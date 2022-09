Am 7. Spieltag traf in der Admiral 2. Liga der SV Horn auf den FC Liefering. Und dabei gelang es den Hausherren mit einer sehr abgeklärten Darbietung weiterhin unbesiegt zu bleiben. Liefering war über weite Strecken zumindest ebenbürtig. Aber man fand kein Rezept um die konsequent agierenden Hornen entsprechend auszuhebeln.

Julian Tomka bringt Horn in Führung

Bei dieser Begegnung trifft der noch unbesiegte Tabellenzweite Horn auf den Neunten Liefering. 6 Punkte beträgt die Differenz zwischen den beiden Mannschaften. Bei den Lieferingern war zuletzt ein Hoch vernehmbar. Mit der jüngsten Mannschaft überhaupt war es gelungen, Sturm II in die Schranken zu weisen. Das Spiel in Horn wird dann vom Start weg sehr intensiv geführt. Die "Jungbullen" geben von Anfang an zu verstehen, dass man gekommen ist um etwas zu holen. 7. Minute: Das erste Lebenszeichen des Gastgebers - ein Bauer-Distanzschuss verfehlt nur knapp sein Ziel. Im Ansatz zeigen beide Teams auf, nur fertiggespielt werden die Angriffe noch nicht zur vollsten Zufriedenheit. Vieles spielt sich im Mittelfeld ab, Torchancen gibt es vorerst keine zu vermelden. Glück für die Waldviertler, als der Unparteiische ein Joppich-Handspiel im Strafraum nicht sieht (31.). 36. Minute: Mit der ersten Torgelegenheit steht es 1:0. Julian Tomka trifft dabei volley aus 14 Metern ins Schwarze. Jetzt sind die Landerl-Mannen besser im Spiel. Mit dem knappen Eintore-Vorsprung geht es ab in die Halbzeitpause.

Liefering kassiert zwei weitere Tore

Liefering probierte es in der ersten Hälfte sehr viel mit hohen Bällen. Damit war der Horner Defensive aber nicht beizukommen. Mal sehen ob sich bei den "Jungbullen" diesbezüglich im zweiten Durchgang etwas ändert. Die Partie wogt nun hin und her. Beiderseits ist man darum bemüht das Tempo entsprechend höher anzusetzen. 52. Minute: Karim Konate zieht aus 16 Metern ab - sein Schuss passt zum 1:1-Ausgleich. Die Antwort der Horner sollte nicht lange auf sich warten lassen. 56. Minute: Der eingewechselte Albin Gashi zieht aus 23 Metern zentral ab. Sein Schuss passt in den Winkel - neuer Spielstand: 2:1. Jetzt nimmt das Spiel ordentlich Fahrt auf. Vor allem die Ingolitsch-Truppe ist jetzt gut daran beraten, noch mehr zu investieren. Aber die Heimischen lassen sich nicht aus der Reserve locken bzw. gelingt es die Schotten dicht zu halten. 84. Minute: Maximilian Pronichev, ebenso neu im Spiel markiert den Treffer zum 3:1 - zugleich dann auch der Spielendstand. In der nächsten Runde gastiert Horn am Samstag, 10. September um 14:30 Uhr beim GAK 1902. Liefering besitzt zur selben Zeit das Heimrecht gegen St. Pölten.

SV HORN - FC LIEFERING 3:1 (1:0)

Freitag, 2. September, 18:10 Uhr, Sparkasse Horn Arena, 700 Zuseher, SR: Stefan Ebner

SV Horn: Ehmann, Sturing, Hoffmann, Joppich, Neumayer, Bauer, Tomka, Yilmaz (46. Gashi), Mulahalilovic (70. Schelle), Mijic (46. Pronichev), Hausjell (78. Macher)

FC Liefering: Toth, Agyekum (61. Hofer), Konate (78. Berki), Moswitzer, Pejazic (61. Ibertsberger), Sahin, Jano (61. Lechner), Diakite (70. Reischl), Baidoo, Gevorgyan, Kounfolo Yeo

Torfolge: 1:0 (36. Tomka), 1:1 (52. Konate), 2:1 (56. Gashi), 3:1 (84. Pronichev)

Gelbe Karten: Hoffmann, Tomka, Kronsteiner, Bauer, Macher bzw. Jano, Konate, Gevorgyan, Kounfolo Yeo

Live Ticker: SV Horn - FC Liefering

Fotocredit: Admiral/GEPA