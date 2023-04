Besucher des einzigen Samstag-Spieles in der 23. Runde der ADMIRAL 2. Liga zwischen den Young Violets Austria Wien und dem FC Dornbirn 1913 waren gut beraten, nicht zu spät zu kommen und nicht zu früh zu gehen. Beflügelt von 2 Siegen en suite gingen die Jung-Veilchen bereits nach 18 Sekunden (!) in Führung, um in der Nachspielzeit (90.+2) der stets spannenden Partie eine bittere 2:3-Niederlage zu kassieren und weiter auf einem Abstiegsplatz (15.) zu bleiben. Während die Vorarlberger auf Rang 8 mit nunmehr 30 Zählern den Abstand nach unten ausbauten und klar auf Kurs Klassenerhalt sind.

Gustavo Balotelli (li., hier im Duell gegen FC Liefering-Kapitän Wallner) zählte zu den Aktivposten beim FC Dornbirn 1913 in der Generali Arena und steuerte einen Treffer und Assist beim 3:2-Auswärtssieg bei.

Romeo Vucic mit Blitztor nach 18 Sekunden

Die einen - Young Violets - ging mit dem Rückenwind aus zwei Siegen zuletzt in die Partie, die anderen - FC Dornbirn 1913 - wollten nach zwei Niederlagen in Folge eine Reaktion zeigen und endlich mal wieder "anschreiben." Die jungen Veilchen von Cheftrainer Harald Suchard legten auch furios los und nach gerade mal 18 Sekunden sorgte Romeo Vucic für den Blitzstart der Wiener mit seinem Schussball von der Strafraumgrenze. Der 20-jährige Wiener, der auch schon in Einsatzminuten in 8 Bundesliga-Partien der Violetten sammelte, verwertete eine Kopfball-Vorlage von Dario Kreiker zu seinem 2. Saisontor im 8. Einsatz in dieser Saison in Liga 2.

Romeo Vucic schien vor eine Woche eine Liga höher genau hingeschaut zu haben, wo Thomas Sabitzer die WSG Tirol beim 4:0-Heimsieg über den RZ Pellets WAC nach 12 Sekunden in Führung schoss.

Doch die Dornbirner, bei denen der Wiener Cheftrainer Mag. Thomas Janeschitz erst unter der Woche seinen Vertrag verlängert hat, blieben unbeeindruckt vom schnellen Rückstand und kamen nur wenig später durch Gustavo Balotelli (5. Saisontor im 7. Spiel!) per Kopfball zum Ausgleich (5.). Nachdem kurz zuvor bereits Sebastian Santin Aluminium getroffen hatte (4.). Mit den frühen Toren war das "Visier heruntergeklappt", liefert beide Teams einen offenen Schlagabtausch.

Rothosen drehen Partie

Nach einem Cornerball verfehlte der 21-jährige Innenverteidiger Florian Kopp nur knapp die erneute Führung für die Gastgeber, während auf der Gegenseite die Elf aus dem Ländle cool agierte. Zunächst setzte sich der starke Winter-Neuzugang Gustavo Balotelli gegen den erst 17-jährigen Dejan Radonjic durch, ehe der 26-jährige Brasilianer querlegte für Sebastian Santin, der mit einem platzierten Schuss ins Eck die Partie kippte (22.). Balotelli mit Tor und Assist binnen 17 Minuten!

Doch "wie gewonnen, so zerronen"...hielt die 1:0-Führung der Young Violets nicht lange an, war es diesmal derart mit jenem 2:1-Vorsprung der Vorarlberger der Fall. Mit einem sehenswerten, direkten Freistoßtor lässt Florian Fischerauer (27.) die Wiener zurück und zum 2:2-Ausgleich kommen. Zugleich der Halbzeitstand!

In Halbzeit 2 sind die abstiegsbedrohten Young Violets zwar das spielbestimmende Team, wirkten im Abschluss jedoch nicht konsequent genug bzw. ließen es an Effizienz fehlen. Wie Csaba Mester, der aus günstiger Position klar über das Gäste-Gehäuse schoss (68.).

Dramatische Schlussphase mit Happyend für Dornbirner

Geradezu dramatisch, ja wie bei einem Samstag-Krimi, ging es dann in der Schlussviertelstunde zu, die in dieser Saison zu den besten Spielphasen der Jung-Veilchen zählte (ein Viertel der vor dem Match 27 erzielten Tore in dieser Zeit). Nachdem die Gastgeber jedoch die Führung verpasste, witterten die Gäste ihre Chance, um den zweiten Auswärtssieg im Frühjahr (den fünften in der Saison) zu landen.

Wurde zunächst noch ein Treffer von Sebastian Santin wegen Abseits aberkannt, kam es dann für die Janeschitz-Elf in der Nachspielzeit zum Happyend. Nach einem zu kurz abgewehrten Cornerball brachte Raul Marte das Spielgerät noch einmal vor das Gastgeber-Gehäuse, wo der aufgerückte 23-jährige Innenverteidiger Cavafe aus Kuba sich überraschender Freiräume erfreut und bei seinem 2. Saisontor (dem ersten in der Fremde) und FAK-Torhüter Mirko Kos keine Abwehrchance ließ (90.+2).

Young Violets in Horn - FC Dornbirn in Linz

Die Leistung der Young Violets stimmte wieder. Auch wenn der Tabellenletzte nach 6 Punkten aus den vergangenen beiden Spielen diesmal leer ausging, können die Suchard-Schützling durchaus mit "breiter Brust" in das bevorstehende Auswärtsspiel bei Herbstmeister SV Horn gehen (Fr., 21.04., 18:10 Uhr), während der FC Dornbirn in Runde 24 wieder auf Reisen sein wird. Bei Aufstiegs-Aspirant FC Blau-Weiß Linz, wo die "Trauben" für die Dornbirner "hoch hängen" und es im Hinspiel eine 2:5-Heimniederlage setzte.

