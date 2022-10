In der 14. Runde der ADMIRAL 2. Liga empfing der First Vienna FC den SK Vorwärts Steyr. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel und konnten dieser Rolle auch gerecht werden. Auch wenn die Döblinger zuletzt zwei Niederlagen in Folge hinnehmen mussten, konnten sie dieses Mal auf die Siegerstraße zurückkehren. Das Spiel endete mit einem klaren 4:0-Sieg.

Vienna legt vor

Dabei starten die Gäste besser ins Spiel. Sie setzen den Gegner unter Druck und finden nach wenigen Augenblicken eine erste gute Chance vor. Alem Pasic vergibt aber aus guter Position. Kurz darauf wieder die Steyrer, doch wieder scheitern die Oberösterreicher aus kurzer Distanz. Die Steyrer spielen weiter gut nach vorne, doch das Tor erzielen die Heimischen. Stephan Auer ist es, der in der 10. Minute zum 1:0 einnetzt - das Tor erinnert an eine Slapstickeinlage - der Goalie kann einen Schuss abwehren, doch das Leder wird auf den Unterschenkel von Auer abgewehrt, worauf der Ball von dort ins Tor abprallt. Mit der Führung im Rücken wollen die Gastgeber nachlegen, woraus aber vorerst nichts wird. Auch wenn Nils Zatl aus guter Position vergibt. In der 19. Minute ist der Offensivspieler dann aber doch erfolgreich und stellt auf 2:0. Wunderschöner Pass auf Zatl, der sich dreht und stark abschließt. Damit ist für klare Fronten gesorgt.

In der 25. Minute beinahe das 3:0 für die Heimischen: Felix Seiwald sucht den Abschluss, kann aber den Torhüter nicht bezwingen. Jetzt haben die Gastgeber das Spiel klar unter Kontrolle: Einschuss-Möglichkeit für First Vienna FC 1894 auch wieder in der 27. Minute, doch Daniel Luxbacher kann diese Gelegenheit nicht in ein Tor ummünzen. In der 36. Minute wieder Zatl, der in der Mitte nach einer Flanke zum Ball kommt, aber den Ball am rechten Eck vorbeischießt. Dann geht es mit dem 2:0 in die Pause.

Steyr riskiert

Im zweiten Durchgang ist das Spiel zunächst zerfahren. Steyr riskiert zwar mehr, kommt aber nicht wirklich gefährlich vor das Tor. In der 53. Minute dann eine Freistoßgelegenheit für die Gäste, doch der Goalie hat den Ball im Nachfassen. In der 63. Minute ist das Spiel entschieden - schöner Angriff über die linke Seite, Stanglpass zur Mitte, wo Daniel Owusu am langen Eck nur noch einschieben muss. Dann auch Steyr wieder einmal: Der zuvor eingewechselte Oguzhan Sivrikaya versucht sich mit einem Schuss von der Strafraumgrenze, der Vienna-Goalie kann nur kurz abwehren, doch ein Verteidiger klärt zur Ecke. In der Nachspielzeit fällt dann auch noch das 4:0 - Zatl lässt die halbe Abwehr aussteigen und schießt ein. Das ist es dann gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

ADMIRAL 2. Liga, 14. Runde

First Vienna FC - Vorwärts Steyr 4:0 (2:0)

Freitag, 28. Oktober, 18:10 Uhr, Naturarena Hohe Warte, Wien; 2312 Zuschauer; SR: Emil Ristoskov

First Vienna: M. Ecker, D. Luxbacher (Alar), N. Steiner, S. Auer (Bacher), D. Owusu (Edelhofer), I. Noy (Velimirovic), C. Bumbic, T. Kreuzhuber, M. Sulzner (Abazovic), F. Seiwald, N. Zatl

Steyr: F. Eres, A. Prada, D. Bumberger, G. Dombaxi, M. Lageder, A. Pasic, K. Sostarits, T. Gunes (Zdichynec), N. Bitsche, O. Filip (Marceta), T. Pellegrini (Sivrikaya)

Gelbe Karten: Velimirovic bzw. Sostarits

Torfolge: Auer 1:0 (10.), Zatl 2:0 (19.) Owusu 3:0 (63.) Zatl 4:0 (90.+2)

Spielfilm im Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL