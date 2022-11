SKU Amstetten empfing am Freitagabend in der 16. Runde der 2. Liga den SKN St. Pölten. Die Gäste gingen als Favorit ins Niederösterreich-Derby und wollten sich unbedingt die Winterkrone aufsetzen, nachdem Herbstmeister Horn gegen Floridsdorf den Kürzeren zog. Das gelang auch, denn die St.. Pöltener setzten sich klar und deutlich mit 4:0 durch. Mann des Spiels war Jaden Sean Montnor - er erzielte drei Tore und legte damit den Grundstein für den klaren Erfolg.

Starke St. Pöltener

Die Gäste sind von der ersten Minute an das stärkere Team. Sie setzen die überforderten Amstettener unter Druck und es sollte auch nicht lange dauern, ehe es 1:0 steht. Kevin Mozialo wird angespielt, dieser gibt sofort weiter auf die rechte Außenseite auf Luis Hartwig, der mit einer flachen Hereingabe zu Jaden Sean Montnor und schon zappelt der Ball zur sehr frühen Führung im Tor. Die Gäste wollen gleich ein Tor nachlegen, wieder kommt der Torschütze des 0:1 Montnor an die Kugel - der Stürmer zögert nicht lange und zieht ab, das Leder knallt aber an den Querbalken. In der 14. Minute steht es 2:0. Thomas Andreas Salamon hat viel zu viel Platz und legt einige Meter mit dem Ball über die linke Seite zurück in die gegnerische Hälfte, er schlägt eine Flanke perfekt nach innen in die Gefahrenzone - dort steht Luis Hartwig und erzielt per Flugkopfball das 2:0 für sein Team. Damit ist für klare Fronten gesorgt, die Gäste haben aber noch lange nicht genug heute.

In der 20. Minute steht es 3:0. Starke Balleroberung des SKN St. Pölten durch Din Barlov - die Kugel kommt weiter zu Montnor, der lässt hier Gegenspieler Arne Ammerer eiskalt aussteigen und zieht ab - die Kugel zappelt im Tor zum 0:3. Damit ist das Spiel wohl schon jetzt entschieden. In weiterer Folge schalten die Gäste zwar einen Gang zurück, bleiben aber das spielbestimmende Team. Mit Fortdauer der Partie versuchen sich dann aber auch die Gastgeber im Offensivspiel, für Tore reicht es aber nicht. So vergeht die erste Halbzeit ohne weitere Tore und es geht mit der klaren 3:0-Führung der Gäste in die Pause.

St. Pölten legt nach

Die Gastgeber starten besser in die zweite Halbzeit - Amstetten will das Spiel gleich schnell machen in der Anfangsphase, doch Julian Keiblinger kann sich den Ball zurückerober. In der 50. Minute ist das Spiel endgültig vorentschieden. Jaden Sean Montnor erzielt mit einem eigentlich unmöglichen Tor aus spitzen Winkel das 0:4 - der Dreierpack ist damit pefekt. In weiterer Folge plätschert das Spiel dahin. St. Pölten beherrscht das Spielgeschehen, am Ergebnis ändert sich aber nichts mehr. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiedsrichter ab und St. Pölten jubelt über drei Punkte und die Winterkrone.

ADMIRAL 2. Liga, 16. Runde

Amstetten - St. Pölten 0:4 (0:3)

Freitag, 11. November 2022, 20:30 Uhr; Ertl Glas Stadion, SR Oliver Fluch

Amstetten: TW – Elias Scherf ; 04 – Stefan Goldnagl ; 06 – Can Kurt ; 08 – Arne Ammerer ; 10 – Philipp Schobesberger ; 12 – Lukas Deinhofer (K) ; 18 – Stefan Feiertag ; 23 – Peter Tschernegg ; 30 – Marco Stark ; 47 – Dominik Weixelbraun ; 77 – Dominik Starkl +++ ET – Dennis Verwüster ; 07 – Sebastian Leimhofer ; 09 – Thomas Wilfried Mayer ; 11 – Daniel Rosenbichler ; 19 – Sebastian Kapsamer ; 20 – Marcel Moschinger ; 39 – Lukas Henikl

St. Pölten: TW – Franz Valentin Stolz ; 06 – Abdoul Karim Conte ; 07 – Kevin Monzialo ; 08 – Christoph Messerer ; 15 – Christian Ramsebner (K) ; 19 – David Riegler ; 22 – Jaden Sean Montnor ; 25 – Thomas Andreas Salamon ; 28 – Luis Hartwig ; 37 – Julian Keiblinger ; 77 – Din Barlov +++ ET – Thomas Turner ; 10 - Ulysses Llanez jr. ; 14 – Rio Nitta ; 16 – Nicolas Wisak ; 17 – Dognimani Yacouba Silue ; 18 – Benedict Scharner ; 24 – Fadhel Morou

Torfolge: 0:1 Jaden Sean Montnor (6.), 0:2 Luis Hartwig (14.), 0:3 Jaden Sean Montnor (20.), 0:4 Jaden Sean Montnor (50.)

Gelbe Karten: Stefan Feiertag (6.) bzw. Christian Ramsebner (81.)

Fotocredits: GEPA/Admiral