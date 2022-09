Vorwärts Steyr empfing am Freitagabend im Rahmen der 7. Runde der 2. Liga Admira Wacker Mödling. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel. Am Ende konnten sich die Gastgeber aber durchsetzen, und das sogar nach 0:1-Pausenrückstand. Die Steyrer drehten das Spiel eindrucksvoll.

Schnelle Admira-Führung

Das Spiel beginnt mit einer guten Möglichkeit für die Steyrer. Nach nur drei Minuten Eckball von der linken Seite durch Tolga Günes und David Bumberger setzt seinen Kopfball knapp an der langen Stange vorbei. In der fünften Minute führen die Gäste aus Mödling: Filip Ristanic, der sich auf der rechten Seite nach Pass von Marin Krienzer durchsetzen kann, schiebt die Kugel ins lange Eck. Steyr braucht eine Weile, bis man wieder ins Spiel findet: Dann aber bedient Alberto Prada Michael Lageder optimal, dieser nimmt sich auf der rechten Seite den Ball perfekt mit und zieht aus knapp 16 Meter ab, doch Torhüter Christoph Haas kann parieren.

In Folge entwickelt sich ein Hin und Her. Admira mit einem Freistoß von der rechten Seite durch Leonardo Lukacevic. Den per Kopf abgefälschten Ball kann Torhüter Florian Eres festhalten.In der 24. Minute ein Steyr-Eckball von der linken Seite durch Tolga Günes, Torhüter Christoph Haas kann den hohen Ball aus der Gefahrenzone fausten. Dann flacht das Spiel aber etwas ab und Admira kontrolliert das Spielgeschehen. Steyr spielt optisch zwar gut, aber der Endzweck ist nicht zu erkennen. Die erste Halbzeit endet schließlich mit zwei weiteren Gelegenheiten für die Gäste, doch es bleibt beim 1:0.

Steyr gleicht aus

Gleich nach Wiederbeginn lässt Admiras Martin Rasner den ersten Schuss auf das Tor der Gastgeber los, doch der Ball geht doch deutlich über das Tor. Die Steyrer machen es in der 56. Minute besser - nach einem Corner landet der Ball von einem Mödlinger Kopf im Tor. Steyr bleibt am Drücker und sollte tatsächlich nachlegen können. Neuzugang David Bumberger, der einen Freistoßball von Oliver Filip perfekt übernimmt, trifft in der 68. Minute zur 2:1 Führung. Damit haben die Steyrer das Spiel gedreht und sind drauf und dran, den Favoriten zu biegen. Admira riskiert in Folge, was Räume für die Steyrer eröffnet. Die Mödlinger versuchen es jetzt vor allem über hohe Bälle. Langsam läuft den Gästen die Zeit davon. Und so bleibt es dann auch beim 2:1 für die Steyrer, die die drei Punkte damit zu Hause behalten.

ADMIRAL 2. Liga, 7. Runde

SK Vorwärts Steyr - FC Flyeralarm Admira 2:1 (0:1)

LIWEST Arena; 1500 Zuschauer, SR Semler

Torfolge: 0:1 Ristanic (5.), 1:1 Buchta (53.), 2:1 Filip (68.)

SK Vorwärts Steyr: 98 Florian Eres; 28 Michael Lageder, 4 Dragan Marceta, 5 David Bumberger, 44 Nico Wiesinger (Aleksandar Maric); 17 Alberto Prada-Vega (K), 6 Alem Pasic (Can Ketan); 10 Tolga Günes (Miroslav Cirkovic), 7 Kevin Sostarits (Oliver Filip), 37 Gerhard Dombaxi, 9 Oguzhan Sivrikaya (Tobias Pellegrini).

FC Flyeralarm Admira:: 1 Christoph Haas¸ 3 Julian Buchta, 4 Patrick Puchegger, 8 Stephan Zwierschitz, 37 Leonardo Lukacevic, 19 Wilhelm Vorsager, 20 Martin Rasner, 21 Raphael Gallé (Nadir Ajanovic), 14 Mamina Badji (Jakob Tranziska), 15 Martin Krienzer, 22 Filip Ristanic.

