Der SV Horn empfing am Sonntagvormittag zum Matinee im Top-Spiel der Runde in der 15. Runde in der 2. Liga SKU Amstetten. Beide Teams mischen seit Saisonbeginn ganz vorne mit. Horn wollte Herbstmeister werden. Mit dementsprechend Spannung war das Niederösterreich-Derby erwartet worden. Am Ende konnten sich die Horner mit 2:1 durchsetzen, mussten die Partie aber drehen. Die Horner sichern sich die damit den Herbstmeistertitel. Außerdem steht man vor der Winterkrone - eine Runde vor Winterpause liegen die Horner mit einem Punkt voran.

Schnelle Führung für die Gäste

Das Spiel beginnt ganz nach Wunsch der Gäste. Nach nur vier Minuten zappelt das Leder im Netz der Horner. Philipp Schobesberger bekommt von links zentral an der Strafraumkante eine Kopfballvorlage von Peter Tschernegg und haut das Leder per Volleyschuss unhaltbar flach ins linke Eck. Mit der Führung im Rücken wollen die Amstettener nachlegen, was aber nicht gelingen sollte. Die Horner wachen mit dem Rückstand nämlich auf und sorgen in Folge selbst für Druck. In der zwölften Minute eine gute Möglichkeit für Horn, doch tolle Parade des Gäste-Goalies - Albin Gashi sprintet über links nach vorne und drückt vom linken Strafraumrand ab, doch seinen guten Schuss hoch ins rechte Eck kann Keeper Elias Scherf stark zum Corner abwehren. Nur Augenblicke später kann der Schlussmann nichts mehr machen. Burak Yilmaz bekommt von links von Patrik Mijic einen Stanglpass in der Strafraummitte und schießt die Kugel ohne Bedrängnis flach ins rechte Eck.

Damit ist wieder alles offen. Das Spiel geht in Folge Hin und Her. Amstettens Sebastian Leimhofer dribbelt rechts im Strafraum und drückt ab, Verteidiger Jürgen Bauer fälscht den Ball gefährlich Richtung rechtes Eck ab, Keeper Fabian Ehmann ist schon auf den Weg auf die andere Seite, kann das Leder aber mit einer Hand noch abwehren. Dann werden die Horner stärker und stärker, das Leder will zunächst aber kein zweites Mal ins Tor. Man hat auch Pech: Maximilian Pronichev spielt von rechts einen kurzen Stanglpass zentral vor das Tor auf Patrik Mijic, doch dessen Schuss aus kurzer Distanz knallt nur gegen die linke Stange. Die erste Halbzeit endet mit einer Chance von Benjamin Mulahalilovic: Er dribbelt sich über rechts in die Box und zieht ab, doch seinen schwachen Schuss Richtung lange Stange kann der Keeper locker fangen.

Horn dreht Spiel

Die zweite Halbzeit beginnt mit einer tollen Chance für die Horner: Yilmaz bekommt rechts im Strafraum von Patrik Mijic einen super Pass in den Lauf und drückt ab, doch seinen Schuss in die Tormitte wird von Lukas Deinhofer von der Torlinie gekratzt. Kurz darauf ist es aber passiert. SKU-Akteur Sebastian Leimhofer verliert kurz vor dem Strafraum fahrlässig im Spielaufbau den Ball, Benjamin Mulahalilovic läuft alleine auf das Tor zu und schiebt das Spielgerät flach ins linke Eck. Damit haben die Horner das Spiel gedreht. Die Führung für die Waldviertler geht völlig in Ordnung - es hat sich abgezeichnet. Die Amstettner kommen nur noch ganz selten vor das gegnerische Tor.

Im weiteren Verlauf rückt Amstetten dann aber wieder mehr auf und versucht auch über Einwechslungen neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Sie wissen, dass sie mehr riskieren müssen, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Maximilian Pronichev schnappt sich das Leder im Strafraum nach einem Abwehrfehler, kann damit aber wenig anfangen und im Rückraum kommt Benjamin Mulahalilovic zum Abschluss, doch dessen Versuch geht weit über die Latte. Die Horner lauern jetzt auf den entscheidenden Konter. Horns Marcel Schelle lässt einen wuchtigen Distanzschuss los, doch seinen Versuch kann Keeper Elias Scherf in der Mitte des Tores fangen. Dann die Riesenausgleichschance: Sefan Feiertag bekommt von rechts einen hohen Ball im Strafraum, doch seinen guten Versuch hoch auf das Tor kann Fabian Ehmann stark zum Corner abwehren. Das ist es gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

ADMIRAL 2. Liga, 15. Runde

Horn - Amstetten 2:1(1:1)

Sonntag, 6. November 2022, 10:30 Uhr; Sparkasse Horn Arena, SR Sebastian Gishamer

Horn: 01 Fabian Ehmann (TW), 04 Sebastian Bauer, 06 Niklas Hoffmann, 14 Alexander Joppich, 23 Andree Neumayer (K), 27 Jürgen Bauer, 07 Albin Gashi (Hausjell), 08 Maximilian Pronichev (Schelle), 17 Burak Yilmaz (O. Yilmaz), 21 Benjamin Mulahalilovic, 09 Patrik Mijic

Amstetten: 01 Elias Scherf (TW), 06 Can Kurt, 12 Lukas Deinhofer (K), 30 Marco Starkl, 07 Sebastian Leimhofer (Rosenbichler), 08 Arne Ammerer (Alves), 10 Philipp Schobesberger, 23 Peter Tschernegg, 47 Dominik Weixelbraun, 09 Thomas Wilfried Mayer (D. Starkl), 18 Stefan Feiertag

Torfolge: 0:1 Philipp Schobesberger (4.), 1:1 Burak Yilmaz (14.), 2:1 Benjamin Mulahalilovic (53.)

Gelbe Karten: Mulahalilovic (76.), Feiertag (78.), Deinhofer (79.) bzw. Neumayer (61.), Joppich (64.)

