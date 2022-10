Im "kleinen" Grazer Derby empfing der Grazer AK 1902 die Stadtrivalen vom SK Sturm Graz II in der ADMIRAL 2. Liga. In einer spielerisch über weite Phasen ereignislosen Partie trennten sich die Teams 1:1-Unentschieden. Thorsten Schriebl brachte den GAK kurz vor der Pause in Führung, Paul Komposch (Sturm II) konnte noch in der Nachspielzeit der ersten Hälfte per Kopf ausgleichen.

Ein Derby mit spielerischen Anlaufschwierigkeiten

Die Anfangsphase gehörte klar den „Schwoazn“, Sturm II drückte auf das frühe 0:1 - die Abwehr des GAK zeigte sich aber stabil. Wirklich gefährlich wurde es so auf beiden Seiten lange nicht. Mit Fortdauer der Partie war es der GAK, der zwischenzeitlich etwas besser in die Partie fand. Der Elf von Trainer Gernot Messner gehörte auch die erste wirklich gute Möglichkeit des Derbys: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld schaltete der GAK schnell um, Paulo Jager versuchte es vom Sechzehner - sein Schuss war aber etwas zu hoch angetragen, der Ball segelte knapp über die Latte, Christopher Giuliani hätte wohl noch parieren können (26.).

Es war aber lange wahrlich kein spielerisches Feuerwerk, dass die beiden Teams im 14. „kleinen“ Grazer Derby auf’s Feld zauberten. Grund zum Jubeln gab es erst kurz vor der Pause - da aber sogar für Fans beider Mannschaften. Erst brachte Thorsten Schriebl den GAK in Führung, einen Pass in die Spitze verwertete er nach einem Konter trocken im Eins-gegen-Eins (44.). Die Freude über das 1:0 bei der Anhängerschaft der Gastgeber währte aber nur kurz. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte konnte Sturm II durch Paul Komposch nämlich ausgleichen, egalisierte den Rückstand innert zwei Minuten. Ein Eckball von der linken Seite wurde immer länger, landete bei Komposch - und der köpfte den Ball maßgenau auf’s kurze Eck, wo das Spielgerät zwischen dem Bein von Jakob Meierhofer und dem Innenpfosten seinen Weg in die Maschen fand (45./+1).

Sturm II mit verschossenem Elfmeter

Die zweite Hälfte begann mit einem Aufreger: Nach einem Foul im GAK-Sechzehner von Markus Rusek zeigte Schiedsrichter Achim Untergasser völlig zurecht auf den Elfmeterpunkt. Christoph Lang trat für Sturm II zum Strafstoß an, visierte die linke untere Ecke an - doch Lang trat den Elfer zu unplatziert, Meierhofer parierte (50.). Doch weiter zeigte sich GAK spielerisch einfallslos, Sturm II gab über weite Phasen des Spiels das Tempo vor.

Doch Torchancen blieben auf beiden Seiten Mangelware, die zweite Halbzeit war von vielen Unterbrechungen geprägt, vor den Toren war nur wenig Betrieb, die Torhüter hatten einen ruhigen Arbeitstag zu verzeichnen. Quasi aus dem Nichts hatte der GAK in der 90. Spielminute dann die große Chance auf den Lucky Punch: Paulo Jager versuchte es mit einem Sololauf, zog vom Sechzehner ab - der Ball ging aber über das Tor (90.).

So endete ein kleines Grazer Derby nach 90 Minuten mit wenigen spielerischen Höhepunkten 1:1-Unentschieden. Während Sturm Graz II über weite Phasen der Partie das deutlich bessere Team war, enttäuschte der GAK aus spielerischer Sicht. Bereits am 19. Oktober steht das nächste Grazer Derby an: Im Cup empfängt der GAK die Kampfmannschaft des SK Sturm (wie gewohnt im Ligaportal Live-Ticker).

ADMIRAL 2. Liga, 10. Runde

Grazer AK 1902 - SK Sturm Graz II 1:1 (1:1)

Graz, Merkur Arena; 3509 Zuschauer; SR Achim Untergasser

Torfolge: 1:0 Thorsten Schriebl (43.), 1:1 Paul Komposch (45./+1)

Gelbe Karten: 40. Perchtold, 48. Rusek) bzw. 27. Wels

GAK 1902: Meierhofer - Koller, Köchl (85. Seidl), Rosenberger, Jovicic, Rusek (77. Somnitz), Liendl, Perchtold, Schriebl (72. Kiedl), Jager, Peham (46. Kalajdzic)

Sturm II: Giuliani - Oroz (64. Nelson), Komposch, Stückler, Ingolitsch, Trummer (78. Grube), Saurer (90. Klamler), Schendl, Wels (78. Eyawo), Toth, Lang

Zum Live-Ticker: Grazer AK 1902 - SK Sturm Graz II

Fotocredit: GEPA/ADMIRAL