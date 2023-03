Welch faustdicke Überraschung am Verteilerkreis in Rd. 21 der ADMIRAL 2. Liga! Seit 7. Oktober war der FC Blau-Weiß Linz unbesiegt, legte eine Erfolgsserie von 9 Siegen und 1 Remis hin, um ausgerechnet von Schlusslicht Young Violets, das aus den jüngsten 8 Partien nur 1 Zähler holte, jäh gestoppt zu werden. Die Jungveilchen besiegen den Aufstiegs-Aspirant nach heroischem Fight mit 2:1 (FAK-Tore Dario Kreiker & Dejan Radonjic) und schieben sich damit an Kapfenberg, das morgen beim SC Liefering gastiert, vorbei auf Platz 15. Die Gäste bleiben auf Rang 2, haben den GAK 1902 allerdings im Nacken (nur 1 Punkt Rückstand).

Manuel Seidl nicht im Kader - Mayulu auf Bank

Die Frage nach der Favoritenrolle musste gegen die seit Anfang Oktober in der Liga ungeschlagenen Linzer im Vorfeld nicht lange diskutiert werden. Der Tabellenzweite kam mit dem Selbstvertrauen eines Titel-Aspiranten in die Generali-Arena, feierte sensationelle 9 Siege in den letzten 10 Partien. Top-Scorer Manuel Seidl stand überraschenderweise nicht im Kader, der zukünftige Bundesliga-Stürmer Fally Mayulu nahm zu Beginn nur auf der Bank Platz.

Um die Linzer zumindest zu ärgern, so Violets-Trainer Harald Suchard, brauche es auf Seiten der Jungveilchen vor allem zwei Dinge: Kompromisslosigkeit in den Zweikämpfen, Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. Mit Mirko Kos, Flo Kopp, Dario Kreiker und Romeo Vucic verstärkten gleich vier nominelle Bundesligakader-Spieler die Startelf.

Die Linzer begannen erwartungsgemäß dominant, ohne jedoch für Gefahr zu sorgen. Das Mittelfeld-Pressing der Violets machte sich bezahlt, geschickt hielt man die Gäste vom eigenen Tor fern.

Offensiv meldete sich die Veilchen nach gut einer Viertelstunde zu Wort. Fischerauer sah Kreiker durchstarten, dessen gute Hereingabe jedoch zur Ecke geklärt wurde. Nach gut 25 Minuten waren einmal die Gäste an der Reihe, ein Ronivaldo-Kopfball fiel jedoch zu schwach aus. Die Violets kämpften sich regelrecht in die Partie hinein, waren spätestens ab Minute 20 ebenbürtig.

Dario Kreiker zur Führung - Luca Pazourek in Kabine

Wenn sich die 1. Hälfte ein Attribut verdient hat, dann „zweikampfintensiv“: Nach einem Luft-Zusammenstoß mit Pirkl musste Luca Pazourek mit einem Brummschädel vom Feld (42.). Sein Ersatz, Anouar El Moukhantir, sollte Augenblicke später die Führung der Veilchen in die Wege leiten: Nach einem schönen Wechselpass nahm sich der Deutsche aus zwanzig Metern ein Herz, Blau Weiß-Goalie Schmid lenkte den Ball vor die Füße des heraneilenden Dario Kreiker, der nur mehr Danke sagen musste (45.+5).

Radonjic erhöht per Kopfball auf 2:0

Mit der Hereinnahme von Mayulu, Brandner und Herrmann reagierte Blau Weiß-Coach Gerald Scheiblehner auf die offensiv eher harmlose Vorstellung des Favoriten vor der Pause. Doch die Veilchen kamen bissiger aus der Kabine.

Mester holte mit einem Kraftakt einen folgenreichen Eckball heraus, den Radonjic mit seinem ersten Profitor zur 2:0-Führung köpfte (52.). Die Veilchen zogen sich nicht zurück, spielten unbeirrt weiter, ließen bis auf einen Mayulu-Kopfball (60.) wenig zu. Nach Kreiker-Hereingabe klärte die blau-weiße Abwehr in höchster Not vor dem einschussbereiten Romeo Vucic (64.).

Koch mit Aluminium-, Ronivaldo mit Anschluss-Treffer

Riesenglück hatten die Veilchen in Minute 74.: Ronivaldo legte an der Strafraumgrenze auf Koch ab, der es mit dem Innenrist probierte. Keeper Kos war geschlagen, die Kugel klatschte an die Stange. Drei Minuten später sollte es dann doch noch einmal spannend werden. Nach einer Freistoß-Hereingabe, nahm sich Ronivaldo den Ball auf und traf per Flachschuss zum 1:2 (77.).

Die Linzer warfen alles nach vorne, standen aber in aussichtsreichen Situationen zumeist im Abseits. Weil die Jungveilchen ihre Konterchancen ungenutzt ließen, blieb es beim sensationellen, nicht unverdienten 2:1 gegen den großen Favoriten aus der oberösterreichischen Landeshauptstadt. Aus der am Sonntag der Erzrivale der Blau-Weißen - der LASK - in der ADMIRAL Bundesliga an gleicher Wirkungsstädte bei den Profis der Wiener Violetten gastiert

ADMIRAL 2. Liga, 21. Runde:

Freitag, 31.03.2023, 18:10 Uhr, Generali-Arena, SR: Ristoskov

Young Violets Austria Wien vs. FC Blau-Weiß Linz 2:1 (1:0)



Young Violets Austria Wien: Kos, Radonjic, Kopp, Hahn; Pazourek (42. El Moukhantir), Smrcka (65.Pross), Fischerauer, Kreiker (76.Haubenwaller); Dizdarevic (46.Safin), Mester (65.Pecar), Vucic.



FC Blau-Weiß Linz: Schmid; Tursch, Rath (53.Mitrovic), Maranda (65.Briedl); Windhager, Krainz (46 Brandner), Koch, Pirkl; Mensah (46.Mayulu); Ronivaldo, Neumayr (46.Herrmann).

Tore: Kreiker (45.+5.), Radonjic (52.); Ronivaldo (77.)



