigt in der 91. Minute seine Qualitäten in der Offensive. Nur Augenblicke darauf hat Gashi sogar noch die Möglichkeit zur Führung, ehe die Partie vorbei ist.

SV Horn - Floridsdorfer AC 1:1 (0:1)

Freitag, 19. August, 18:10 Uhr, Sparkasse Horn Arena, 612 Zuseher, SR: Jakob Semler

SV Horn: F. Ehmann, N. Hoffmann, A. Gashi, M. Pronichev, M. Schelle, A. Joppich, B. Yilmaz, M. Hausjell, A. Neumayer, J. Bauer, J. Tomka

Floridsdorfer AC: S. Spari, B. Wallquist, A. Mankowski, C. Hubmann, P. Bertaccini, Flavio,

C. Bubalovic, M. Maier, M. Becirovic, Hernaus, V. Miljanic

Tore: 0:1 (20. Alexander Mankowski), 1:1 (90+1. Benjamin Mulahalilovic)

Live-Ticker: Horn - FAC