Der FC Flyeralarm Admira und der FAC Wien trennten sich am 13. Spieltag der ADMIRAL 2. Liga mit 1:1-Unentschieden. In einer chancenarmen Partie brachte Christian Bubalovic den Floridsdorfer AC nach 15 Spielminuten in Führung, Nicolas Keckeisen köpfte die Admira in Minute 80 zum 1:1-Remis. Der FAC verpasst dadurch den Sprung auf Tabellenplatz zwei.

Eiskalter FAC

Wenn man so will, kann man vom Aufeinandertreffen zweier Fußballgrößen aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk sprechen, war doch die Admira bis zum Umzug in die Südstadt ebenfalls in Floridsdorf beheimatet. Offensivgefahr ging in diesem Duell von den beiden Angriffsreihen aber zunächst nicht aus. Die erste gute Möglichkeit hatten die Hausherren, einen Abschluss von Martin Krienzer hatte Simon Spari aber sicher (12.). Der FAC zeigte sich hingegen gleich bei der ersten Chance treffsicher: Eren Keles flankte zur Mitte, Christian Bubalovic stellte per Kopf auf 0:1 (15.). Der FAC hatte in weiterer Folge durch Marcel Monsberger die Chance, nachzulegen (22.), die Admira gab sich bemüht.

Gegen Ende der ersten Hälfte wurde es dann sogar noch hitzig: Nach einem Stürmerfoul an Monsberger holte sich zunächst FAC-Co-Trainer Aleksandar Gitsov Gelb ab, ein Kommentar im Nachgang an die Verwarnung bescherte ihm Gelb-Rot (38.). Sportlich ging es ohne weitere nennenswerte Aktionen mit dem 0:1 in die Kabinen.

Keckeisen köpft Admira zum Punkt

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich das Spielgeschehen wenig verändert. Beide Teams kamen nur schwer ins Offensivdrittel, der FAC hatte immerhin einen Abschluss aus der zweiten Reihe vorzuweisen, Paolino Bertaccini verpasste aber knapp (54.). Bei der Admira hingegen lief nur ganz wenig zusammen - und dennoch kamen die Südstädter zum Ausgleich.

Wie auch schon das 0:1, fiel der Ausgleichstreffer nach einem Eckball. Der Ball fand Nicolas Keckeisen, der aus der Innenverteidigung aufgerückt war und komplett alleingelassen wurde. Per Kopf machte er in der 82. Spielminute das 1:1. Die Admira war in weiterer Folge zwar sogar noch bemüht, das Spiel zu drehen - am Ende reichte es aber nur zum 1:1-Remis. Der FAC verpasst durch das späte Gegentor den Sprung auf Tabellenplatz zwei.

ADMIRAL 2. Liga, 13. Runde

FC Flyeralarm Admira - FAC Wien 1:1 (0:1)

Sonntag, 23. Oktober 2022, 12:30 Uhr; motion_invest Arena; sdjf Zuschauer; SR Manuel Schüttengruber

Admira: Haas - Buchta, Puchegger (66. Lukacevic), Zwierschitz (8. Schöller), Keckeisen, Malicsek, Vorsager (82. Stevanovic), Gallé, Gattermayer, Tranziska (65. Schmidt), Krienzer (82. Badji)

FAC: Spari - Wallquist, Mankowski, Bubalovic (65. Flavio), Becirovic, Krasniqi, Keles (65. Miljanic), Bertaccini, Maier (82. Hubmann), Scherzadeh (46. Schofl), Monsberger (65. Hernaus)

Torfolge: 0:1 Christian Bubalovic (15.), 1:1 Nicolas Keckeisen (80.)

Gelbe Karten: Tranziska (55.) bzw. Scherzadeh (33.), Monsberger (34.), Maier (50.), Spari (72.), Schofl (90./+1)

Fotocredits: Josef Parak