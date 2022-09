Im Duell zweier Tabellennachbarn vom Tabellenende muss der SK Rapid II gegen den FC Mohren Dornbirn 1913 eine knappe 0:1-Niederlage hinnehmen. In einer offenen Partie war es ein Freistoßtreffer von Lars Nussbaumer, der bereits in der ersten Hälfte für die Entscheidung sorgte. Die Rothosen geben nach ihrem ersten Sieg in der Liga die Rote Laterne in der ADMIRAL 2. Liga ab.

Dornbirn trotzt dem Spielverlauf

Es waren die Jungrapidler, die mit viel Elan in die Partie starteten. Nach einer Ecke in der vierten Spielminute erzielte Dornbirns Cavafe fast ein Eigentor, vor seinem Torhüter wollte er per Kopf klären, traf beinahe das lange Eck. Nach einem Torwartfehler von Justin Ospelt hatte Rapid-II-Kapitän Nikolas die nächste Chance auf dem Fuß, brachte den Ball aber aus kurzer Distanz nicht im Tor unter. Tobias Hedl schoss in weiterer Folge noch links neben das Tor (10.), Adrian Hajdari schoss darüber (12.)

Komplett entgegen dem bisherigen Spielverlauf gingen dann die Rothosen in Führung. Lars Nussbaumer trat einen Freistoß von der rechten Seite vor das Tor, der Ball wurde immer länger. Innenverteidiger Cavafe unterlief den Ball ohne ihn zu berühren, Laurenz Orgler im Tor konnte aus der kurzen Distanz nicht mehr reagieren. Dornbirn führte mit 1:0 (19.). Rapid II hatte durch den freistehenden Hedl (29.) und einen Freistoß von Pascal Fallmann noch gute Chancen, letzteren konnte Justin Ospelt stark parieren (33.). Dennoch musste die Elf von Trainer Stefan Kulovits mit dem Rückstand in die Pause. Doch auch Dornbirn stellte sich nach der Führung nicht hinten rein, traf durch einen Renan-Kopfball etwa noch das Außennetz (28.).

Spannende Schlussphase

Nach dem Pausenpfiff zeigte sich den wenigen Zuschauern im Allianz Stadion eine muntere Partie auf Augenhöhe. Wie schon in Halbzeit eins sorgte zunächst Rapid II für Gefahr. Einen Kopfball aus zehn Metern konnte Dornbirns Keeper aber noch stark über’s Lattenkreuz drehen (50.), Enes Tepecik traf bei einem Schussversuch aus 20 Metern nur neben den Kasten (63.)

Die Gäste hingegen versuchten ihr Glück immer wieder über Konterchancen, die aus dem hohen Pressing der beiden Flügelspieler Jan Stefanon und Sebastian Santin resultierten. Laurenz Orgler im Tor von Rapid II konnte seine Mannschaft aber im Spiel halten. Einen Schuss von Santin wehrte er aus kurzer Distanz von halbrechts zur Ecke ab, aus ähnlicher Position parierte er im Eins-gegen-Eins gegen Elvin Ibrisimovic (72.).

Rapid II versuchte zwar noch alles, um einen Punkt zu ergattern - aber es reichte nicht. Ein guter Versuch von Bernhard Zimmermann - Rapids Shootingstar spielte nur in der zweiten Garnitur - wurde noch zur Ecke abgefälscht (77.), bei weitern Möglichkeiten war immer noch ein Dornbirner Bein dazwischen. So brachten die Rothosen das knappe, aber keineswegs unverdiente 0:1 über die Zeit. Mit dem ersten Saisonsieg gibt die Elf von Trainer Thomas Janeschitz die Rote Laterne ab.

ADMIRAL 2. Liga, 7. Runde

SK Rapid II - FC Mohren Dornbirn 1913 0:1 (0:1)

Allianz Stadion; 200 Zuschauer; SR Manuel Schüttengruber

Tor: 0:1 Lars Nussbaumer (19./Freistoß)

Gelbe Karten: 17. Dijakovic, 33. Hajdari, 57. Zimmermann bzw. 39. Prirsch

Startelf Rapid II: Orgler - Dijakovic, Tambwe-Kasengele, Hedl, Binder, Hajdari, Zimmermann, Oswald, Sattlberger, Fallmann, Oda

Startelf Dornbirn: Ospelt - Cavafe, Mätzler, Favali, Prirsch, William, Santin, Nussbaumer, Renan, Ibrisimovic, Stefanon

Fotos: GEPA/ADMIRAL