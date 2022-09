Am Sonntagvormittag kam es in der 2. Liga zum Duell zwischen dem First Vienna FC und SKU Amstetten. Die Gäste gingen als Favorit ins mit Spannung erwartete Spiel in der Naturarena Hohe Warte, konnten dieser Rolle aber nicht gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:0-Sieg für die Vienna, die damit ein weiteres Ausrufezeichen als Aufsteiger setzt. Die Amstettener verlieren damit das erste Mal in der laufenden Saison.

Mit vier Minuten Verspätung nach einer Trauerminute ûnd kurzem technischen Problem beim Referee geht es los. Viennas Daniel Luxbacher - nach nur zwei Minuten - bringt aus dem linken Halbfeld einen hohen Freistoß an die Strafraumkante, doch der Kopfball eines Angreifers landet schlussendlich in den Händen von Elias Scherf. Dann auch die erste Chance für die Gäste - Dominik Starkl zieht aus linker Position außerhalb des Strafraums ab, doch sein Schuss geht deutlich am Ziel vorbei.

Führung für die Vienna

Der aktuelle Tabellenführer aus Amstetten kommt dann immer besser in die Partie. Dominik Weixelbraun läuft einem Verteidiger davon und versucht es rechts im Strafraum alleine vor dem Tor per Lupfer, doch sein Versuch geht über die Latte. Kurz darauf fordern die Vienna-Spieler gleich zwei Mal in folge Elfmeter nach strittigen Situationen im Strafraum, doch die Pfeife des Schiris bleibt stumm. In der 26. Minute führen schließlich die Hausherren - Stephan Auer spielt von rechts einen flachen Stanglpass an die Fünferkante, den die Verteidigung nicht weg bekommt und Luca Edelhofer schiebt trocken ein.

Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, woraus aber nichts wird. Nur Augenblicke später bekommt Amstettens Stefan Feiertag einen von Keeper Andreas Lukse rechts im Strafraum abgewehrten Ball und versucht es per Kopf, doch das Leder geht knapp am kurzen Eck vorbei. Dann wieder die Vienna: Luca Edelhofer setzt sich am linken Flügel durch und kommt im Strafraum unter Bedrängnis vom letzten Abwehrspieler zum Schuss, doch sein Schuss geht weit über das Tor. Das Publikum sieht eine bunte und flotte Partie mit zwei Teams, die nach vorne spielen. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri ab und schickt die beiden Teams beim Stand von 1:0 in die Pause.

Amstetten riskiert

Die zweite Halbzeit beginnt mit zwei Möglichkeiten der Amstettener. Zunächst scheitert Feiertag, dann Can Kurt. Inzwischen hat Regen eingesetzt auf der Hohen Warte. Das wird noch eine richtig spannende Partie, denn Amstetten wird immer offensiver. Peter Tschernegg bekommt von rechts im Rückraum eine Flanke und zieht sofort ab, doch er jagt das Leder drüber. Dann kommt Viennas Nicholas Wunsch nach einer Ecke an der Strafraumgrenze zum Schuss, doch sein Versuch wird von einem goldrichtig stehenden Verteidiger ins linke Toraus abgeblockt. Beide Trainer versuchen es in Folge mit Einwechslungen - es soll neuen Schwung bringen. Die beste Chance für die Vienna zur frühzeitigen Entscheidung hat Daniel Owusu - er bekommt an der ersten Stange von rechts im Fünfer einen starken, flachen Pass, doch das Leder rutscht unter seinen Füßen durch.

Das Spiel bleibt weiter hochspannend, Amstetten wirft alles in die Schlacht. Das eröffnet aber auch Räume für die Gastgeber, die einen dieser Räume dann auch nutzen. Zunächst rettet Scherf nach Schuss von Seiwald, dann ist er aber chancenlos. Owusu bekommt in der 95. Minute der Nachspielzeit einen Pass rechts im Strafraum von einem Mitspieler, der den Keeper aussteigen lässt und schiebt trocken ein. Das ist die Entscheidung. Kurz darauf pfeift der Schiedsrichter ab und Vienna jubelt über drei Punkte.

ADMIRAL 2. Liga, 8. Runde

First Vienna FC - SKU Amstetten 2:0 (1:0)

Natur Arena Hohe Warte; 1.702 Zuschauer; SR Florian Jandl

Torfolge: 1:0 Luca Edelhofer (26.), 2:0 Daniel Owusu (90.+5)

Gelbe Karten: Sulzner, Wunsch, Luxbacher

First Vienna: Andreas Lukse (TW), 04 Daniel Luxbacher, 06 Stephan Auer, 08 Bernhard Luxbacher (K), 10 Itamar Noy, 11 Cedomir Bumbic, 15 Thomas Kreuzhuber, 20 Marco Alessandro Sulzner, 23 Lukas Grozurek, 24 Kerim Abazovic, 77 Luca Edelhofer +++ 55 Oktay Kazan (TW), 07 Daniel Owusu, 18 Nicholas Wunsch, 25 Marcel Toth, 26 Felix Seiwald, 70 Nils Zatl, 99 Deni Alar /// TRAINER: Alexander Zellhofer

Amstetten: 01 Elias Scherf (TW), 04 Stefan Goldnagl, 06 Can Kurt, 15 Philipp Offenthaler, 27 Sebastian Dirnberger, 30 Marco Stark (K), 07 Sebastian Leimhofer, 23 Peter Tschernegg, 47 Dominik Weixelbraun, 18 Stefan Feiertag, 77 Dominik Starkl +++ 28 Dennis Verwüster (TW), 08 Arne Ammerer, 09 Thomas Wilfried Mayer, 10 Philipp Schobesberger, 12 Lukas Deinhofer, 17 Joao Luiz Soares Alves, 19 Sebastian Kapsamer /// TRAINER: Jochen Fallmann

Zum Live-Ticker: First Vienna - Amstetten

Fotocredit: Parak