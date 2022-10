Der SV Horn muss im niederösterreichischen Aufeinandertreffen gegen den SKN St. Pölten in der ADMIRAL 2. Liga eine Niederlage hinnehmen. Lange sah es im Waldviertel nach einer torlosen Punkteteilung aus, in der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte der eingewechselte Ulysses Llanez jr. das glückliche 0:1. Horn bleibt weiterhin Tabellenführer, St. Pölten steht vorübergehend auf Platz drei.

Keine Tore in Hälfte eins

Bereits nach drei Spielminuten fanden die Gastgeber die erste Möglichkeit vor, Burak Yilmaz verpasste aber knapp (3.). Auf der Gegenseite wurden die Wölfe in der zwölften Minute erstmals gefährlich, Luis Hartwig scheiterte aber an Keeper Fabian Ehmann, der glänzend parierte. Auch Din Barlov konnte Horns Torwart mit einem Volleyschuss in der 29. Minute nicht bezwingen, Kevin Monzialo brachte den Ball ebenso nicht im Tor unter (36.). Und da auch Horns Andree Neumayer seine Farben nicht in Führung bringen konnte (Franz Stolz parierte seinen Abschluss in der 32. Minute noch über das Tor), ging es im niederösterreichischen Duell torlos in die Pause.

Llanez als Matchwinner

Doch auch nach dem Seitenwechsel sah es lange nach einem torlosen Remis aus. Der eingewechselte Rio Nitta versuchte es aus spitzem Winkel, Ehmann war aber wieder zur Stelle (70.). Horns Neumayer schoss auf der Gegenseite aus der zweiten Reihe drüber (74.), auch Teamkollege Benjamin Mulahalilovic ließ eine gute Möglichkeit aus (77.). Die Schlussphase hatte es dann aber in sich.

Denn plötzlich waren die St. Pöltner am Drücker, Dognimani Yacouba Silue - ebenfalls von der Ersatzbank gekommen - schoss freistehend rechts neben das Tor (88.). Und als das Spiel gefühlt schon vorbei war, sorgte Joker Ulysses Llanez jr. für die späte Entscheidung: Horns Abwehr hatte Probleme, eine Hereingabe von Julian Keiblinger zu entschärfen, Llanez war der Nutznießer und machte das 1:0 in der Nachspielzeit (90./+4).

Quasi mit Schlusspfiff rang der SKN St. Pölten Spitzenreiter Horn drei Punkte ab. Die Tabellenführung verlieren die Waldviertler dadurch nicht, der Vorsprung auf Amstetten beträgt zwei Punkte. St. Pölten hält nun bei 23 Punkten und stößt in die Spitzengruppe der Liga.

ADMIRAL 2. Liga, 13. Runde

SV Horn - SKN St. Pölten 0:1 (0:0)

Samstag, 22. Oktober 2022, 14:30 Uhr, Sparkasse Horn Arena, 1040 Zuschauer, SR Julian Weinberger

Horn: Ehmann - J. Bauer, Sturing, Joppich, Neumayer, S. Bauer, Gashi (68. Hausjell), Schelle (80. Macher), B. Yilmaz (46. O. Yilmaz), Mulahalilovic, Mijic (80. Pronichev)

St. Pölten: Stolz - Drljepan, Ramsebner, Morou, Keiblinger, Conte, Messerer, Barlov (68. Wisak), Monzialo (60. Llanez jr.), Montnor (60. Nitta), Hartwig (80. Silue)

Torfolge: 0:1 Ulysses Llanez jr. (90./+4)

Gelbe Karten: Gashi (22.), J. Bauer (54.), S. Bauer (63.), Joppich (73.), Neumayer (90./+2) bzw. Monzialo (60.), Conte (66.)

Zum Live-Ticker: SV Horn - SKN St. Pölten

Fotocredits: GEPA/ADMIRAL