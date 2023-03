Sie hatten sich im Frühjahr in der ADMIRAL 2. Liga in der Tabelle gerade auf die Überholspur begeben, feierten 4 Siege (inkl. jenem vom 11.11.22 gegen FC Admira) en suite, ehe der Salzburger Siegeszug des FC Liefering nun jäh gestoppt wurde. Mit 2:0 von Spitzenreiter SKN St. Pölten. Mit dem 13. Saisonsieg verteidigen die Wölfe Rang 1 und blicken ihrerseits auf eine Erfolgsserie von 8 Siegen aus den letzten 10 Spielen (1U,1N). Ulysses Llanez und der deutsche Top-Torjäger Luis Hartwig trafen. Bereits zum 11. Mal blieben die Niederösterreicher, die bereits das Hinspiel mit 2:1 gewannen, ohne Gegentor.

Der 18-jährige Tolgahan Sahin und die Jungbullen vom FC Liefering machten bisher im Frühjahr große Sprünge, doch die Wölfe vom SKN St. Pölten stellten ihnen diesmal ein "Haxerl"

Beide Teams starten mit "offenem Visier"

Nachdem der SKN St. Pölten in der Vorwoche in Wien bei den Young Violets auf die Siegerstraße zurückgekehrt ist, wollten sie zu Hause nachlegen. Und vor allem auf die letzte Heimniederlage gegen den SV Horn eine Reaktion zeigen. Doch schon vor Anpfiff war klar – das wird alles andere als eine leichte Aufgabe. Immerhin war mit dem FC Lieferung die beste Mannschaft der Rückrunde zu Gast: Die Jungbullen hatten alle 4 Partien im Frühjahr 2023 bislang gewonnen!

Mit dementsprechend breiter Brust starteten sie auch in die Partie. Doch das Wolfsrudel hielt von der 1. Minute voll dagegen. So entwickelte sich gleich ein richtig flottes Geschehen auf dem Platz. Auch weil beide Teams mit offenem Visier agierten. Die erste Chance hatten dann die Blau-Gelb-Roten. Doch Jaden Montnor scheiterte mit seinem Kopfball an Liefering-Keeper Jonas Krumrey.

Danach gab’s Offensivaktionen hüben wie drüben, richtig gefährlich konnte aber keines der beiden Teams werden. Bis zur 20. Minute. Da war es dann David Riegler, der nach Eckball am Fünfmeterraum zum Abschluss kam, aber statt ins Tor nur seinen Mitspieler Montnor traf. In der Folge versuchten beide Teams weiter munter nach vorne zu spielen – zumeist war aber an der Strafraumgrenze Endstation. So ging es mit einem torlosen Remis in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel sahen die 1.683 Zuschauer weiter eine wirklich gute Partie, in der die Wölfe immer mehr das Kommando übernahmen. Alleine der letzte Pass wollte einfach nicht ankommen. In der 50. Minute klappte es dann doch einmal – aber der Schuss von Kevin Monzialo ging nur ins Außennetz.

Kapitän Wallner und der FC Liefering blieben heute mal nicht obenauf und kassierten gegen den SKN St. Pölten auch im 2. Saison-Duell eine Niederlage mit 2 Gegentoren.

SKN-Führung durch Llanez - Konaté vergibt Elfmeter zum Ausgleich

Nach knapp einer Stunde war es dann aber doch soweit. Denn 5 Minuten nach seiner Einwechslung nahm sich Ulysses Llanez, der schon vor einer Woche beim 2:0 gegen die Young Violets als Joker stach, an der Strafraumgrenze ein Herz und überraschte mit seinem Schuss ins kurze Eck Keeper Krumrey. Dieses Tor war allerdings alles andere als ein Schock für die Gäste, die sofort wieder den Vorwärtsgang einlegten.

Und in der 65. Minute die große Chance zum Ausgleich bekamen: Nach einem Foul von David Riegler an Lawrence Agyekum bekamen die Lieferinger vom sehr guten Schiedsrichter Alain Sadikovski einen Elfmeter zugesprochen. Doch Goalgetter Karim Konaté, mit 14 Treffern Führender der Torschützenliste in Liga 2 und auch im Hinspiel erfolgreich, knallte die Kugel weit über das Tor.

Abend der Joker

Trotzdem steckten die Jungbullen nicht auf, versuchten weiter alles, um zumindest einen Punkt mit nach Hause zu nehmen. Doch gerade das spielte dem Wolfsrudel so richtig in die Karten, denn es gab jetzt viele Räume. Und in der 76. spielte man einen dieser Konter blitzsauber zu Ende – nach herrlichem Pass von Din Barlov, servierte Montnor dem ebenfalls eingewechselten Luis Hartwig den Ball, der cool zum 2:0 einschob (76.). Wieder Mal stachen die Joker beim SKN St. Pölten, kein Team hat so viele Treffer in dieser Saison durch Einwechselspieler erzielt. Auch ein Qualitätsmerkmal des Spitzenreiters.

Weil in der Schlussphase Barlov verzog und die Pfeife des Unparteiischen bei einer Attacke gegen Nici Wisak stumm blieb, endete die Partie mit einem letztendlich verdienten 2:0-Erfolg der Gastgeber, die damit weiter von der Tabellenspitze lachen.

"Auswärts beim Spitzenreiter zu verlieren, ist kein Beinbruch für uns"

FC Liefering-Coach Fabio Ingolitsch: „Es war ein sehr enges und ausgeglichenes Spiel, in dem Kleinigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden. Nach dem Rückstand und dem vergebenen Elfmeter haben wir noch mal alles nach vorne geworfen, wir müssen heute jedoch ohne Punkte nach Hause fahren. Auswärts beim Tabellenführer zu verlieren, ist kein Beinbruch für uns, daraus wollen wir die richtigen Schlüsse ziehen und nach einem insgesamt sehr positiven Start in die Rückrunde nach der Länderspielpause wieder voll angreifen.“

'Das Aufeinandertreffen mit den Wölfen lässt sich in spielentscheidende Momente unterteilen. Während aufseiten des Liga-Ersten zwei Joker innert Minuten stechen, verpassen unsere Farben die Chance auf Zählbares vom Elfmeterpunkt.' 👇https://t.co/hX5c86SoTj — FC Liefering (@FCLiefering) March 17, 2023

ADMIRAL 2. Liga, 20. Runde

Freitag, 17.03.2023, 18:10 Uhr, NV Arena; SR Sadikovski, 1.638 Zuschauer

SKN St.Pölten – FC Liefering 2:0 (0:0)

SKN St. Pölten: Stolz; Messerer, Ramsebner (K), Riegler; Keiblinger, Monzialo (56. Llanez), Conte, Scharner (56.Barlov), Carlson; Montnor (85. Wiska), Silue (72. Hartwig). Trainer: Stefan Helm.

FC Liefering: Krumrey; Gevorgyan, Okoh, Wallner (K), Ibertsberger (90.+2 Mendes); Agyekum (77. Jano), Sahin, Reischl (84.Crescenti), Hofer (84. Berki); Havel, Konaté. Trainer: Fabio Ingolitsch.

Torfolge: 1:0 Llanez (61.), 2:0 Hartwig (76.).

Gelbe Karten: Conte (53., Foul),Ramsebner (79., Foul).

Bes. Vorkommnisse: Karim Konaté verschießt Foulelfmeter (65., drüber).

Fotocredit: FC Liefering via Getty