Der GAK 1902 empfing am Sonntagvormittag den First Vienna FC. Die Gäste gingen als Favorit ins Spiel der 13. Runde der 2. Liga. Dieser Rolle konnten sie aber nicht gerecht werden - zumindest vom Ergebnis her nicht. Das Spiel endete mit einem schmeichelhaften 1:0-Sieg der Heimischen. Das Goldtor erzielte Markus Rusek in der zweiten Halbzeit.

First Vienna FC kommt gut in die Partie und bekommt auch gleich einen ersten Eckball - anfangs kann die Kugel noch geklärt, über Umwege kommt die Kugel dann zu Nils Zatl, der sofort den Abschluss sucht - Goalie Meierhofer kann den Ball aber ohne Probleme fangen. Dann kommt auch der GAK besser ins Spiel: Michael Liendl steht plötzlich alleine da und legt ab auf Levan Eloshvili, er schießt auch sofort und zwingt Goalie Oktay Kazan zu einer starken Parade, aber es ertönt auch sofort der Pfiff - der Grazer Angreifer stand im Abseits. In der neunten Minute ein schneller Pass zu Eloshvili, im Zweikampf begeht der Angreifer jedoch ein Foulspiel, das auch sofort abgepfiffen wird, auch wenn der Grazer alles andere als damit einverstanden ist. Die Vienna übernimmt in Folge das Kommando, doch mehr als Halbchancen schauen nicht heraus.

Dominante Vienna ohne echte Chancen

Über rechts außen kommt die Kugel in der 11. Minute nach innen - hier hat Jovicic den Ball eigentlich schon unter Kontrolle, doch der Steirer spielt einen fehlerhaften Pass, der schlussendlich direkt zu Nils Zatl kommt - der Spieler der Döblinger sucht sofort den Abschluss, was aber für Meierhofer im Tor des GAK kein Problem darstellt. Immer wieder laufen die Gäste an, sind im entscheidenden Moment aber zu unpräzise. In der 24. Minute wird Daniel Owusu gut anvisiert, er hat viel Platz auf der rechten Außenbahn - seine Hereingabe wird aber aus dem Strafraum weggeköpft, von dort kommt Nils Zatl per Flugkopfball wieder an die Kugel und will noch einmal auf Owusu ablegen, doch dieser hat nicht mehr damit gerechnet. In der 30. Minute dann eine tolle Möglichkeit für die Gäste aus Wien Döbling - eine Hereingabe soll zu Owusu kommen, dieser wäre einschussbereit - doch im allerletzten Moment kommt Lukas Graf dazwischen und kann zur Ecke klären, diese wird brandgefährlich - denn über Umwege kommt Zatl zum Ball und schlägt ein Luftloch, irgendwie kommt der Ball dann zu Daniel Owusu, der einen Abschluss an die linke Stange knallt - er befand sich jedoch im Abseits! Das Spiel ist im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit dann zerfahren, ehe der Schiri die beiden Teams in die Pause schickt. Zum Pausenpfiff versucht es Michi Liendl noch per direktem Freistoß, doch der Ball geht knapp drüber.

Vienna weiter am Drücker

Die Vienna im zweiten Durchgang gleich mit einer ersten Halbchance, doch der Schuss fällt zu schwach aus - Tormann Jakob Meierhofer kann den Ball völlig problemlos aufnehmen. In der 52. Minute dann erneut die Vienna - langer halbhoher Pass in den Strafraum des GAK - Itamar Noy und Jakob Meierhofer im Duell, der Tormann ist aber schneller an der Kugel. Die Gäste sind das klar stärkere Team, man ist aber nicht zwingend genug. Der GAK hingegen tut sich sehr schwer im Spiel nach vorne. Das 1:0 liegt in der Luft. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis das Tor auf Seiten der Vienna fällt.

Aus dem Nichts fällt dann plötzlich das 1:0 für den GAK. Nach einem Freistoß von der linken Seite landet der Ball über Umwege beim zuvor eingewechselten Markus Rusek, der aus kurzer Distanz einschießt. Wer hätte sich das gedacht. Jetzt ist die Vienna gefordert, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Das Spiel ist völlig auf den Kopf gestellt. Die Gäste werfen jetzt alles nach vorne. Man findet auch gleich eine gute Freistoßmöglichkeit vor: Cedomir Bumbic kommt dabei ans Leder und will den Abschluss versuchen - doch dieser wird erfolgreich von der GAK-Hintermannschaft abgeblockt und auch damit bereinigt. Und so ist es das dann auch. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab und der GAK jubelt über drei Punkte.

ADMIRAL 2. Liga, 13. Runde

GAK - First Vienna 1:0 (0:0)

Sonntag, 23. Oktober 2022, 10:30 Uhr, Merkur Arena, 2051 Zuschauer; SR Markus Hameter

GAK: Jakob Meierhofer, Michael Liendl, Levan Eloshvili, Marco Perchtold (K), Lukas Graf, Thomas Schiestl, Marco Sebastian Gantschnig, Thorsten Schriebl, Michael Lang, Benjamin Rosenberger, Milos Jovicic +++ Christoph Nicht, Philipp Seidl, Markus Rusek, David Peham, Paolo Jager, Felix Köchl, Daniel Kalajdzic

Vienna: Oktay Kazan; Noah Steiner, Stephan Auer, Daniel Owusu, Bernhard Luxbacher (K), Itamar Noy, Cedomir Bumbic, Thomas Kreuzhuber, Marco Alessandro Sulzner, Felix Seiwald, Nils Zatl +++ Elias Behringer, Daniel Luxbacher, Nicholas Wunsch, Noah Rossler, Lukas Grozurek, Marcel Toth, Dalibor Velimirovic

Torfolge: 1:0 Markus Rusek (73.)

Gelbe Karten: Graf, Rusek bzw. Zatl, Zellhofer (Trainer), Auer, Luxbacher

Fotocredits: GEPA/ADMIRAL