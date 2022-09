Der FC Liefering muss gegen den SKN St. Pölten in der ADMIRAL 2. Liga die nächste Niederlage hinnehmen. Die Gäste aus Niederösterreich zeigten sich über die gesamte Spielzeit als abgezockteres Team, gingen durch Yacouba Silue in Führung. Nachdem Silue einen Elfmeter verschoss, sorgte Din Barlov mit dem 0:2 für die Vorentscheidung. Der Anschlusstreffer von Karim Konate kam zu spät.

Erste Chance, erstes Tor

Trotz eines durchaus ansprechenden Beginns dauerte es zunächst etwas, bis es zu Gefahr vor den Toren kam. Die erste Möglichkeit bedeutete dann sogleich auch die Führung für den SKN. Mit einem Pass in die Tiefe hebelten die St. Pöltner die Abwehr der Jungbullen komplett aus, George Davies schob im Strafraum quer zum besser postierten Yacouba Silue - und der machte das 0:1 entgegen der Laufrichtung von Keeper Jonas Krumrey.

Weiterhin waren es die Gäste aus Niederösterreich, die das Tempo machten. Julian Halwachs verursachte in der 24. Spielminute dann einen Elfmeter für die Gäste - Silue scheiterte aber an Krumrey, der Strafstoß war zu schwach geschossen (25.). Quasi im direkten Gegenzug hatten die Lieferinger durch Diakite die große Möglichkeit auf das 1:1. Gleich doppelt konnte St. Pölten aber noch von der Linie retten, der Nachschuss aus spitzem Winkel ging nur knapp am langen Eck vorbei (27.). Nach einem Ballverlust der Lieferinger Hintermannschaft kombinierten sich stattdessen die Wölfe zum zweiten Tor, über mehrere Stationen landete das Spielgerät bei Din Barlov, der den Ball unter die Latte schweißte (38.).

Anschlusstreffer ohne Wirkung

Mit der 2:0-Führung im Rücken konnte der SKN folglich einen Gang zurückschalten, Liefering probierte etwas mehr, hatte auch etwas mehr Spielanteile. Der eingewechselte Karim Konate kam nach einem Eckball per Kopf zum Abschluss, Stolz parierte aber (55.). Konate stand auch in der 70. Spielminute im Mittelpunkt, ging im gegnerischen Strafraum zu Boden - der Unparteiische entschied aber sofort auf Schwalbe.

Drei Minuten später gab es aber dann doch Elfmeter für Liefering. Karim Konate ließ sich die Möglichkeit nicht nehmen, verkürzte auf 1:2 (75.). Einzig der SKN ließ sich durch den Anschlusstreffer nicht aus der Ruhe bringen, verteidigte die drei Punkte routiniert über die Zeit, ließ keine zwingenden Torchancen der Lieferinger mehr zu. Durch die 1:2-Niederlage halten die Jungbullen weiter bei erst acht Punkten nach ebenso vielen Runden. St. Pölten kann mit dem „Dreier“ einige Plätze in der Tabelle gutmachen.

ADMIRAL 2. Liga, 8. Runde

FC Liefering - SKN St. Pölten 1:2 (0:2)

Stadion Grödig; 250 Zuschauer; SR Harald Lechner

Tor: 0:1 Dognimani Yacouba Silue (14.), 0:2 Din Barlov (38.), 1:2 Karim Konate (75./Strafstoß)

Gelbe Karten: 21. Molnar, 25. Halwachs, 68. Konate (alle Liefering)

Startelf Liefering: Krumrey - Havel (46. Konate), Hofer (46. Yeo), Reischl (72. Sahin), Molnar (46. Moswitzer), Gertig, Agyekum, Halwachs, Ibertsberger, Diakite, Gevorgyan (64. Jano)

Startelf St. Pölten: Stolz - Kone, Ramsebner, Riegler, Morou, Keiblinger, Conte, Messerer (68. Wisak), Barlov (68. Schütz), Davies (60. Montnor), Silue (68. Hartwig)

Foto: GEPA/ADMIRAL