Die 2. Mannschaft des ADMIRAL Bundesligisten des SK Rapid Wien traf am Samstagnachmittag im Rahmen der 20. Runde der ADMIRAL 2. Liga auf den First Vienna FC. Die Gäste gingen als Favorit in das "kleine Wiener Derby" und es sah auch lange nach einem Sieg des Aufsteigers aus, denn er führte bereits mit 2:0. Ehe die Hütteldorfer noch aufholten und einen Punkt mitnahmen. Der SK Rapid II steht damit bei 20 Punkten, während die Vienna im Frühjahr weiter hinter den Leistungen aus dem Herbst zurückbleibt.

Vienna zieht 2:0 davon

Die jungen Rapidler finden gut ins Match. Nach wenigen Minuten auch schon die erste Tormöglichkeit, doch Marko Dijakovic trifft aus guter Position nicht. Die Vienna macht es kurz darauf besser. Kerim Abazovic steht nach einer Flanke von der linken Seite vom 19-jährigen LASK-Leihspieler Marco Sulzner goldrichtig und köpft ein - keine Chance für SK Rapid-Goalie Laurenz Orgler

Rund eine Viertelstunde später erhöht Lukas Grozurek - und damit ein ehemaliger Rapidler - auf 2:0 für die Vienna (25.) - der Offensivspieler lässt die Rapid-Defensive nach einem hohen Ball (von erneut Assistgeber Marco Sulzner) mit einer Körpertäuschung sehr schlecht ausschauen und überlupft letztlich den Rapid-Torwart stark.

Damit scheint für klare Fronten gesorgt und die Grün-Weißen haben in Folge mehr zu riskieren. Doch es geht ersmtal mit dem 2:0 für die Zellhofer-Elf in die Pause.

SK Rapid II schlägt zurück

Die 2. Halbzeit verläuft dann gänzlich anders als Halbzeit 1 - die Rapidler stehen höher und wirken konkreter in ihrem Offensivspiel. Es sollte auch nicht lange dauern, ehe es 1:2 steht. 10 Minuten nach Wiederbeginn trifft Philipp Wydra zum Anschlusstreffer - der 20-jährige Rückkehrer vom 1. FC Köln II zieht aus etwa 20 Metern ab und sein Flachschuss landet im Tor. Damit ist wieder Spannung drin.

Die Gastgeber bleiben am Drücker und kurz darauf ist der Ausgleich gelungen. Tobias Hedl legt für Aaron Sky Schwarz mit einem Pass von der rechten Seite vor und der 18-Jährige schließt sofort ab.

Damit haben die Hütteldorfer tatsächlich ein 0:2 aufgeholt und sind sogar drauf und dran, das Spiel endgültig zu ihren Gunsten zu drehen. Die Vienna ist jetzt plötzlich stark in Bedrängnis. In der Schlussphase finden dann beide Teams noch Chancen auf den Siegtreffer vor, doch es bleibt beim Remis.

Punkteteilung im Stadtduell! ⚽️ Unsere Jungs müssen sich nach Pausenführung noch mit einem Remis begnügen - Kopf hoch und weiter gehts Jungs! 🔵🟡#ViennaFamily #comeonvienna #AdmiralLigaZwa pic.twitter.com/YQIyXRAf6J — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) March 18, 2023

Samstag, 18. März 2023; Allianz Stadion, Wien-Hütteldorf, 14:30 Uhr, SR Emil Ristoskov

SK Rapid Wien II - First Vienna FC 1894 - 2:2 (0:2)

Startelf Rapid Wien II: Orgler; F. Eggenfellner, Dijakovic, Bosnjak, Wydra, Bajlicz, Holzhacker, Schuster, Fallmann, Dursun, Schwarz. Trainer: Stefan Kulovits.

Startelf First Vienna FC: M. Ecker; Steiner, S. Auer, B. Luxbacher, Noy, Bumbic, Tanzmayr, Sulzner, Grozurek, Abazovic, F. Seiwald. Trainer: Alexander Zellhofer.

Torfolge: 0:1 Abazovic (11., Assist Sulzner), 0:2 Grozurek (25., Sulzner), 1:2 Wydra (55., Odra), 2:2 A. Schwarz (65., T. Hedl).

Gelbe Karten: Auer, Grozurek, Wunsch

Zum Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: Josef Parak