Nach zuletzt drei Niederlagen aus fünf Spielen gelang der SKU Amstetten am vergangenen Spieltag gegen die Young Violets mit einem 5:1 ein echter Befreiungsschlag. Diesen Rückenwind wollte die Elf von Joachim Fallmann auch ins Heimspiel gegen den GAK mitnehmen. Doch auch der GAK steht unter Zugzwang, liegt man doch „nur“ auf Rang 9 der Tabelle – allerdings nur 3 Zähler hinter dem Zweiten Amstetten.

Ausgeglichene Anfangsphase ohne Highlights

Beide Mannschaften begannen sehr gut organisiert und agierten jeweils aus einer sehr stabilen Defensive. Insofern mussten die Zuschauer im Ertl Glas Stadion etwas länger auf die erste große Möglichkeit warten. In der 13. Minute war es Weixelbraun, der GAK-Keeper Meierhofer mit einem ersten Warnschuss aus der zweiten Reihe testete.

Amstetten geht nach Elfmeter in Führung und legte wenige Minuten später nach

In der 23. Minute dann der erste Paukenschlag im Spiel. Jovicic ging gegen Weixelbraun übermotiviert in den Zweikampf und folgerichtig gab es Strafstoß. Tschernegg ließ sich nicht zwei Mal bitten und traf vom Punkt zum 1:0. Am Spielgeschehen hatte sich dadurch nicht wirklich etwas geändert. Amstetten den Tick aktiver – der GAK fand kaum statt, Amstetten nutzte die Gunst der Stunde und legte wenig später gleich nach. In der 29. Minute war es Feiertag, welcher nach einer Hereingabe von der rechten Seite per Kopf zum 2:0 zur Stelle war.

GAK findet keine Antwort bis zur Pause, kommt dann aber stark aus der Kabine

Auch nach dem zweiten Treffer gelang es dem GAK nicht, eine Antwort aufs Feld zu bringen. Im Gegenteil, die Gastgeber waren bis zum Ende des ersten Spielabschnitts dem dritten Treffer näher, als die Grazer dem Anschlusstreffer. In der 43. Minute scheiterte der stark aufspielende Weixelbraun an Aluminium.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit präsentierte sich der GAK offensiver und wurde prompt in der 54. Minute belohnt. Liendl spielte auf links den Initiator, legte mit einem feinen Chip auf den Kopf von Levan Eloshvili ab und der Joker brauchte aus kurzer Distanz nur noch einzunicken.

Offener Schlagabtausch und eine heiße Schlussphase

Rund 1.250 Besucher sahen in weiterer Folge einen offenen Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Es entwickelte sich eine sehr spannende Ligapartie und Schlussphase, in welcher die Grazer noch einmal alles mobilisierten und in der 78. Minute auch zum Ausgleich kamen. Nach einem flachen Zuspiel von Lang von der rechten Seite wurde Peham an der Strafraumgrenze völlig alleine gelassen. Der Ex-Amstettner wuchtete die Kugel unhaltbar via Unterkante der Latte zum 2:2 ins kurze Eck.

Der GAK drückte und wollte mehr! Amstetten hing im Seil und wollte in den letzten Minuten nur mehr mit einem blauen Auge davonkommen. Die Mostviertler brachten das 2:2 Unentschieden dann noch über die Zeit und sicherten sich zumindest einen Punkt.

SKU Amstetten - GAK 2:2 (2:0)

Freitag, 28. Oktober 2022, 18:10 Uhr, Ertl Glas Stadion Amstetten, Zuschauer: 1.250, Schiedsrichter: Arnes Talic

SKU Amstetten (4-3-3): Scherf – Deinhofer, Kurt, Stark, Leimhofer – Schobesberger, Ammerer, Tschernegg – Mayer, Weixelbraun, Feiertag Trainer: Jochen Fallmann

GAK (4-3-3): Meierhofer – Köchl, Rosenberger, Jovicic, Koller – Liendl, Rusek, Sommitz – Peham, Schriebl, Jager Trainer: Gernot Messner

Torfolge: 1:0 P. Tschernegg (23.), 2:0 S. Feiertag (29.), 2:1 L. Eloshvili (52.), 2:2 D. Peham (78.)

Gelbe Karten: Rusek (25.), Mayer (43.), Jager (53.), Lang (64.), Ammerer (76.), Somnitz (74.), Leimhofer (85.), Joao Luiz (89.)

Fotocredit: Harald Dostal / sportbilder.at