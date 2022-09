Mit einem 2:0-Heimerfolg rückt der Grazer AK 1902 gegen den SV Horn auf den dritten Tabellenrang der ADMIRAL 2. Liga vor. Nach torlosen ersten 45 Minuten waren es Treffer von Kapitän Marco Perchtold und Levan Eloshvili, die den Grazern drei Punkte bescherten. Der SV Horn bleibt somit erstmals in dieser Saison ohne Punkte.

Erste Hälfte ohne Highlights

Der GAK startete zielstrebig in die erste Hälfte - schon in der zweiten Spielminute schob David Peham zur vermeintlichen Führung ein, stand allerdings knapp im Abseits (2.). In Minute 14 traten die Gäste aus Niederösterreich erstmals offensiv in Aktion, Benjamin Mulahalilovic verpasste knapp. Und für längere Zeit war es das dann auch mit den wirklich guten Torraumszenen. Ohne Treffer brachten beide Teams den ersten Durchgang zu Ende, Peham verpasste noch eine Flanke von Michael Liendl um Haaresbreite (39.), Albin Gashi versuchte es auf der Gegenseite nach einem Eckball aus der Distanz (43.). So wirklich gefährlich waren aber beide Aktionen nicht.

Der Kapitän brach den Bann

Horn wechselte zur Pause doppelt, Patrik Mijic und Burak Yilmaz kamen neu in die Partie. Und die Horner wirkten zu Beginn der zweiten Hälfte auch etwas überlegen (Gashi schoss in der 54. Minute aus der Drehung knapp daneben), der GAK fand zudem kein mittel gegen die gut positionierte Abwehrreihe der Gäste.

Es blieb aber dabei: Der zweite Durchgang war zwar etwas besser als die ersten 45 Minuten, Torchancen allerdings blieben zunächst Mangelware. Dann aber hatte Patrik Mijic die große Möglichkeit auf das 0:1. Sein Abschluss verpasste nach einem Missverständnis in der GAK-Abwehr das Ziel nur um Zentimeter (62.). Stattdessen waren es die Grazer, die in Führung gehen konnten. Nach einem Freistoß von Liendl ließ Milos Jovicic prallen, Kapitän Marco Perchtold bugsierte den Ball zum 1:0 in die Maschen (69.).

Nach dem Führungstreffer waren es der GAK, der plötzlich besser im Spiel war. Joker Max Rauter hatte die Top-Chance auf das 2:0 auf dem Fuß, Ehmann im Tor des SV Horn konnte aber mit dem Oberschenkel abwehren (76.). Levan Eloshvili machte dann in der 81. Spielminute den Deckel drauf: Rauter hatte zunächst viel Platz, passte zur Mitte. Schriebl suchte den besser postierten Eloshvili, dieser umkurvte noch Ehmann und machte das 2:0. Paul-Friedrich Koller (85.) hätte sogar noch den dritten Treffer erzielen können, traf zunächst aber nur einen Verteidiger, den Nachschuss haute er über den Kasten.

So blieb es am Ende beim 2:0-Heimerfolg des GAK. Die Grazer rücken damit auf Rang drei der Tabelle vor, Horn ist nach der ersten Saisonniederlage weiterhin zwei Punkte vor den Grazern auf Rang zwei.

ADMIRAL 2. Liga, 8. Runde

Grazer AK 1902 - SV Horn 2:0 (0:0)

Merkur Arena; 2412 Zuschauer; SR Safak Barmaksiz

Tor: 1:0 Marco Perchtold (69.), 2:0 Levan Eloshvili (81.)

Gelbe Karten: 49. Rusek, 60. Köchl, SE Eloshvili bzw. 58. Hoffmann

GAK: Meierhofer - Koller, Köchl (70. Graf), Rosenberger, Jovicic, Rusek (66. Eloshvili), Liendl, Perchtold, Jager (90. Huber), Peham (66. Rauter), Kalajdzic (66. Schriebl)

Horn: Ehmann - S. Bauer, Sturing (46. Mijic), Hoffmann, Neumayer, J. Bauer (75. O. Yilmaz), Tomka (76. Macher), Gashi, Schelle (46. B. Yilmaz), Mulahalilovic, Hausjell (62. Wallner)

Fotos: Harald Dostal/sport-bilder.at