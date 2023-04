Der FC Liefering ringt Aufstiegs-Aspirant FC Blau-Weiß Linz in der 23. Runde der ADMIRAL 2. Liga in der Red Bull Arena in Wals-Siezenheim nach zweimaligem Rückstand ein 2:2 (0:1). Damit rehabilierten sich die Jungbullen auch für die 0:4-Hinspiel-Niederlage in Linz in der Herbstrunde, während die Oberösterreicher die mögliche Chance auf Rang 1 verpassten.

Liefering ließ den FC Blau-Weiß nicht davon ziehen! Nach zweimaliger Führung von Blau-Weiß-Abwehrspieler Manuel Maranda & Co. kamen die Jungbullen um Raphael Hofer, der für den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich verantwortlich zeigte, wiederholt zurück und trotzten dem Aufstiegs-Aspirant ein Remis ab.

Spektakuläre Schlussphase mit Lieferinger LuckyPunch

Dank einer sehr gefälligen Darbietung in Abschnitt 2 punktet der FC Liefering gegen Aufstiegs-Aspirant FC Blau-Weiß Linz. Einem späten Rückschlag lässt 2:2-Schütze Elias Havel einen noch späteren Ausgleich folgen.

Durchgang 1 gehörte dem Tabellenzweiten aus Oberösterreich, deren Mühen in Minute 20 belohnt wurden: Mayulu flankte auf Sturm-Partner Ronivaldo dankte, der zu seinem 11. Saisontor vollendete, indem der 34-jährige Brasilianer zwischen Lawrence Agyekum und Samson Baidoo hochstieg und per Kopfball das 0:1 besorgte (20.):

Nach dem Seitenwechsel waren hingegen vermehrt die Lieferinger am Drücker. Raphael Hofer beförderte einen Freistoß von der Strafraumgrenze ins Gäste-Gehäuse (58.). Im Schlussakt riefen die Linzer wieder ihr Potenzial ab. Tobias Koch staubte im Nachschuss freistehend ab (87.). Allerdings kamen die Lieferinger ein zweites Mal nach Rückstand zurück und lieferten in Person von Elias Havel umgehend die passende Antwort Der Speedster empfing das Spielgerät und schlenzte es nach einem Haken zum Schlusspunkt ins lange Eck (90.).

Fabio Ingolitsch: „Wir haben heute eine super Performance auf den Platz gebracht. Vor allem die zweite Hälfte war voll in unserer Idee: dynamisch und schwungvoll. Dieses Spiel hat richtig Spaß gemacht und bringt uns in unserer Entwicklung wieder einen Schritt weiter. Kompliment an die gesamte Mannschaft, die sich heute mit dieser Leistung auch einen Sieg verdient hätte.“

ADMIRAL 2. Liga, 23. Runde, 18:10 Uhr, Red Bull Arena Wals-Siezenheim, Z: 518, SR: Florian Jandl.

FC Liefering vs. FC Blau-Weiß Linz; 2:2 (0:1)

FC Liefering: Krumrey – Agyekum, Baidoo, Wallner, Ibertsberger – Diabate, Yeo, Hofer (90.+5 Gevorgyan), Jano (83. Sadeqi) – Diakite, Havel. Trainer: Fabio Ingolitsch.

FC Blau-Weiß Linz Startelf: Schmid; F. Strauss, T. Koch, Pirkl, Ronivaldo, Mensah, Mayulu, Brandner (K), Maranda, Windhager, Tursch. Trainer: Gerald Scheiblehner.

Torfolge: 0:1 Ronivaldo (20.), 1:1 Hofer (58.), 1:1 T. Koch (87.), 2:2 Havel (90.).

Gelbe Karten: Ibertsberger (81./Unsportlichkeit), Havel (90.+3/Foul).

