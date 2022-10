Das Duell der 14. Rd. der ADMIRAL 2. Liga zwischen dem FC Blau Weiß Linz und FC Liefering versprach anhand der vergangenen Spiele eine intensive, torreiche Partie zu werden. Beide Teams im "Oktober-Flow" und Tore am Fließband produzierend (4 Tore im Schnitt jeweils zuletzt). Die Jungbullen 9 Tore in den jüngsten 2 Partien mit Kantersiegen, die Stahlstädter 13 bei den 3 Siegen en suite. Doch diesmal hatten allein die Linzer das Visier wieder eingestellt und blieben im Torrausch. Allen vorran Matthias Seidl per Triplepack beim letztendlich überraschend ungefährdeten 4:0-Heimsieg, womit die Linzer weiter marschieren.

Kein Durchkommen gegen die kompromisslosen, kompakten Linzer für Karim Konaté (re.), der binnen weniger Tage in der 2. Liga (beim 6:1 vs. SK Rapid) und Youth League (5:1 vs. FC Chelsea) je 3 Tore erzielt hatte. Die Scheiblehner-Elf ließ defensiv nichts anbrennen, um offensiv mal wieder ein Tor-Feuerwerk zu zünden.

Seidl mit erstem Warn-, Krainz mit Stangen-Schuss

Seit 4 Zweitliga-Duellen en suite waren die Blau-Weißen vor der Partie gegen die Lieferinger unbesiegt (2 Heimsiege, 2 Remis in Grödig), feierten heuer am 13. Mai an gleicher Wirkungsstätte einen 3:0-Triumph durch Tore von "3x MMM": Mayulu, Maranda, Mensah.

Den ersten ambitionierten Abschlussball in der munteren Anfangsphase gab allerdings der aktuelle Top-Torjäger der Linzer ab: Matthias Seidl. Der 8-Tore-Offensive verfehlte mit seinem Linksschuss aus 20 Metern nur knapp das Gäste-Gehäuse links (7.). Noch näher dran war nach einer einstudierten Eckball-Variante von rechts Marco Krainz, dessen verdeckter, abgefälschter Rechtsschuss-Volley die rechte Stange touchierte (11.).

Die Scheiblehner-Schützlinge, die weiter ohne ihren etatmäßigen Kapitän Brandner (muskuläre Blessur im Oberschenkel) und Abwehr-Recke Schösswendter (Wadenverletzung) auszukommen hatten, investierten auch fortan mehr in die interessante Partie und belohnten sich folgerichtig. Der agile Simon Pirkl war über die linke Außenbahn nicht zu stoppen, legte prima quer und an der hinteren Stange vollendete Fabian Windhager aus vollem Lauf zur verdienten 1:0-Führung (21.). Zweites Saisontor (in Folge) für den 21-jährigen Mittelfeldspieler, der binnen 8 Tagen zum Torjäger mutiert.

Die Gastgeber wollten nachlegen. Mensah halbrechts am 16-er mit feinem Haken, doch sein flacher Drehschuss war zu zentral - Endstation Keeper Krumrey.

Linzer Torfabrik produziert Traumtor zum 2:0

Besser machte es dann "Torschütze vom Dienst" Matthias Seidl. Mit einem Traumtor nach genialer Kombination. Tobias Koch mit einem Flugball in den 16er, Simon Pirkl erneut mit dem Assist bei seiner Kopfballverlängerung, ehe Matthias Seidl den mustergültigen Angriff per Volleyschluss "garnierte" (33.) zu seinem 9. Saisontor. Die Blau-Weißen kontrollierten die Partie, ließen defensiv das 14-Tore-"Dream-Duo" der Lieferinger - Konaté (8) & Diakite (6) - nicht zur Entfaltung kommen und setzten offensiv vor allem über ihre Flügel mit Pirkl, Windhager und Seidl für Akzente. Die Automatismen in einer kompakten, spielstarken Manschaft funktionierten.

Auffallend auch der defensive Mittelfeldspieler Marco Krainz. Der 25-jährige Neuzugang von Vizemeister FAC beinahe mit seinem 1. Liga-Tor für die Blau-Weißen, doch seinen 18-Meter-Kracher parierte Jonas Krumrey bravourös (44.).

Briedls blitzsauberes Solo - Seidls Abstauber zum 10. Saisontor

Mit Wiederbeginn nahm Liefering-Coach Fabio Ingolitsch, der Innenverteidiger Samson Baidoo ebenso "nach oben" zum FC Red Bull Salzburg (heute ab 17 Uhr vs. TSV Hartberg) abzugeben hatte wie erneute Lawrence Agyekum, gleich vier Wechsel vor. Wie ausgewechselt waren die Gäste auf dem Rasen dennoch nicht. Blau Weiß Linz war weiter in Spiel- und Torlaune.

Scheiterte Matthias Seidl noch mit seinem platzierten Schussball vom 16-er am reaktionsschnellen Keeper Krumrey (46.), war der Linzer Toptorjäger wenig später per Abstauber zum 3:0 und seinem 10. Saisontor zur Stelle. Der Löwenanteil an diesem Treffer gebührt dem eingewechselten Alexander Briedl, der halblinks im Strafraum einen Sololauf vom Feinsten praktizierte und dann das Spielgerät ans Gebälk hämmerte (48.), ehe Seidl kam.

Torgala Made by Matthias Seidl - Blau Weiße zum 3. Mal en suite mit 4 Toren

Und der 21-jährige Doppelpacker hatte seinen Torhunger noch längst nicht gestillt, drang mit beherztem Antritt unaufhaltsam nach Zuspiel von Mensah in den Lieferinger 16-er, der für die Jungbullen mittlerweile wahrhaft zum "STRAF"-Raum wurde und vollendete cool per Flachschuss mit links ins lange Eck (58.). 11. Saisontor, der sich heute ein Fernduell mit Dornbirns Renan lieferte, der mit seinem Tor zum überraschenden 3:0-Sieg der Vorarlberger bei Vizemeister FAC nunmehr bei 10 Treffern steht.

Tore satt zu sehen gibt es definitiv derzeit beim FC Blau Weiß Linz. Ein "Goldener Oktober" für die "Torfabrik von der Tabakfabrik" (Sitz der Geschäftsstelle): 5:2 in Dornbirn, 4:1 vs. Vorwärts Steyr, 4:2 in Kapfenberg und heute 4:0 vs. FC Liefering, dessen Mini-Serie jäh gestoppt wurde. Mit 17 Toren in Summe aus den vergangenen vier Partien und dem Maximum daraus von 16 befinden sich die Linzer weiter auf der Überholspur und sind mit Rang 5 unter den "Top-Five" richtig im Geschäft (alles eng beieinander).

Mit 31 Treffern aus 14 Runden haben die Gastgeber, die am Freitag zum Top-Spiel bei Bundesliga-Absteiger FC Flyeralarm Admira (überraschende 1:2-Niederlage heute beim SK Rapid II) gastieren, damit die meisten erzielt. Während die Jungbullen erstmal ausgebremst wurden und auf Rang 12 den Blick "nach unten" zu richten haben

ADMIRAL 2. Liga, 14. Runde

Samstag, 29. Oktober 2022, 14 Uhr, Hofmann Personal Stadion, Z: 900 , SR: Alain Sadikovski.

FC Blau-Weiß Linz - FC Liefering 4:0 (2:0)

FC Blau-Weiß Linz (3-4-2-1): Schmid - Maranda, Tursch, Strauss (K) - Windhager (61. Gölles) , Krainz, T. Koch, Pirkl (46. Briedl) - M. Seidl (75. Neumayr), Mensah (61. S. Seidl) - Mayulu (61. Ronivaldo). Trainer: Gerald Scheiblehner.

FC Liefering (4-3-1-2): Krumrey - Gevorgyan, Moswitzer, Wallner (K, 46. Zikovic), Ibertsberger - Paumgartner, Sahin (67. Reischl), Hofer (46. E. Havel) - Lechner (46. Pejacic) - Konaté (46. Jano), Diakite. Trainer: Fabio Ingolitsch.

Torfolge: 1:0 Windhager (21., Assist Pirkl), 2:0 M. Seidl (33., Pirkl), 3:0 M. Seidl (48., Briedl), 4:0 M. Seidl (58., Mensah).

Gelbe Karten: Keine

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at