Am Freitagabend empfing der Floridsdorfer AC Wien in der 24. Runde der ADMIRAL 2. Liga den FC Liefering. Damit stand ein Duell zweier Mittelständler auf dem Programm. Beide Teams waren vor der Partie nur durch einen Punkt voneinander getrennt, Floridsdorf ging aber zu Hause als leichter Favorit ins Spiel.

Nach sechs sieglosen Spielen in Folge konnte der FAC am vergangenen Sonntag gegen den Stadtrivalen aus Döbling seine Negativserie beenden. Mit einem klaren 3:0 Erfolg im Wiener Zweitligaderby gegen den First Vienna FC gelang der Mannschaft von Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov ein Befreiungsschlag. Durch diesen Sieg konnte der FAC einen Tabellenplatz gut machen und auf den 8. Rang vorrücken. Nun wollten die Blau-Weißen gegen die Jungbullen auch vor den heimischen Fans erstmals jubeln. Doch auch Liefering hatte Einiges vor. Nach einer nervenaufreibenden Schlussphase samt achtbarem Punktgewinn gegen den Tabellenzweiten FC Blau-Weiß Linz traten die Salzburger die Reise nach Wien an, um beim FAC Revanche für die bittere 1:2-Heimniederlage im Herbst zu nehmen.

Es dauert eine Weile, bis die Partie an Schwung gewinnt. Erst nach knapp einer halben Stunde die erste nennenswerte Offensivaktion im Spiel und die führt gleich zur Führung für die Lieferinger. Zeteny Jano trifft nach schöner Flanke von Elias Havel zur Führung. Mit dem 1:0 im Rücken wollen die Gäste nachlegen, woraus aber nichts wird. Wobei die Gäste sehrwohl treffen, allerdings entscheidet der Schiri auf Abseits. Die Gastgeber machen es besser und gleichen noch vor der Pause aus. Eren Keles bekommt über Umwege den Ball und trifft. Doch es sollte noch dicker kommen für die Liefering, denn kurz darauf sieht Mohammad Sadeqi Gelb-Rot und Liefering muss in Unterzahl weitermachen.

Gleich nach Wiederbeginn setzt es die nächste kalte Dusche für die Lieferinger: Es gibt nämlich Elfmeter nach Foulspiel. Vice Miljanic tritt an und verwandelt. Damit haben die Floridsdorfer das Spiel gedreht. Die Lieferinger riskieren in Folge, was sie auch müssen, wenn es noch mit Zählbarem klappen soll. Anstatt des Ausgleichs fällt das 3:1. Christopher Krohn wird mit einem Laufpass schön in Szene gesetzt und lässt dem gegnerischen Goalie keine Chance. Das 3:1 ist schließlich auch der Endstand. Damit erzielt Floridsdorf wieder drei Tore.