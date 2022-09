Am 8. Spieltag traf in der Admiral 2. Liga der FC Flyeralarm Admira auf den SK Sturm Graz II: Und dabei kam es in der ersten Hälfte zu einer offenen Begegnung und einem 1:1-Gleichstand. Nach dem Seitenwechsel waren dann die Steirer das federführende Team. Letztendlich geht der 2:1-Auswärtssieg für die Grazer aufgrund der Spielanteile dann schon in Ordnung.

Tranziska trifft für die Hausherren, Toth für Sturm II

Zwischen dem Fünften Admira Wacker und Aufsteiger Sturm Graz II sind acht Plätze Differenz gegeben. Und das obwohl nur vier Punkte Unterschied vorhanden sind. Demzufolge lässt sich mit einem Dreipunkter auch so einiges an Terrain gutmachen. Den Grazern gelingt es dann vom Start weg den Südstädtern Paroli zu bieten. So entwickelt sich ein intensiv geführtes Spiel. Wenngleich die erste Torchance doch auf sich warten lässt. Zumindest übersteht Sturm II die erste Viertelstunde ohne Gegentreffer. Bislang war das in dieser Spielzeit bereits dreimal der Fall. Vieles spielt sich im Mittelfeld ab, die beiden Defensivreihen können sich schadlos halten. 22. Minute: Jonas Karner macht mit einem Distanzschuss auf sich aufmerksam. Das war zugleich die erste Torgelegenheit in dieser Begegnung. Nur zwei Minuten später kommt auch die Admira zur ersten Chance und trifft dabei gleich. Jakob Tranziska kann sich dabei beim Startelf-Debüt mit dem 1:0 in die Schützenliste eintragen (Assist: Krienzer). Jetzt steht Sturm II unter Zugzwang. Trotz heftiger Bemühungen wird die Lücke im Abwehrverbund der Admira aber nicht gefunden. Dann aber kommt die 44, Minute: Einen Schendl-Schuss kann Keeper Haas nicht bändigen, Milan Toth ist zur Stelle und besorgt den 1:1-Halbzeitstand.

"Sturm-Joker" Christoph Lang sticht

Mit dem späten Ausgleichstreffer für die Gäste ist die Spannung in das Spiel zurückgekehrt. Gelingt es nun beiden Teams im zweiten Durchgang für mehr Möglichkeiten zu sorgen. Am Spielcharakter sollte sich aber wenig bis nichts ändern. Das Geschehen spielt sich weiterhin zwischen den Zwanzigmeter-Markierungen ab. Tormöglichkeiten sind vorerst weiterhin Mangelware. Mit Fortdauer sind es dann die "Jungblackies" die sich besser in Szene setzen können. Sandro Schendl gelangt in der 53. Minute zu einer hervorragenden Kopfballchance. Das alles geschieht, wie auch das folgende 1:2, bei Starkregen. 58. Minute: Der neu ins Spiel gekommene Christoph Lang nützt die Gunst der Stunde und markiert den zweiten Grazer Treffer. Daraufhin gelingt es der Admira wieder in das Spiel zurückzufinden. Es geht darum die erste Heim-Niederlage abzuwenden. Aber Sturm II versteht es mit einem beherzten Auftritt, weiter Akzente zu setzen bzw. gelingt es dann letztlich diesen knappen Vorsprung über die Distanz zu bringen. In der nächsten Runde gastiert Admira Wacker am Freitag, 16. September um 18:10 Uhr in Kapfenberg. Sturm Graz II besitzt dann zwei Tage später mit der Startzeit um 10:30 Uhr das Heimrecht gegen den FAC Wien.

FC ADMIRA WACKER - SK STURM GRAZ II 1:2 (1:1)

motion_invest Arena, 1.000 Zuseher, SR: Gerhard Grobelnik

FC Admira Wacker: Haas, Buchta (79. Nikolov), Puchegger, Zwierschitz (46. Araz), Lukacevic (34. Keckeisen), Vorsager, Rasner, Galle Wagner (63. Badji), Tranziska (63. Stevanovic), Krienzer

SK Sturm Graz II: Giuliani, Oroz (46. Nelson), Komposch, Stückler, Trummer, Karner (85. Löcker), Saurer, Schendl, Wels (46. Lang), Toth (90. Kiedl), Grgic (46. Eyawo)

Torfolge: 1:0 (24 Tranziska), 1:1 (44. Toth), 1:2 (58. Lang)

Gelbe Karte: Vorsager (Admira)

Fotocredit: Admiral/GEPA