Der FAC empfing am Freitagabend in der 2. Liga im Rahmen der achten Runde die zweite Kampfmannschaft von Rapid Wien. Damit stand ein Wiener Derby auf dem Programm. Die Floridsdorfer gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem klaren 4:1-Sieg der Gastgeber, die damit den dritten Sieg en suite feiern.

Führung für Floridsdorf

Die Jungkicker des SK Rapid Wien gleich mit dem ersten eröffnenden Angriff des Spiels, Enes Tepecik will nach innen ziehen - wird aber schlussendlich doch noch erfolgreich von der Floridsdorfer Hintermannschaft vom Ball getrennt. Dann auch der FAC mit der ersten Annäherung an den gegnerischen Strafraum, der letzte Pass auf Stürmer Miljanic wird aber zu weit - Tormann Orgler hat den Ball sicher aufnehmen können. Die Rapidler sehr mutig - man hat Übergewicht im Mittelfeld, kann daraus aber nichts machen. Kurz darauf wieder Rapid - sehr starker Antritt von Tepecik, ein sehr starker Pass auf Binder - der steht plötzlich alleine vor Tormann Simon Emil Spari - der Goalie reagiert perfekt und macht eine Beinschere, so kann er in allerhöchster Not parieren und den Gegentreffer mit einer Glanzleistung verhindern. Der FAC macht es besser: Vice Miljanic, ein Fehler der Rapid-Defensive - nach einem Einwurf zu Aristot Tambwe-Kasengele schätzt dieser die Situation völlig falsch ein, die Kugel überspringt ihn und landet bei Flavio Dos Santos Dias, dieser legt ab auf Milljanic - der Angreifer hat keine Mühe und versenkt die Kugel zur 1:0-Führung. In der 19. Minute fällt das 2:0. Flanke über rechts von Flavio Dos Santos Dias - diese geht aber direkt zum Rapidler Pascal Fallmann - er schlägt ein Luftloch und streift die Kugel dabei nur minimal - Bertaccini kommt an die Kugel, lässt sich nicht zwei Mal bitten und haut die Kugel ins Tor. Damit ist für klare Fronten gesorgt.

Die Rapidler lassen sich vom klaren Rückstand aber nicht unterkriegen. Distanzschuss von Almir Oda in dieser Phase - er nimmt all seinen Mut zusammen und versucht einen Schuss aus der Drehung aus großer Distanz, die Kugel wird auch noch abgefälscht - dadurch geht der Schuss hauchdünn links neben den Kasten. Immer wieder kommen die Rapidler gefährlich vor das Tor des FAC, doch es bleibt beim 2:0. Erst mit dem Pausenpfiff gelingt den Rapidlern der Anschlusstreffer - eine Flanke von Aristot Tambwe-Kasengele kommt perfekt zu Tepecik, dieser legt sich die Kugel selbst noch einmal auf seinen stärkeren Fuß und gibt einen starken Schuss ab, Tormann Simon Emil Spari ist mit den Fingerspitzen noch dran, kann aber den 1:2-Anschlusstreffer jedoch nicht mehr verhindern.

Letztlich klare Sache

Im zweiten Durchgang startet Rapid stark, riskiert mehr und will den schnellen Ausgleich. Trotzdem ist der FAC die spielbestimmende Mannschaft in den ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, Monsberger wird in dieser Phase gut angespielt - der Angreifer steht aber wohl im Abseits, das Schiedsrichter-Team pfeift diese Situation ab. Dann hat Rapid auch noch Pech - eine starke Flanke des FAC kommt nach innen, hier stellt Kapitän Nikolas Sattlberger den Fuß in den Weg und von dort fliegt das Leder ins eigene Tor zur 3:1-Führung für den Gegner, sehr viel Pech für die Hütteldorfer.

In Folge verwaltet Florisdorf die klare Führung. Bertaccini hat in der 69. Minute viel Platz über die rechte Außenbahn - er legt sich die Kugel auf seinen stärkeren Fuß und bringt eine Flanke in die Gefahrenzone, die Kugel wird aber schlussendlich doch zu kurz und kann von der Gäste Abwehr erfolgreich weggeköpft werden. In der Schlussphase fällt auch noch das 4:1 für die Floridsdorfer: Der nächste Fehler der Abwehr des SK Rapid Wien II - flacher schneller Ball nach innen, ein Abwehrspieler des SK Rapid leitet die Kugel weiter zu Bertaccini und dieser lässt sich nicht zwei Mal bitten, er schiebt eiskalt zum 4:1 ein. Das ist es dann gewesen. Floridsdorf gewinnt klar mit 4:1.

FAC - Rapid Wien II 4:1 (2:1)

Freitag, 9. September 2022, 20:30 Uhr, Sportplatz Floridsdorf, Z: 850, SR: Achim Untergasser

FAC: TW - Simon Emil Spari ; 05 – Alexander Mankowski ; 06 – Leomend Krasniqi ; 07 – Eren Keles ; 09 – Vice Miljanic ; 11 – Paolino Bertaccini ; 13 – Flavio Dos Santos Dias ; 15 – Christian Bubalovic ; 18 – Marcus Maier ; 19 – Mirnes Becirovic (K) ; 21 – Masse Scherzadeh +++ ET – Mathias Gindl ; 04 – Benjamin Wallquist ; 08 – Clemens Hubmann ; 16 – Marcel Michael Monsberger ; 27 – Lukas Schöfl ; 34 – Marvin Hernaus ; 55 – Christopher Köhn

Rapid Wien II: TW – Laurenz Orgler ; 05 – Marko Dijakovic ; 06 – Aristot Tambwe-Kasengele ; 09 – Tobias Hedl ; 16 – Nicolas Binder ; 19 – Adrian Hajdari ; 21 – Almer Softic ; 32 – Moritz Oswald ; 34 – Nikolas Sattlberger (K) ; 38 – Pascal Fallmann ; 40 – Enes Tepecik +++ ET – Benjamin Göschl ; 04 – Fabian Eggenfellner ; 08 – Denis Bosnjak ; 22 – Jan Kirchmayer ; 33 – Felix Holzhacker ; 41 – Almir Oda ; 48 – Niklas Lang

Tor: 1:0 (10.) Miljanic, 2:0 (19.) Bertaccini, 2:1 (45+4) Tepecik, 3:1 (63.) Sattlberger (ET), Bertaccini (83.) 4:1

Gelbe Karten: Krasniqi, Mankowski, Bertaccini bzw. Sattlberger

Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER