Der GAK 1902 empfing am Freitagabend in der ADMIRAL 2. Liga im Rahmen der 23. Runde den SKN St. Pölten. Damit stand das Top-Spiel auf dem Programm. Der Dritte traf auf den Ersten. Am Ende gab es ein 0:0-Remis der besseren Sorte. Beide Teams fanden Chancen vor, brachten aber das Leder nicht im Kasten unter. Das Titelrennen bleibt weiter spannend. Weiter liegen die Top-Drei-Teams nur zwei Punkte auseinander, da auch zuvor der Tabellenzweite FC Blau-Weiß Linz unentschieden spielte (2:2 beim FC Liefering). Der GAK 1902 bleibt weiter als einziges Team in Liga 2 daheim unbesiegt.

Zwei Routiniers in Aktion: SKN-Abwehrchef Christian Ramsebner und GAK 1902-Regisseur Michael Liendl (re.).

St. Pölten startet blitzartig

Die Gäste finden besser ins Spiel. Nach wenigen Minuten schon ein schneller weiter Pass, der über die linke Außenbahn geht - doch das alles entscheidende Zuspiel auf Jaden Montnor kann von der gut gestaffelten GAK-Abwehrreihe erfolgreich verhindert werden. Kurz darauf die nächste gute Szene der Helm-Truppe, Silue wird gut angespielt - dieser legt auch sofort wieder ab zu Julian Keiblinger, dessen Schuss wird so gerade eben noch von Marco Gantschnig zur Ecke abgeblockt - diese bringt jedoch nichts ein.

Nach 18 Minuten dann auch einmal der GAK 1902: Die Gastgeber kommen über die rechte Seite, eine scharfe Hereingabe in den Strafraum von Thomas Schiestl auf Lenn Jastremski wird am Ende knapp aber doch zu weit - so kommt Keeper Franz Stolz rechtzeitig aus seinem Kasten heraus und kann den Ball dadurch völlig ohne Probleme fangen und auch festhalten. Das Publikum sieht eine flotte Partie mit zwei nach vorne orientierten Teams.

In der 28. Minute kommt der Ball über Umwege zu GAK 1902-Spieler Thomas Schiestl, der mit einem gefährlichen Torschuss Keeper Franz Stolz zu einer guten Parade zwingt, schlussendlich ertönt aber ohnehin ein Pfiff, der Grazer stand knapp aber doch im Abseits. Augenblicke später beinahe das 1:0 für die Heimischen: Michael Liendl gibt nicht auf und erobert den Ball in St. Pöltens Aufbauspiel - der Routinier spielt sofort ab auf den völlig freistehenden Viunnyk - der Mittelstürmer geht noch zwei Schritte und sucht den Abschluss, doch vergibt leichtfertig.

In der 39. Minute wieder Viunnyk, diesmal mit einer guten Ballmitnahme, überläuft seinen Gegenspieler auf der linken Außenbahn und sucht per Hereingabe einen Abnehmer - diesen findet er auch mit Jastremksi, doch dessen Kopfball ist nicht gezielt genug - so kann die Abwehrreihe der Gäste den Ball mit vereinten Kräften aus der Gefahrenzone entfernen. Das ist es dann gewesen in der 1. Halbzeit.

GAK 1902 drückt auf Gaspedal

Wenige Augenblicke nach Wiederbeginn die erste gute Gelegenheit für den GAK 1902: gute Balleroberung der Gastgeber, auf die rechte Außenbahn auf den völlig freistehenden Markus Rusek, der sieht den allein positionierten Michael Liendl (Foto), der 37-jährige Grazer geht noch ein zwei Schritte und will danach den Abschluss suchen - doch am Ende kann die Abwehrreihe des SKN St. Pölten diesen Versuch erfolgreich abblocken. Im Gegenzug Angriff für die Wölfe, am Ende ist es Kevin Monzialo der gut angespielt wird - er versucht nach innen zu ziehen und auch sofort den Abschluss zu suchen, doch dieser rutscht ihm über den Fuß.

Das Publikum sieht auch im 2. Durchgang eine sehr flotte Partie mit Chancen auf beiden Seiten. In der 65. Minute dann die Top-Gelegenheit für den GAK 1902: Nach einem Ballverlust bringen die Steirer einen sehr schnell und vor allem stark spielenden Angriff im Tor unter, Markus Rusek am Ende kommt gut ans Leder und bringt die Kugel irgendwie am herauseilenden Gäste-Goalie vorbei - aber es ertönt schon weit davor ein Pfiff von Schiedsrichter Harald Lechner, dieser dürfte wohl ein Vergehen des GAK 1902 gesehen haben und hat dieses sofort abgepfiffen.

Das Spiel bleibt spannend. In der 81. Minute wieder ein guter Abschluss des Tabellendritten - guter weiter Pass auf den pfeilschnellen Angreifer David Peham, der kommt auch noch an die Kugel, jedoch gibt er einen Abschluss aus zu spitzem Winkel auf das Gehäuse ab, so kann Tormann Stolz ohne Probleme den Ball sichern.

In der 86. ein GAK-Konter nach einem Eckball vom SKN St. Pölten, der von der linken Seite völlig harmlos geklärt werden kann - Michael Liendl gibt aber einen viel zu weiten Pass ab, dieser rollt schlussendlich ins Seitenout zum Einwurf. Das Spiel endet schließlich mit einem Angriff der St. Pöltener, doch Milos Jovicic geht dazwischen. Das wars.

ADMIRAL 2. Liga, 23. Runde, 20.30 Uhr, Merkur Arena Graz-Liebenau; Z: 4.513; SR: Harald Lechner.

GAK 1902 - SKN St. Pölten 0:0

GAK 1902 Startelf: Meierhofer; M. Rusek, Liendl, Perchtold (K), Schiestl, M. Gantschnig, M. Lang, Jastremski, Rosenberger, M. Jovicic, Viunnyk. Trainer: Gernot Messner.

SKN St. Pölten Startelf: Stolz; S. Bauer, Monzialo, Messerer, Ramsebner (K), Silue, Riegler, Montnor, Carlson, Keiblinger, Barlov. Trainer: Stephan Helm.

Gelbe Karten: Viunnyk (3.), Seidl (84.), Peham (87.) bzw. Stolz (88.)

Spiel-FILM im Ligaportal-LIVETICKER.

Fotocredit: GEPA ADMIRAL