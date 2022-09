Für eine große Überraschung in der ADMIRAL 2. Liga sorgte am Sonntagvormittag der FC Mohren Dornbirn 1913. Die Elf von Thomas Janeschitz deklassierte den FC Liefering auswärts mit 6:0. Überragender Mann beim Kantersieg der Rothosen war Angreifer Renan, der Brasilianer erzielte vier (!) Treffer. Dornbirn ist bereits seit fünf Spielen ungeschlagen, gewann die letzten drei Spiele.

Frühe Führung für die Rothosen

Die Sonntagsmatinee zwischen den Jungbullen und den Rothosen versprach einiges - aber das Ergebnis, welches nach 90 Minuten auf der Anzeigetafel stand, hätten die wenigsten so vorhergesehen.

Nur 13 Minuten sollte es dauern, ehe die Dornbirner in Führung gehen konnten. Über die Seite setzte sich Sebastian Santin gegen Marcel Moswitzer durch und schlug die Flanke in die Gefahrenzone. Dort lauerte Renan - nicht zum letzten Mal - und köpfte zum 0:1 ein (13.). Es dauerte nicht allzu lange, ehe die Rothosen nachlegten: Verteidiger Matheus Favali zeigte sich mit Offensivdrang, die Lieferinger Abwehr kriegte den Ball nicht ordentlich geklärt - und Favali schnappte sich den Ball ein zweites Mal und knallte ihn in den Winkel (21.).

Liefering hingegen war meist nur in der Zuschauerrolle, die Jungbullen zeigten sich deutlich unterlegen und bestätigten ihre durchwachsene Form. Das 0:2 zur Pause war aber noch harmlos, denn nach Wiederanpfiff sollten die Dornbirner so richtig aufdrehen.

Renan nicht zu stoppen

Denn keine Minute waren die Teams wieder zurück auf dem Rasen, da erhöhte Stürmer Renan auf 0:3 (46.). Dem Gegentreffer vorausgegangen war ein furchtbarer Ballverlust im Aufbauspiel der Lieferinger, Jonas Krumrey im Lieferinger Tor konnte zunächst aber noch fast gegen Renan retten - vom Keeper segelte der Ball aber weiter ins Tor, auch der herbeieilende Moswitzer konnte knapp nicht mehr auf der Linie retten.

Und Renan hatte noch lange nicht genug. In der 50. Spielminute erzielte der Brasilianer seinen dritten Treffer, die Vorarbeit von Jan Stefanon schloss er ins linke Eck ab. Und weiter ging die wilde Dornbirner Offensive, Liefering geriet zunehmend zum Sparringpartner. Lars Nussbaumer machte nach einem Abpraller vier Minuten später das 0:5 (54.), für den 21-Jährigen war es der zweite Saisontreffer. Liefering-Keeper Jonas Krumrey war es zu verdanken, dass die Niederlage nicht noch höher ausfiel, er konnte mehrere gute Möglichkeiten der Gäste noch entschärfen, rettete nach einer guten Stunde etwa gegen Sebastian Santin. Den Schlusspunkt zum 6:0 setzte dann wieder Renan, bei einem Stangelpass von Santin musste er nur mehr einschieben (71.).

Während der FC Dornbirn bereist seit fünf Spielen ungeschlagen ist und die letzten drei Spiele gewinnen konnte, kriselt es bei Liefering weiterhin. Die Jungbullen feierten erst zwei Siege in der laufenden Saison, acht Punkte sind derzeit gleichbedeutend mit einem Abstiegsplatz.

Ein Spiel zum Vergessen ...https://t.co/PNPp8ypHe0 — FC Liefering (@FCLiefering) September 18, 2022

ADMIRAL 2. Liga, 9. Runde

FC Liefering - FC Mohren Dornbirn 1913 0:6 (0:2)

Sonntag, 18. September 2022, 10:30 Uhr, Stadion Grödig; 200 Zuschauer; SR: Alain Sadikovski

Torfolge: 0:1 Renan (13.), 0:2 Matheus Favali (21.), 0:3 Renan (46.), 0:4 Renan (50.), 0:5 Lars Nussbaumer (54.), 0:6 Renan (71.)

Gelbe Karten: 16. Gevorgyan, 85. Konaté bzw. 90./+1 Nussbaumer

FC Liefering: Krumrey - Agyekum, Konate, Moswitzer (78. Havel), Sahin (56. Hofer), Ibertsberger (56. Berki), Jano (56. Molnar), Diakite, Baidoo, Gevorgyan, Yeo (64. Sadeqi)

FC Mohren Dornbirn 1913: Ospelt - Cavafe, Mätzler, Favali (73. Krizic), Marte, William, Rusch (60. Mathis), Santin (74. Mandl), Nussbaumer, Renan (73. Ibrisimovic), Stefanon (60. Kerber)

Zum Live-Ticker: FC Liefering - FC Mohren Dornbirn 1913

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL