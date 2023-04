Im Nachtragsspiel der 23. Runde der ADMIRAL 2. Liga zwischen dem FC Flyeralarm Admira und dem abstiegsbedrohten KSV 1919 - die für Freitag angesetzte Partie fiel vor Tagen dem Dauerregen zum Opfer - kassierten die Südstädter ihre fünfte Heimniederlage und haben nun selbst um den Klassenerhalt zu bangen. Denn mit dem 2:0-Auswärtssieg sind die Falken nicht nur weiter im Aufwind und "flogen" vom letzten Tabellenrang auf Platz 14, sondern rückten auch bei nurmehr 3 Punkten Abstand an den Bundesliga-Absteiger ran, der nun Elfter ist und Gefahr läuft den 2. Abstieg in Folge zu erfahren.

Der 27-jährige Oberpullendorfer Martin Rasner hier noch im Duell mit dem 19-jährigen Ivorer im KSV 1919-Dress Mohamed Koné, ehe der FC Admira-Mittelfeld-Routinier bereits vor der Pause verletzungsbedingt ausschied.

Frühes Ausscheiden von Admira-Routinier Rasner

Die Hausherren, die das Hinspiel im September in Kapfenberg mit 4:2 gewannen, gingen es zu Beginn ruhig an, versuchten die Partie mit langen Ballstafetten unter Kontrolle zu bekommen und hatten dementsprechend ein optisches Übergewicht. Die Kapfenberger warteten ihrerseits ab und lauerten auf Konter. Große Torraumszenen suchte man in der Anfangsphase jedoch vergeblich. Der erste Torschuss folgte in der 12. Minute, der Abschluss von Kostic verfehlte das Ziel. Ebenfalls aus der Distanz probierte es Rasner, doch auch sein Schuss ging am Gäste-Gehäuse vorbei (21.).

Danach plätscherte die Begegnung bis zum Pausenpfiff vor sich hin. Die Panther waren bemüht, doch der dichte Abwehrriegel des taktisch gut eingestellten Teams von Cheftrainer Mag. Abdulah Ibrakovic konnte nicht geknackt werden. Bitter: Rasner verließ in der 37. Spielminute verletzt den Platz. An seiner Stelle kam Ristanic.

Innenverteidiger Handl bringt Falken per Kopfball in Führung

FC Admira-Trainer Rolf Landerl nahm mit dem Seitenwechsel eine weitere Änderung vor und brachte Davies für Lukacevic. Der Bundesliga-Absteiger kam mit viel Elan aus der Kabine. Wenige Augenblicke nach Wiederanpfiff hatte Tranziska eine gute Einschuss-Möglichkeit, doch der Deutsche schoss über den Kasten (48.).

Wenig später stand es allerdings 0:1. Nach einer Flanke traf Heindl aus kurzer Distanz per Kopf (52.). Mit Young und Krienzer für Kostic und Tranziska kamen weitere frische Kräfte für die Offensive (58.). Gefährlicher blieben in dieser Phase aber die Sterier, Keeper Haas rettete in höchster Not gegen Grosse (61.). Die Admira konnte sich mit Fortdauer in der Hälfte des Gegners festsetzen und versuchte mit allen Mitteln den Ausgleich zu erzwingen.

In der Schlussphase hatte zunächst Malicsek das mögliche 1:1 am Fuß, doch der Ball ging am Tor vorbei (83.), kurz danach scheiterte Ristanic am starken KSV-Goalie Giuliani (89.), dem gebürtigen Grazer, und auch Young brachte die Kugel nicht im Kasten unter (92.). Quasi mit dem Schlusspfiff gelang den Gästen durch Puschl sogar noch der zweite Treffer (96.).

Die Steirer sind damit seit fünf Spielen unbesiegt (3S, 2U) und feierten bereits den 4. Dreier im Frühjahr. Mit Platz 14 errang der Langzeit-Letzte vom Herbst nach 23 Runden seinen bisher besten Tabellenplatz in dieser Saison und ist weiter im Aufwind sowie auf Kurs Klassenerhalt, der aufgrund der Hinrunde damals noch für schier unmöglich schien und in weite Ferne rückte.

Nach 13 Runden ohne Dreier im Herbst, stehen seit dem 30. Oktober nunmehr mittlerweile 6 Saisonsiege zu Buche bei den Steirern.

Nachtragsspiel 23. Runde ADMIRAL 2. Liga

Dienstag, 18. April 2023, 18:30 Uhr, motion_invest Arena in Maria Enzersdorf, Z: 500, SR: Dominic Schilcher

FC Flyeralarm Admira - KSV 1919 - 0:2 (0:0)

FC Flyeralarm Admira: Haas; Gattermayer, Malicsek, Puchegger, Lukacevic (46./Davies); Rasner (37./Ristanic), Ebner, Vorsager; Kostic (58./Young), Tranziska (58./Krienzer), Ibrahimoglu. Trainer: Rolf Landerl.

KSV 1919: Giuliani; Grgic (75./Zikic), Puschl, Walchhütter, Szerencsi, Mohamed (59./Grosse), Amoah (90./Bajrektarevic), Pichorner, Miskovic, Mandler, Heindl (59./Diaz). Trainer: Abdulah Ibrakovic.

Torfolge: 0:1 Heindl (52.), 0:2 Puschl (96.)

Gelbe Karten: Kostic (45.), Malicsek (62.) Ebner (86.), Vorsager (94.); Mandler (79.), Miskovic (85.), Puschl (86.).

SPIELFILM im Ligaportal-LIVETICKER!

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL