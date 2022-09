Die Sturm Amateure empfingen am Sonntagvormittag in der 9. Runde der ADMIRAL 2. Liga den Floridsdorfer AC. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel, allerdings haben die Aufsteiger aus Graz heuer schon mehrmals gezeigt, dass man immer und überall mit ihnen rechnen muss. Das Spiel endete schließlich 0:0-Unentschieden - das Match hätte sich aber das eine oder andere Tor verdient.

Muntere Anfangsphase

Die Gäste aus Floridsdorf machen in den ersten Minuten ordentlich Druck auf die jungen Grazer, doch diese lösen ordentlich. Leomend Krasniqi dribbelt über links in den 16er und will die Kugel quer spielen, doch sein Versuch wird von der Grazer Defensive ins Toraus geklärt.

Dann auch Sturm mit ersten Offensivaktionen: Christoph Lang, bereits mit Erfahrung bei den Bundesliga-Profis von Coach Christian Ilzer, bekommt rechts am Flügel die Kugel und will das Leder an der Strafraumkante ablegen, doch sein schwacher Pass wird von einem FAC-Verteidiger locker geklärt.

Kurz darauf bekommt Sturms Milan László Toth rechts im Strafraum einen durchgesteckten Pass, doch sein flacher Schuss rollt links am Tor vorbei. Dann übernehmen die Floridsdorfer wieder das Kommando: Paolino Bertaccini will einen Mitspieler im Strafraum in Szene setzen, doch er wird außerhalb der Box von Vincent Trummer erfolgreich gestört und so kann der Schlussmann den zu weiten Pass aufnehmen. Kurz davor bekam Alexander Mankowski in der Strafraummitte von rechts eine Ecke, doch seinen Kopfball zentral aufs Tor kann Keeper Christopher Giuliani locker fangen.

FAC-Aluminiumtreffer von Schöfl

In der 28. Minute die beste FAC-Chance: Lukas Schöfl bekommt links an der Fünferkante einen Stanglpass von rechts, doch sein Versuch im Rutschen knallt nur gegen die Latte. Dann versucht es Sturms Vincent Trummer aus der Distanz, doch sein Schuss springt gefährlich kurz vor dem Fünfer auf, doch Keeper Simon Emil Spari hält die Kugel im Nachfassen in der Tormitte fest. Das ist es dann auch für die erste Halbzeit. Nach etwas mehr als 45 Minuten pfeift der Schiri ab.

Die 2. Halbzeit verläuft ähnlich der ersten. Beide Teams sind bemüht im Spiel nach vorne, doch irgendwie will das Leder nicht in den Kasten. Mirnes Becirovic versucht es mit einer hohen Hereingabe von rechts, doch die Grazer können an der zweiten Stange klären, bevor es gefährlich wird. Dann auch Sturm: Noah Oke Eyawo bringt von rechts einen Standard an die zweite Stange Richtung Paul Komposch, doch dieser kann den scharfen Ball nicht annehmen und so landet die Kugel im Toraus. In der 65. Minute bekommt Marcel Michael Monsberger von links eine Freistoßflanke in der Box, doch sein Kopfball landet in den Händen von Christopher Giuliani, ehe auf Abseits entschieden wird.

Dann auf der Gegenseite Sturm: Vincent Trummer bringt von der linken Seite eine hohe Flanke aus vollem Lauf in den 16-er, doch sein Versuch kann bereinigt werden. Sandro Schendl bekommt den Abpraller an der Strafraumkante, doch sein Direktschuss geht rechts vorbei.

Lang per Freistoß knapp vorbei

Beide Trainer haben inzwischen Spielerwechsel vorgenommen, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. In der 80. Minute ganz knapp von Sturm: Christoph Lang per Freistoß aus linker Position, fünf Meter vor dem Strafraum, doch sein Versuch streift nur das linke Außennetz. Und das ist es dann auch - nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab.

𝑷𝒖𝒏𝒌𝒕𝒈𝒆𝒘𝒊𝒏𝒏 in Gleisdorf 🫱🏻‍🫲🏼



Mit einem 0:0-Remis beim @SKSturm verabschieden wir uns in die Länderspielpause 🔵⚪️👋🏻#Wirfürden21 pic.twitter.com/J2ZyPTszze — Floridsdorfer Athletiksport-Club (@FACWien) September 18, 2022

SK Sturm Graz Amateure - FAC 0:0

Sonntag, 18.09.2022, 10:30 Uhr, Solarstadion Gleisdorf, Z: 248; SR: Thomas Fröhlacher

Startelf Sturm Amateure: Christopher Giuliani (TW), Paul Komposch, Samuel Stückler, Noah Oke Eyawo, Simon Nosa Salami Nelson, Vincent Trummer, Daniel Lukas Saurer (K), Sandro Schendl, Vesel Demaku, Milan László Toth, Christoph Lang. Trainer: Thomas Hösele

Startelf FAC: Simon Emil Spari (TW), Alexander Mankowski, Christian Bubalovic, Mirnes Becirovic (K), Leomend Krasniqi, Eren Keles, Paolino Bertaccini, Marcus Maier, Lukas Schöfl, 16 Marcel Michael Monsberger, 34 Marvin Hernaus. Trainer: Mitja Mörec

Gelbe Karte: Komposch, Lang bzw. Maier, Hubmann, Mankowski, Monsberger

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL