Der First Vienna FC 1894 empfing am Samstagnachmittag in der 21. Runde der ADMIRAL 2. Liga den FC Dornbirn. Die Gastgeber mühte sich letztlich zu einem 3:2-Erfolg in der Naturarena Hohe Warte im 19. Wiener Gemeindebezirk. Die Vorarlberger lagen zwischenzeitlich sogar in Führung. Bedanken dürfen sich die Döblinger bei ihrem Goalie Andreas Lukse, der in der 2. Halbzeit den Dreier festhielt.

Torflut schon in Abschnitt 1

Das Spiel ist von der 1. Minute an munter geführt. Beide Teams spielen mit offenem Visier, wobei die Dornbirner aktiver im Spiel nach vorne sind. Jan Stefanon kommt schon nach zwei MInuten gefährlich vor das Tor der Gastgeber, vergibt aber. Immer wieder versuchen es die Gäste mit schnellen Vorstößen, doch das Leder will nicht in den Kasten.

Die Vienna ist da kaltschnäuziger. Lukas Grozurek versenkt das runde Leder im Eckigen - neuer Spielstand nach 22 Minuten - Kai Stratznig lieferte die Vorarbeit. Die Führung sollte aber nicht lange halten. Gustavo Balotelli wird in Szene gesetzt und trifft aus abseitsverdächtiger Position zum Ausgleich. Damit ist wieder alles offen, das Spiel flacht jetzt aber ab, um kurz vor der Pause wieder an Tempo zu gewinnen.

In der 39. Minute haben die Dornbirner das Spiel gedreht. Sebastian Santin mit dem Stanglpass auf Leo Matzler und schon steht es 2:1. Jetzt ist die Vienna gefordert und kann sogleich ausgleichen. Ein Eckball kommt zur Mitte, der Goalie der Dornbirner kann den Ball nicht festhalten, die Vienna setzt nach und Thomas Kreuzhuber drückt das Leder zum Ärger der Dornbirner, die ein Foul gesehen haben, über die Linie. Dann geht es in die Kabinen.

Kalte Dusche für Dornbirn

Die 2. Halbzeit beginnt mit einer kalten Dusche für die Dornbirner. Vom Anstoß weg spielen die Gastgeber einen Angriff, Flankenball von rechts zur Mitte, der Goalie wehrt zu kurz ab und Itamar Noy trifft im Nachschuss. Damit haben die Gastgeber jetzt ihrerseits das Spiel gedreht. In der 63. Minute eine Top-Parade von Vienna-Goalie Lukse, der einen Kopfball von Balotelli aus der unteren linken Ecke fischt.

In der 76. Minute steht wieder Lukse im Zentrum des Geschehens. Stanglpass von der linken Seite und Balotelli spitzelt dazwischen, Torwart Lukse ist aber mit einem Reflex zur Stelle. In der 79. Minute dann Pech für die Vienna - Grozurek spielt den Goalie aus, versucht den Heber, doch der Ball geht ans Aluminium. Das wäre die Entscheidung gewesen. Im Gegenzug ist es wieder Torwart Lukse, der mit einem Reflex aus kurzer Distanz den Ausgleich verhindert. Das ist es dann gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab.

ADMIRAL 2. Liga, 21. Runde:

Samstag, 01.04.2023, 14:30 Uhr, Naturarena Hohe Warte, SR: Talic

First Vienna FC 1894 - FC Dornbirn 1913 - 3:2 (2:2)



Startelf First Vienna FC 1894: Lukse; D. Luxbacher, Noy, Bumbic, Kreuzhuber, Sulzner, Grozurek, Abazovic, F. Seiwald, Stratznig, Edelhofer.



Startelf FC Dornbirn 1913: Ospelt; William Rodrigues, Marte, Matzler, Cavafe, Krizic, Rusch, Santin, Gustavo Santos Costa, Stefanon, Mathis.

Tore: 1:0 L. Grozurek (22.), 1:1 Boletelli (24.); 1:2 Matzler (39.) 2:2 Kreuzhuber (41.); 3:2 Noy (48.).



Spielfilm im Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL