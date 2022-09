Am 10. Spieltag traf in der Admiral 2. Liga der SK BMD Vorwärts Steyr auf den SV Horn. Und dabei ging eine stolze Serie der Steyrer zu Ende. Waren diese doch die letzten 13 Spiele zuhause unbesiegt. Den Hornern ist es gelungen nach zuletzt zwei Niederlagen infolge wieder auf die Siegerstraße zurückzufinden. "Matchwinner" dabei war Max Pronichev, der in der Schlussphase gleich zweimal traf.

Patrik Mijic hat leicht lachen. Er brachte die Horner in der 16. Minute mit 0:1 in Führung.

Wenig Torchancen reichen zu zwei Treffern

Steyr gilt als heimstark, steht in dieser Spielzeit noch ohne Niederlage da. Beim Tabellenzweiten Horn hat Trainer Rolf Landerl den Verein verlassen. Vorerst coacht das Trainerduo Philipp Riederer/Michael Hennebichler die Mannschaft. Die ersatzgeschwächten Hausherren sind es dann, die vom Start weg bemüht sind, das Spiel an sich zu reißen.

Aber die Waldviertler geben einen ebenbürtigen Gegner ab bzw. lässt man sich nicht aus der Reserve locken. Da wurde beiderseits in der Länderspielpause am Abwehrverhalten gearbeitet. Strafraumszenen sind in der Anfangsphase absolute Mangelware. Dann aber kommt die 16. Minute: Fehler der Steyrer in der Vorwärtsbewegung. Albin Gashi bedient Patrik Mijic, der für das 0:1 verantwortlich zeichnet.

Jetzt verzeichnet Horn ein deutliches Oberwasser. Steyr tut sich sehr schwer beim Kreieren von Tormöglichkeiten. Was aber auch damit zu tun hat, dass es die Horner Defensive bestens versteht, sich formatfüllend ins Bild zu stellen. Mit der ersten Steyr-Offensivaktion steht es dann aber in der 29. Minute 1:1. Tobias Pellegrini hat das Auge für Gerhard Dombaxi, der mit seinem vierten Saisontor für den 1:1-Ausgleich sorgt - zugleich dann auch der Halbzeitstand.

Joker Max Pronichev sticht gleich zweimal

Die Horner waren im ersten Abschnitt über weite Strecken das federführende Team. Demnach stellt sich die Frage wie weit die Oberösterreicher sich nun aus dieser Umklammerung befreien können. Es kommt aber dazu, dass die Waldviertler weiterhin tonangebend sind. Steyr lauert nach wie vor darauf, Nadelstiche zu setzen. Das dann mit Fortdauer der Begegnung auch gelingt. Der eingewechselte Sivrikaya gelangt zur Chance auf das 2:1, aber Horn-Keeper Ehmann ist am Posten.

Und Steyr bleibt daraufhin am Drücker. Einmal rettet die Torumrandung die Gäste vor einem Verlusttreffer. Der Gastgeber präsentiert sich nun gegenüber der ersten Hälfte in einem anderen Gewand. Was aber nicht heißen soll, dass nicht auch die Gäste in der Lage sind, Akzente zu setzen. In der 71. Minute schrammt Horn knapp am 1:2 vorbei, das Spielgerät prallt an den Querpfosten. So geht man in die Schlussviertelstunde, die soweit alles offen lässt.

Das Spiel wird weiterhin sehr munter geführt. 78. Minute: Jürgen Bauer glänzt als Assistgeber, Maximilian Pronichev ist der Vollstrecker - neuer Spielstand: 1:2. 85. Diesmal ist Yilmaz der Passgeber, Pronichev schnürt einen Doppelpack - 1:3. 91. Minute: Bumberger (Steyr) sieht die rote Karte wegen einer Notbremse. Mit dem Elfmeter scheitert dann Yilmaz an Schlussmann Eres - Spielendstand: 1:3. In der nächsten Runde empfängt Steyr am Freitag, 7. Oktober um 18:10 Uhr den SKN St. Pölten. Horn ist zwei Tage später mit der Startzeit um 10:30 Uhr der Gastgeber gegen Admira Wacker.

SK VORWÄRTS STEYR - SV HORN 1:3 (1:1)

LIWEST Arena, 1.200 Zuseher, SR: Dominic Schilcher

SK Vorwärts Steyr: Eres, Marceta, Bumberger, Prada-Vega, Lageder, Dombaxi (83. Cirkovic), Freitag, Günes, Zdichynec (62. Sostarits), Pellegrini (46. Sivrikaya), Filip (73. Ketan)

SV Horn: Ehmann, Sturing, Hoffmann, Joppich, Neumayer, Bauer, Gashi, Schelle (59. Pronichev). Mulahalilovic, Mijic (66. Yilmaz), Hausjell

Torfolge: 0:1 (16. Mijic), 1:1 (29. Dombaxi), 1:2 (78. Pronichev), 1:3 (85. Pronichev)

Gelbe Karten: Schelle, Gashi (Horn)

Live-Ticker SK Vorwärts Steyr - SV Horn

Fotocredit: Admiral/GEPA