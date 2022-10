Die Partie in der 13. Runde der ADMIRAL 2. Liga zwischen den Young Violets und dem SKU Amstetten gestaltete sich in der ersten Halbzeit relativ ausgeglichen. In der zweiten Halbzeit drehten die Niederösterreicher auf und setzen sich mit einem 1:5 Erfolg über die Jung-Veilchen zwischenzeitlich auf den zweiten Tabellenrang.

Ausgeglichene Partie in Halbzeit 1

Die jungen Austrianer erwischten den besseren Start in das Spiel. Eine gute Balleroberung in der Hälfte der Amstettner führte zum Führungstreffer. Yeong setzte Kreiker optimal ins Szene, der mit seinem starken linken Fuß den Ball im Tor unterbrachte. (11.) Danach wurden die Niederösterreicher etwas gefährlicher und kamen durch Schobesberger (22.) und Weixelbraun (30.) zu guten Einschussmöglichkeiten. Die dritte Torchance wurde dann in den Ausgleichstreffer umgemünzt. Der großgewachsene Innenverteidiger Marco Stark nickte nach einem Eckball per Kopf ein. (36.) Da keine weiteren Treffer fielen, ging es vorerst mit Gleichstand in die Kabinen.

Amstettner drehten auf

Die Amstettner kamen besser aus den Kabinen und bestimmten infolge das Spielgeschehen. Den Torreigen eröffnete Weixelbraun, nach Vorlage von Ex-Austrianer Feiertag brachte er seine Mannschaft erstmals in diesem Spiel in Führung. (55.) Dann durfte sich Philipp Schobesberger nach einem tollen Angriff der Amstettner, über seinen ersten 2. Liga Treffer freuen. (57.) Der Doppelschlag war schon die Vorentscheidung, so taten sich die Heimischen schwer, die Amstettner unter Druck zu setzen. Dass die Fallmann- Elf zu den besten Teams der Liga gehört, stellten sie auch in Folge unter Beweis. Mit weiteren Treffern durch Feiertag (75.) und Mayer (82.) durfte sich jeder Offensiv- Akteur der Mostviertler über ein Tor freuen. Am Ende aufgrund der zweiten Halbzeit ein klarer, verdienter Sieg für die Niederösterreicher, die sich mit dem Auswärtssieg in Wien Favoriten zwischenzeitlich auf Platz zwei setzen und sich nach zwei Niederlagen wieder über einen vollen Erfolg freuen durften.

ADMIRAL 2. Liga, 13. Runde

Young Violets Austria Wien - SKU Ertl Glas Amstetten 1:5 (1:1)

Freitag, 21. Oktober, 18:10 Uhr; Generali Arena, Wien - Favoriten, 291 Zuschauer; Schiedsrichter: Jakob Semler

Young Violets (4-3-3): Conde - Pazourek, Kopp, Hahn, Baltaxa - Moukhantir (72. Hammond), Fischerauer, Safin - Drame, Yeong (72. Pross), Kreiker (46. Pecar). Trainer: Harald Suchard

SKU Amstetten (4-4-2): Scherf - Deinhofer, Ammerer (89. Hauser), Stark, Kurt (85. Kapsamer) - Mayer (86. Binder), Tschernegg, Leimhofer, Schobesberger (73. Joa Luiz) - Weixelbraun (89. Moschinger), Feiertag. Trainer: Jochen Fallmann

Torfolge: Kreiker 1:0 (11.), Stark 1:1 (36.), Weixelbraun 1:2 (55.), Schobesberger 1:3 (57.), Feiertag 1:4 (75.), Mayer 1:5 (82.)

Fotocredit: Josef Parak, GEPA-ADMIRAL