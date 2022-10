In der Runde 14 der ADMIRAL 2. Liga empfing der SV Lichtl Loidl Lafnitz den SV Horn in der Oststeiermark. Die Waldviertler konnten ihr spielerisches Übergewicht nicht in einen Sieg ummünzen, die Tabellenführung eroberten sie aber zurück.

Horn mit Chancenplus, Lafnitz geht in Führung

Beide Mannschaften spielten ansehnlichen Fußball und versuchten mittels kontinuierlichem Spielaufbau und schnellem Kombinationsspiel zum Erfolg zu kommen. Die ersten Halbchancen hatten die Gäste aus dem Waldviertel durch Yilmaz und Gashi. Die Abschlüsse fanden jedoch entweder das Außennetz bzw. gingen über das Tor.

Wenn Lafnitz gefährlich wurde, dann per Standards. Innenverteidiger Feyrer köpfte einen Eckball knapp am Tor vorbei. Horn kam in Folge erneut zweimal gefährlich vor das Tor. Bei einer abgerissenen Flanke von Rechtsverteidiger Bauer wurde Lafnitz Schlussmann Zingl beinahe überrascht, er konnte aber noch per Fußbabwehr klären. Kurz darauf tankte sich Gashi mustergültig in den Strafraum, um noch einmal auf Schelle abzulegen, dessen Abschluss knapp über das Tor ging.

Dann wieder eine gefährliche Standardsituation für die Oststeirer. Feyrer brachte den Ball nach einem Freistoß aus dem Halbraum in die Gefahrenzone. Poldrugac stand beim anschließenden Gestocher goldrichtig und brachte seine Mannen kurz vor der Pause in Front.

Waldviertler Dominanz in Halbzeit 2

Die Waldviertler kamen besser aus den Kabinen. Yilmaz wird zu viel Platz gelassen, sein Abschluss saß zwar ungemütlich auf, ging allerdings genau auf Tormann Zingl, den ein Rieser Patzer passierte. Somit stand es nach rund 50 Minuten wieder pari.

Die Gäste danach auch die aktivere, spielbestimmende Mannschaft. Nach einem Freistoß aus dem Halbraum kam Hoffmann frei zum Kopfball, die Querlatte verhinderte die Führung. Yilmaz hätte kurz darauf beinahe seinen Doppelpack geschnürt, er übernahm eine Flanke per Volley hervorragend, Zingl konnte sich auszeichnen und klärte zum Eckball. Der eingewechselte Wallner hatte nach Vorlage Gashi per Kopf die Möglichkeit, konnte allerdings nicht die nötige Wucht hinter den Ball bringen.

In der Schlussphase flachte das Spielgeschehen ein bisschen ab, es kam zu vermehrten Ballverlusten und klare Tormöglichkeiten kamen, bis auf einen Lafnitzer Freistoß nicht mehr zustande. Horn damit wieder an der Tabellenspitze, wenngleich sich die Tabelle nach 14 Runden äußerst ausgeglichen gestaltet. Die ersten zehn Teams der Liga befinden sich innerhalb von sieben Punkte. Lafnitz konnte sich in der Tabelle nicht verbessern, verweilt weiterhin auf Rang Zehn, hält aber dennoch schon bei 20 Punkten.

ADMIRAL 2. Liga, 14. Runde

SV Lichtl Loidl Lafnitz - SV Horn 1:1 (1:0)

Sonntag, 30. Oktober, 10:30 Uhr; Fußballarena Lafnitz; SR Safak Barmaksiz

SV Lafnitz (4-2-3-1): Zingl - Wohlmuth, Feyrer, Umjenovic, Pfeifer - Prohart (86. Sittsam), Nutz (86. Lederer)- Gremsl (64. Halper), Lichtenberger (78. Scheucher), Poldrugac - Duvnjak (86. Lemmerer). Trainer: Philipp Semlic

SV Horn (4-1-4-1): Ehmann - Bauer J., Hoffmann, Bauer S., Joppich - Sturing - Yilmaz, Mulahalilovic, Schelle (78. Hausjell), Gashi (85. Pronichev) - Mijic (72. Wallner). Trainer: Philipp Riederer

Torfolge: Poldrugac (40.), Yilmaz (50.)

Gelbe Karten: Wohlmuth (18.), Umjenovic (66.), Gashi (75.), Poldrugac (88.)

Live-Ticker: SV Lafnitz - SV Horn

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL