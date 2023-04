Am Sonntagvormittag kam es in der 23. Runde der ADMIRAL 2. Liga zum Duell zwischen Aufsteiger First Vienna FC 1894 und dem Floridsdorfer AC. Damit stand das kleine Wiener Derby auf dem Programm. Über die Bühne ging das Spiel in der Naturarena auf der Hohen Warte, ein legendäres Stadion, in dem früher sogar National-Teamspiele abgehalten wurden und Zehntausende ins Stadion stürmten. Dieses Mal waren es zwar nur viele Hunderte, nichts desto trotz sah das Publikum aber eine torreiche Partie mit einem klaren Sieger.

Rassiges "kleines Wiener Derby" von Beginn an

Der FAC konnte im heurigen Kalenderjahr ein Unentschieden, aber noch keinen Sieg einfahren. In den sechs gespielten Runden kassierten die Jungs aus der Hopfengasse 6 Gegentore, kamen selbst aber nur einmal zum Jubeln. Der Kroate Vice Miljanic stand in der letzten Runde gegen die Young Violets Austria Wien nach langer Verletzungspause erstmals wieder in der Startelf und erzielte den Anschlusstreffer zum 1:2.

Die Vienna konnten im neuen Jahr bereits 7 Punkte einfahren. Gegen den FC Dornbirn und die Young Violets gelangen dem Team von Coach Alexander Zellhofer jeweils ein Sieg. Gegen Rapid II spielten die Döblinger nach einer 2:0-Führung noch 2:2. In der letzten Runde sah es gegen St. Pölten lange nach einem Punktegewinn gegen den Tabellenführer aus, in der Schlussphase drehten die Niederösterreicher aber die Partie noch. Beide Teams gehen am Sonntagmorgen von Beginn an mit offenem Visier in die Partie. Echte Torchancen gibt es zunächst aber nicht. Nach sechs Minuten ein erster Freistoß der Gäste, Keeper Lukse hält aber sicher. Kurz darauf wieder eine Chance der Gäste, doch Lukse hält den Kopfball von Bertaccini. Zuvor hatte es die Vienna mit einem scharfen Ball von links zur Mitte versucht, doch der Ball konnte geklärt werden. Beide Teams gehen durchaus aggressiv zur Sache - der Schiedsrichter muss auch immer wieder eingreifen. In weiterer Folge schaltet sich auch die Vienna mehr ins Offensivspiel ein, für richtig zwingende Möglichkeiten reicht es aber nicht. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit ist es dann so weit. Angriff der Floridsdorfer über die rechte Seite, Flanke zur Mitte, der Ball geht in den Rückraum, wo Marcus Maier trocken abzieht und von links halbhoch ins lange Eck trifft. Mit dem 1:0 geht es dann auch in die Pause.



Vienna jetzt am Vormarsch

Die 2. Halbzeit beginnt gleich mit einer Gropchance für die Floridsdorfer - starker Antritt über die rechte Seite, Flanke zur Mitte und Maier setzt das Leder per Kopf knapp am linken Pfosten vorbei. Im Gegenzug Viennas Abazovic mit einem akrobatischen Fallrückzieher, den der Goalie erst im Nachfassen hat. Dann wieder die Floridsdorfer - Maier mit einem starken Antritt, Schuss, doch der Goalie wehrt ab.

In der 65. Minute dann die Top-Chance für die Hausherren: Itamar Noy "tanzt" die Abwehr und den Goalie aus, schiebt das Leder dann aber neben das Tor. Die Gäste aus dem 21. Wiener Gemeindebezirk machen es besser: Aus einem Eckball der Gastgeber entsteht ein Corner, den Leomend Krasniqi mit einem flachen Schuss vom 16er weg abschließt. Damit steht es 2:0 für die Gäste.

Dann hat die Vienna Pech, man trifft aus spitzem Winkel nur die Latte. In der 80. Minute ist das Spiel endgültig entschieden - Marcel Monsberger trifft nach schöner Vorarbeit von Krasniqi zum 3:0. Und das war es dann - kurz darauf ist die Partie vorbei.

ADMIRAL 2. Liga, Runde 23

Sonntag, 16.04.2023, 10:30 Uhr, Naturarena Hohe Warte, 1600 Zuschauer, SR: Pfister

First Vienna FC 1894 - Floridsdorfer AC 0:3 (0:1)

Startaufstellung Vienna: Lukse; Steiner, B. Luxbacher, Noy, Kreuzhuber, Sulzner, Grozurek, Abazovic, F. Seiwald, Stratznig, Edelhofer.

Startaufstellung FAC: Spari; Wallquist, Mankowski, Krasniqi, Keles, Miljanic, Bertaccini, Flavio, M. Maier, Scherzadeh, Bubalovic.

Tore: Maier (46. ), Krasniqi (68.), Monsberger (80.)

Fotocredit: Josef Parak