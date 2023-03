Kaum zu glauben...auch im 5. Frühjahrs-Spiel in der ADMIRAL 2. Liga bleibt Vorjahres-Vizemeister FAC ohne Torerfolg, kassierte beim SK BMD Vorwärts Steyr gar seine vierte 0:1-Niederlage im Kalenderjahr. Die Floridsdorfer versinken damit nach 21 Runden weiter im Mittelmaß - derzeit Rang 9. Während die Oberösterreicher nach 3 Remis in Folge endlich den ersten Sieg in 2023 feiern. Das "goldene Tor" erzielte für den Tabellen-13. Kubilay Yilmaz bereits in der 13. Spielminute.

Alem Pasic und Vorwärts Steyr setzten sich gegen Leomend Krasniqi, der um Zentimeter den 1:1-Ausgleichstreffer verfehlte, und den FAC durch. Die Oberösterreicher feierten nach 3 Remis en suite den ersten Dreier im Kalenderjahr und ersten Heimsieg seit 21. Oktober 2022 (damals 2:1 vs. SV Lafnitz).

Kubilay Yilmaz nutzt Startelf-Chance zum Tor des Abends

Nach zuletzt ansprechenden Leistungen von Vorwärts Steyr, sollte gegen den FAC die Serie ohne Niederlage fortgesetzt und zudem erstmals in 2023 die drei Punkte eingefahren bzw. in Steyr behalten werden. SKV-Trainer Daniel Madlener setzte diesmal auf Kubilay Yilmaz im Angriff. Der 26-jährige Österreich-Türke und Winter-Neuzugang bekam seine Chance in der Startformation und sollte sie auch zu seinem ersten Saisontor nutzen!.

Nach einem ersten Abtasten in den Anfangsminuten dann in der 13. Minute das 1:0 für den SKV durch eben jenen Kubilay Yilmaz nach einem Pasic-Kopfball. Der FAC versteckte sich in der Folgezeit nicht und Keles prüfte SKV-Schlussmann Polster in der 16. Minute mit einem satten Schuss in die kurze Ecke.

Trotz der Führung taten sich die Gastgeber schwer, die Spielkontrolle zu erlangen. Der FAC hatte mehr Spielanteile und kam auch immer wieder zu gefährlichen Torraumszenen. Nach rund einer halben Stunde kamen die Madlener-Mannen wieder besser in die Gänge und konnten die Partie wieder offener gestalten.

Überragender Nikolas Polster hält 3 Punkte fest

Mit dem Seitenwechsel kam die Vorwärts gut aus den Startlöchern und Dombaxi hatte nach wenigen Augenblicken eine gute Möglichkeit zum 2:0, sein Schuss ging allerdings übers Tor. In der 58. Minute dann beinahe der Ausgleich, ein Schuss von Krasniqi strich nur um Zentimeter am Gastgeber-Gehäuse vorbei.

In der 63. Minute dann ein Konter der Oberösterreicher, Günes mit dem Schussball aus 16 Metern freistehend: die Kugel strich knapp am Gäste-Gehäuse vorbei. In der Folgezeit war es immer wieder Schlussmann Polster, der mit unglaublichen Reflexen die Steyrer im Spiel hiel. Mit viel Kampfgeist brachten die Rot-Weißen schlussendlich das knappe Ergebnis über die Zeit und erkämpften sich unglaublich wichtige drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

ADMIRAL 2. Liga, 21. Runde, Freitag, 31. März 2023

Liwest Arena, Volksstraße, 4400 Steyr, 1.087 Zuschauer, SR: Andreas Heiss; Philip Gschliesser, Stefan Gamper.

SK BMD Vorwärts Steyr – Floridsdorfer AC Wien 1:0 (1:0)

SK BMD Vorwärts Steyr (3-1-4-2): Polster; Wiesinger, Prada, Bumberger; Marceta; Günes (81. Zdichynec), Pasic (46. Lageder), Sprangler (85. Bitsche), Dombaxi; Filip (81. Sivrikaya), Yilmaz (68. Pellegrini). Ersatz: Eres; Sostarits. Trainer: Daniel Madlener.

FAC (3-4-3): Spari; Scherzadeh (46. Kröhn), Wallquist, Becirovic; Mankowski, Krasniqi (90. Hubmann), Keles, Fink; Monsberger (63. Adewumi), Hernaus (63. Miljanic), Bertaccini (88. Rikal). Ersatz: Gindl; Trainer: Mitja Mörec.

Tor: 1:0 (13.) Yilmaz

Gelbe Karten: Sprangler (71.Foul), Lageder (76. Foul); Monsberger (33. Foul)

