Im Zuge der 20. Runde der ADMIRAL 2. Liga kam es am Freitagabend zu einem geschichtsträchtigen Aufeinandertreffen in der Hopfengasse. Denn der Floridsdorfer AC empfing den FC Flyeralarm Admira, der in seine ehemalige Heimstätte über der Donau zurückkehrte. Von 1905 bis 1966 trug die Admira ihre Heimspiele in Floridsdorf aus, wie unter anderem auch das letzte große Floridsdorfer Derby im Jahr 1954. Es war also für dementsprechend Spannung gesorgt. Favorit war nicht wirklich einer auszumachen, denn beide Teams sind nur durch drei Punkte voneinander getrennt.

Keine Treffer vor der Pause

Gleich in der Anfangsminute ist Floridsdorf im Angriffsmodus - nach einem Einwurf über die rechte Seite kommt eine halbhohe Flanke in die Gefahrenzone, doch es steht kein Abnehmer parat. In der vierten Minute Scherzadeh mit einer guten Balleroberung im Bereich des Mittelkreises, er will das Spiel schnell machen und spielt auf die linke Außenbahn auf Maier - doch diesem verspringt die Kugel, so ist der mögliche schnelle Angriff gleich wieder beendet. In weiterer Folge übernehmen dann die Admiraner die Spielkontrolle. Ein schnelles Zuspiel in dieser Phase von Davies soll zu Raphael Galle, doch der Schiedsrichter unterbricht diese Szene - der Stürmer stand knapp aber doch im Abseits.

In der 13. Minute dann die erste große Möglichkeit des Spiels. Über Umwege und einem Abpraller ist es der Floridsdorfer Eren Keles, der an das Leder kommt und sofort den Abschluss sucht, er zwingt Keeper Christoph Haas zu einer starken Parade, der daraus entstandene Eckball bringt jedoch schlussendlich nichts Zählbares ein. In weiterer Folge werden die Gäste über Standardsituationen gefährlich, doch im entscheidenden Moment ist die Abwehr der Gastgeber zur Stelle. In der 37. Minute der nächste Annäherungsversuch der Gäste - der Ball kommt wieder zu Davies, der geht mit dem Ball jetzt einige Meter, doch bevor er den Abschluss versuchen kann, geht die FAC-Defensive dazwischen und klärt. Die Admiraner sind vor allem über die Seiten stark, Tor will aber dennoch keines gelingen. So geht es mit dem 0:0 schließlich auch in die Pause.

Bemühte Teams

Die 2. Halbzeit beginnt mit stärkeren Gästen. Nach 47 Minuten auch gleich der erste gute Angriff über die rechte Seite. Reinhard Azubuike Young holt einen Freistoß heraus, doch der letztliche Abschluss fällt viel zu zentral für Goalie Gindl aus. Dann schalten sich auch die Floridsdorfer wieder einmal ins Offensivspiel ein, doch wie schon in der ersten Halbzeit fällt der letzte Punch, um richtig gefährlich zu werden. Kurz darauf ist es Keles, der nach einem Einwurf im Strafraum zum Ball kommt, doch der Goalie begräbt den Ball unter sich.

in weiterer Folge versuchen beide Trainer mit Auswechslungen neuen Schwung ins Spiel zu bringen. Das klappt allerdings nicht so wirklich. Floridsdorf ist in der Folge etwas stärker, doch Tor sollte keines gelingen. Das ist es dann auch - nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri das Spiel ab.

ADMIRAL 2. Liga, 20. Runde

Freitag, 17. März 2023; 20:30 Uhr, FAC Platz, SR Florian Jandl

FAC - Admira - X:x (0:0)

Aufstellung FAC: TW – Mathias Gindl ; 04 – Benjamin Wallquist ; 05 – Alexander Mankowski ; 07 – Eren Keles ; 11 – Paolino Bertaccini ; 15 – Christian Bubalovic ; 16 – Marcel Michael Monsberger ; 18 – Marcus Maier ; 19 – Mirnes Becirovic (K) ; 20 – Thomas Fink ; 21 – Masse Scherzadeh +++ ET – Tobias Bencsics ; 08 – Clemens Hubmann ; 09 – Vice Miljanic ; 23 – Jan Gassmann ; 33 – Oluwaseun Adewumi ; 34 – Marvin Hernaus ; 77 – Ronny Rikal +++ Trainer Mitja Mörec

Aufstellung Admira: TW – Christoph Haas ; 04 – Patrick Puchegger ; 06 – Lukas Malicsek ; 08 – Stephan Zwierschitz (K) ; 10 – Melih Ibrahimoglu ; 12 – George Davies ; 15 – Martin Kriezner ; 19 – Wilhelm Vorsager ; 20 – Martin Rasner ; 21 – Raphael Galle ; 35 – Nicolas Keckeisen +++ ET – Belmin Jenciragic : 07 – Angelo Gattermayer ; 17 – Aleksandar Kostic ; 18 – Jakob Maximilian Schöller ; 28 – Jan Murgas ; 30 – Reinhard Azubuike Young ; 77 – Andrej Stevanovic +++ Trainer Rolf Landerl

Gelbe Karten: Rasner, Puchegger bzw. Fink, Monsberger, Scherzadeh

