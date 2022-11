Der Floridsdorfer AC empfing am Freitagabend in der 16. Runde der 2. Liga den SV Horn. Die Gäste gingen als frisch gebackener Herbstmeister ins Spiel und waren dementsprechend Favorit, auch wenn man sich auf eine schwierige Partie im 21. Bezirk Wiens einstellen musste. Dementsprechend schwer war es dann auch und am Ende gab es für die Niederösterreicher auch nichts zu holen. Die Floridsdorfer setzten sich nach Rückstand mit 2:1 durch und stürzen Horn von der Tabellenspitze.

FAC dreht Spiel

Dabei beginnt das Spiel nach Wunsch der Gäste. Nach einem ausgeglichenen Auftakt schlägt Horn eiskalt zu - man kommt nach einem Ballgewinn im Mittelfeld rasch in die Gegenbewegung und kontert in der Folge perfekt. Pronichev spielt den wunderbaren Pass in den Lauf von Gashi, der im eins gegen eins staubtrocken auf 0:1 stellt. Mit der Führung im Rücken will man nachlegen, woraus aber nichts wird. Nach einem unsauberen Rückpass bringt sich Horn hinten selbst in Nöte, die Wiener setzen Goalie Ehmann unter Druck und forcieren den Ballgewinn, sodass Flavio Dos Santos Dias nur mehr ins leere Tor einschieben muss. Damit ist wieder alles offen.

Die Hausherren bleiben jetzt dran und sind bestrebt, die Partie zu drehen. Nach einer feinen Hereingabe nach dem ruhenden Ball von halbrechts wäre Marcel Monsberger mit dem Kopfball zur Stelle gewesen, doch ging vorab schon die Fahne hoch - Abseits. Nach knapp einer halben Stunde ist es passiert: Schon zuvor hatte Benjamin Wallquist eine Großchance ausgelassen, nun aber bleiben die Floridsdorfer dran. Von der Grundlinie aus klären die Gäste nur unzureichend und die Hereingabe landet bei Monsberger am zweiten Pfosten, der nur Begleitschutz erfährt und trocken einnickt. Das ist gleichzeitig der Pausenstand.

Keine Tore

Die zweite Halbzeit beginnt mit stärkeren Gastgebern, die dort weitermachen wollen, wo man in der ersten Halbzeit aufgehört hatte. Insgesamt ist das Spiel aber nicht so temporeich wie noch im ersten Durchgang. Nach 69 Minuten dann ein Floridsdorfer Freistoß aus aussichtsreicher Position, nachdem sich Niklas Hoffmann knapp außerhalb der Box nur mit einem Foul zu behelfen wusste. Maier zwingt Ehmann zu einer starken Parade.

Dann bäumen sich die Horner zur Schlussoffensive auf und kommen nach einem Antritt von Andree Neumayer immerhin wieder zu einer Ecke, die aber nichts einbringt. Die Floridsdorfer stehen hinten sehr kompakt und gut geordnet. Die Horner beißen sich die Zähne aus. Die Gäste werfen alles nach vorne, doch es bleibt schließlich beim knappen Sieg der Heimischen. Floridsdorf hat dann auch noch Pech: Paolino Bertaccini hat nach einem ansehnlichen Konter über die rechte Außenbahn die Entscheidung am Fuß und zimmert seinen Distanzschuss mit voller Wucht an den Querbalken.

ADMIRAL 2. Liga, 16. Runde

FAC - Horn 2:1(2:1)

Freitag, 11. November 2022, 18:10 Uhr; FAC-Platz, 870 Zuschauer SR Dieter Muckenheimer

FAC: Simon Emil Spari - Benjamin Wallquist, Alexander Mankowski, Christian Bubalovic, Mirnes Becirovic (K) - Leomend Krasniqi, Paolino Bertaccini, Flavio Dos Santos Dias (Scherzadeh), Marcus Maier - Marcel Michael Monsberger (Miljanic), Christopher Kröhn (Hernaus)

Horn: Fabian Ehmann - Sebastian Bauer, Niklas Hoffmann (Schelle), Alexander Joppich, Andree Neumayer (K), Jürgen Bauer - Albin Gashi, Maximilian Pronichev (Tomka), Burak Yilmaz (Wallner), Benjamin Mulahalilovic (Yilmaz) - Patrik Mijic (Hausjell)

Torfolge: 0:1 Albin Gashi (11.), 1:1 Flavio Dos Santos Dias (21.), 2:1 Marcel Michael Monsberger (31.)

Gelbe Karten: Bubalovic (90.+4), Spari (90.+4) bzw. Hoffmann (68.), Schelle (81.)

Zum Live-Ticker: FAC - Horn

Fotocredits: Josef Parak