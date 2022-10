In der 14. Runde der ADMIRAL 2. Liga empfing der Floridsdorfer AC den FC Dornbirn. Die Gastgeber gingen als Favorit ins Spiel. Am Ende konnte sich aber überraschend Dornbirn mit 3:0 durchsetzen. Ein Tor in der zweiten Spielminute brachte die Vorarlberger auf die Siegerstraße. Die endgültige Entscheidung fiel in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit, wo die Gäste zwei weitere Tore nachlegten. Somit kassiert der Floridsdorfer AC die erste Liga-Niederlage seit mehr als 2 Monaten, die letzte geschah am 26. August 2022 im Heimspiel gegen den SKU Amstetten beim 2:3. Auch im Kampf um die Top-Plätze ist die Pleite ein herber Rückschlag. Dornbirn holt hingegen wichtige drei Punkte.

Dornbirn mit Blitzstart

Die Dornbirner starten blitzartig ins Spiel. Nach zwei Minuten steht es nämlich schon 1:0 für die Vorarlberger: Starke Flanke von der rechten Außenbahn auf den Toptorschützen der Janeschitz Elf, Renan Peixoto Nepomuceno, der mit dem Kopf an den Ball kommt und schon zappelt die Kugel zur sehr frühen überraschenden Führung im Tor. Dann auch der FAC mit dem ersten Angriff: Der Ball läuft über die linke Seite, man will nach innen ziehen - doch hier kann Masse Scherzadeh keine Hereingabe bringen, so gibt es nur Abstoß für die Gäste. In der 21. Minute die erste große Chance für die Floridsdorfer: Eine Flanke kommt gut auf Bertaccini - dessen Abschluss per Kopf geht knapp links neben den Kasten von Ospelt.

Die Floridsdorfer werden immer gefährlicher - Adewumi kommt gut an die Kugel, zieht auf und davon, macht den entscheidenden Schritt in den Strafraum - doch dort verspringt ihm die Kugel, so kann der FC Dornbirn diese Situation klären. Der Ausgleich liegt in der Luft, doch die Dornbirner können die Kugel vorerst noch wegverteidigen. Immer wieder versuchen es die Floridsdorfer über die Seiten. In der 35. Minute die größte Möglichkeit auf den Ausgleich für den FAC - Keles gibt einen Schuss ab, Monsberger fälscht gefährlich in die Richtung der linken Stange ab, am Ende rutscht dann Adewumi hauchdünn am Ball vorbei. Das ist es dann für die erste Halbzeit.

FAC riskiert

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer Top-Chance für die Dornbirner in der 52. Minute: Jan Stefanon mit einem Abschluss, er zwingt Goalie Simon Emil Spari zu einer starken Parade, der Abpraller jedoch gelangt direkt zum vor wenigen Augenblicken eingewechselten Philipp Gaßner, dessen Abschluss geht dann ins Außennetz. Dann auch die Floridsdorfer: Gute Hereingabe von Eren Keles von der linken Seite kommt perfekt zu Adewumi, dessen Abschluss per Kopf wird jedoch abgeblockt - der Abpraller kommt noch einmal zurück, der Floridsdorfer will schießen doch wieder steht die Dornbirner Abwehrreihe gut und verhindert den Ausgleich. Dann schwächen sich die Floridsdorfer selbst, denn Leomend Krasniqi bekommt wegen sehr gefährlichem Spiel die nächste Verwarnung, das ergibt den Ausschluss - sein Fuß war in dieser Situation zu hoch. Jetzt wird es sehr schwer für die Gastgeber, die eigentlich drei Punkte eingeplant hatten.

Die Floridsdorfer riskieren in Folge immer mehr. Das eröffnet wiederum Räume für die Gäste. Ein zweiten Tor würde das Spiel entscheiden. Dornbirn auch gleich mit einer guten Hereingabe von Sebastian Santin - doch Leo Mätzler ist hier nicht aktiv genug, so kann die FAC-Hintermannschaft das Leder so gerade eben noch unter Kontrolle bringen. Das Spiel ist hochspannend. Trotz des Unterzahlspiels spielen die Gastgeber mutig nach vorne und versuchen alles. Über rechts kommt die Kugel von Flavio Dos Santos Dias zu Alexander Mankowski, der nimmt all seinen Mut zusammen und versucht es mit einem Distanzhammer, der Schuss geht aber meterweit über den Kasten von Ospelt.

Im Konter beinahe das 2:0 für die Dornbirnger, doch nach einem Schuss wackelt nur das Außennetz. Dann aber doch das 2:0 für die Vorarlberger: Anfangs schießt Philipp Gaßner, diese Möglichkeit kann Flavio Dos Santos abblocken, der Abpraller kommt wieder zurück, der nächste Abschluss wird von Goalie Simon Emil Spari gehalten - doch dieser Abpraller gelangt zu Felix Kerber, der den Ball über die Linie drückt. Dann wird es richtig bitter für den FAC: Nur Sekunden später ist es wieder Felix Kerber, der sich sehr stark gegen zwei Gegenspieler des FAC durchsetzen kann - sein flacher Abschluss geht ins linke Eck zum 0:3. Dann ist das Spiel vorbei.

ADMIRAL 2. Liga, 14. Runde

FAC - Dornbirn 0:3 (0:1)

Samstag, 29. Oktober, 14 Uhr, FAC-Platz, Wien; SR: Alan Kijas

FAC: TW – Simon Emil Spari ; 04 – Benjamin Wallquist ; 05 – Alexander Mankowski ; 06 – Leomend Krasniqi ; 07 – Eren Keles ; 11 – Paolino Bertaccini ; 15 – Christian Bubalovic ; 16 – Michael Marcel Monsberger ; 19 – Mirnes Becirovic (K) ; 21 – Masse Scherzadeh ; 33 – Oluwaseun Adewumi +++ ET – Mathias Gindl ; 08 – Clemens Hubmann ; 13 – Flavio Dos Santos Dias ; 20 – Thomas Fink ; 27 – Lukas Schöfl ; 34 – Marvin Hernaus ; 55 – Christopher Kröhn +++ Trainer Mitja Mörec

Dornbirn: TW – Justin Ospelt ; 03 – Carlos Alberto Vazquez Fernandez ; 04 – Leo Mätzler ; 05 – Matheus Favali Batalha ; 06 – Silvan Marco Kriz ; 08 – Sebastian Santin ; 09 – Renan Peixoto Nepomuceno ; 14 – Jan Stefanon ; 17 – Raul Peter Warte ; 18 – William Rodrigues de Freitas (K) ; 21 – Lars Nussbaumer +++ ET – Maximilian Lang ; 11 – Florian Prirsch ; 16 – Martin Krizic ; 20 – Noah Mathis ; 24 – Felix Kerbler ; 25 – Philipp Gaßner ; 29 – Lorenz Leopold Rusch +++ Trainer Thomas Janeschitz

Gelbe Karten: Mirnes Becirovic, Leomend Krasniqi, Paolino Bertaccini bzw. Sebastian Santin

Gelb-Rote Karte: Leomend Krasniqi

Torfolge: Nepomuceno 0:1 (2.), Kerber 0:2 (90.+2.), Kerber 0:3 (90.+3.)

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL