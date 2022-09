Der SV Lafnitz empfing am Freitagabend im Rahmen der 9. Runde in der ADMIRAL 2. Ligadie Young Violets vom Bundesligisten Austria Wien. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Das Spiel endete mit einem 2:0-Heimsieg für die Steirer. Die drei Punkte waren nie wirklich gefährdet, auch wenn es zur Pause noch 0:0 stand.

Rocco Sutterluety (re.) und die Young Violets hatten gegen Daniel Gremsl und den SV Lafnitz das Nachsehen.

Keine Tore vor der Pause

In der 1. Halbzeit ist das Spiel weitgehend ausgeglichen. Die Gäste haben die vorerst beste Chance, doch der Ex-LASKler Ibrahima Drame vergibt. In weiterer Folge kommen weder die Gastgeber noch die Gäste richtig gefährlich vor das Tor. Somit wundert es auch nicht, dass keine Tore fallen. Dafür müssen beide Trainer aufgrund von Verletzungen früh tauschen, nämlich in der 16. Minute - die Partie ist länger unterbrochen. Lafnitz ist danach optisch überlegen, kann aus dem Übergewicht aber nichts machen.

Die Young Violets versuchen es über Konter, doch Zählbares schaut dabei nicht heraus. So endet die erste Halbzeit ohne Treffer. Nach etwas mehr als 45 Minuten schickt der Schiri die beiden Teams in die Pause.

Daniel Gremsl brach den Bann und brachte mit seinem Führungstor die Lafnitzer auf die Siegesstraße.

Doppelschlag für Lafnitz binnen 4 Minuten

Die 2. Halbzeit beginnt dafür mit einem Blitzstart der Lafnitzer. Daniel Gremsl Foto) nützt in Minute 53 eine Schwäche der Gegenspieler und verwertet zum 1:0. Freuen kann sich auch Fabian Wohlmuth, der die Vorlage lieferte. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, was auch gelingt.

Nur drei Minuten später zeigt der Schiri auf den Elfmeterpunkt nach Foul von Sandali Conde. Stefan Umjenovic tritt an und verwandelt. Damit ist für klare Fronten gesorgt und die Violets müssen mehr riskieren, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. In der 63. Minute aber schon die nächste Chance für die Lafnitzer, doch es bleibt beim 2:0. Das Spiel ist längst entschieden, Lichtenberger vergibt in der Schlussphase noch die Chance zum 3:0, ehe der Schiri abpfeift.

SV Lafnitz - Young Violets Austria Wien 2:0 (0:0)

Freitag, 16.09.2022, 18:10 Uhr, Fußball Arena Lafnitz, Z: 200; SR: Manuel Schüttengruber/Linz

Startelf SV Lafnitz: Zingl (K) - Umjenovic, Scheucher,Pfeifer, Feyrer - Lichtenberger, Gremsl, Halper, G. Nutz, Siegl - Duvnjak. Trainer: BEd Philipp Semlic.

Startelf Young Violets: Sandali Conde - Drame, Pross, Hahn (K), Pazourek, Mester, Kopp, Fischerauer, Ivkic, Safin, Pecar. Trainer: Harald Suchard.

Torfolge: 1:0 (53.) Gremsl, 2:0 (57.) Umjenovic.

Gelbe Karte: Gremsl, Duvnjak bzw. Conde, Schmelzer, Ivkic

Live Ticker: Lafnitz - Young Violets

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL