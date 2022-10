Der Floridsdorfer AC empfing am Sonntagvormittag im Rahmen der zehnten Runde in der 2. Liga BW Linz. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und wurden dieser Rolle letztlich auch gerecht. Das Spiel endete mit einem 2:1-Sieg für die Heimischen, die auch einen Elfmeter verschossen. Die Floridsdorfer bleiben damit am Spitzentrio Amstetten, Horn und Vienna dran.

Floridsdorf verschießt Elfer

Dabei legen die Gäste aus Linz einen sehr dynamischen Beginn hin. Sofort wird der Gegner unter Druck gesetzt. Blau-Weiß nähert sich weiter an. Ein erster Abschluss (Kopfball von Seidl) ist aber keine Gefahr für den FAC. Dann werden allmählich auch die Floridsdorfer stärker und setzen den einen oder anderen Angriff. In der 12. Minute dann die Top-Chance auf die Führung, denn es gibt Elfmeter für die Heimischen. Keles tritt an und nagelt das Leder aber über das Tor! Es bleibt damit beim 0:0.

Offener Schlagabtausch

In weiterer Folge geht es Hin und Her. Immer wieder sind es die pfeilschnellen Vorstöße der Hausherren, die die Blau-Weißen vor Probleme stellen. In der 24. Minute ist es passiert: Die Linzer bringen den Ball nicht aus dem Strafraum - Krasniqi aus gut 18 Metern mit voller Wucht in die lange Ecke. Ein sehenswerter Treffer. Die Floridsdorfer wollen mit der Führung im Rücken nachlegen, was aber nicht gelingt. Linz vertraut hingegen weiterhin auf weite Bälle, die aber nicht für Gefahr sorgen. Blau-Weiß tastet sich in der Schlussphase der ersten Halbzeit aber immer konkreter dem gegnerischen Tor an: Zuerst wird ein Abschluss von Koch aus gut 18 Metern geblockt und dann Pirkl per Kopf über das Tor. Zum Pausenpfiff Seidl aus gut 23 Metern - U21-Teamgoalie Spari lässt nach vorne prallen. Mayulu bringt dann zwei Mal den Ball nicht im Tor unter. Dann geht es in die Kabinen.

Linz riskiert

In der zweiten Halbzeit werden die Linzer offensiver, was auch notwendig ist, wenn es mit Zählbarem klappen soll. Sie riskieren, doch irgendwie bringen sie das Leder nicht in die Gefahrenzone. Jetzt tun sich aber auch die Floridsdorfer schwer im Spiel nach vorne. Immer wieder spielen sie sicn in der Defensive der Gäste fest. In der 64. Minute dann kurze Aufregung im FAC-Strafraum - Seidl geht zu Boden - Schiri Ebner zeigt aber sofort an, kein Elfmeter. Das Spiel wird dann generell ruppiger. Beide Trainer versuchen es mit Einwechslungen, um neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Linz wirft in der Schlussphase dann alles nach vorne. Man will unbedingt den Ausgleich.

Floridsdorf erhöht Führung

Anstatt des 1:1 fällt in der 87. Minute das 2:0 für die Gastgeber: Goalie Schmid kommt aus dem Tor, rasiert über den Ball und Hernaus muss nur noch einschieben - bitterer Gegentreffer für die Gäste. Diese geben aber trotzdem nicht auf und versuchen es mit dem Mute der Verzweiflung. In der Nachspielzeit gelingt dann tatsächlich der Anschlusstreffer durch Tobias Koch - eine weite Flanke wird von Spari durchgelassen. Das Spiel endet mit einem Querpass von Mensah, der aber an Freund und Feind vorbeigeht. Es bleibt beim 2:1-Sieg der Floridsdorfer.

ADMIRAL 2. Liga, 10. Runde

FAC - BW Linz 2:1 (1:0)

FAC Platz; 674 Zuschauer; SR Stefan Ebner

Torfolge: 1:0 Krasniqi (24.), 2:0 Hernaus (87.), 2:1 Koch (90.+1)

Gelbe Karten: Mankowski, Maier, Krasniqi bzw. Tursch, Schösswendtner

FAC: Simon Emil Spari - Benjamin Wallquist, Alexander Mankowski, Mirnes Becirovic (K) - Leomend Krasniqi, Eren Keles, Clemens Hubmann, Paolino Bertaccini, Marcus Maier - Marvin Hernaus, Christopher Kröhn Ersatzspieler: Mathias Gindl, Vice Miljanic, Marcel Michael Monsberger, Thomas Fink, Masse Scherzadeh, Oluwaseun Adewumi, Tunahan Mercan Trainer: Mitja Mörec

BW Linz: Nicolas Schmid, Christoph Schösswendter, Tobias Koch, Simon Josef Alois Pirkl, Ronivaldo Bernardo Sales, Fally Mayulu, Michael Brandner (K), Julian Peter Gölles, Manuel Maranda, Matthias Seidl, Lukas Tursch Ersatzspieler: Felix Gschossmann, Fabio Strauss, Marco Krainz, Paul Mensah, Simon Seidl, Fabian Windhager, Alexander Briedl Trainer: Gerald Scheiblehner

Zum Live-Ticker: FAC - BW Linz

Foto: Parak