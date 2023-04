Freitagabend empfing der KSV 1919 in der 24. Rd. der ADMIRAL 2. Liga Aufsteiger First Vienna FC 1894 und siegte mit 3:0. Die Falken sind damit nach 14 Punkten aus den letzten 6 Spielen weiter im Aufwind, holten sich dazu beim FC Flyeralarm Admira im Nachtragsspiel unter der Woche einen enorm wichtigen Auswärtssieg, der die Steirer erstmals auf Tabellenplatz 14 klettern ließ. Mit den Kapfenbergern scheint nach ihrem rabenschwarzen Herbst plötzlich wieder zu rechnen zu sein. Die Vienna dagegen ging nach der herben Heimniederlage vor einer Woche gegen den FAC erneut leer aus.

Lukas Walchhütter (li.) und die Kapfenberger Falken weiter im Frühjahrsflow, besiegten Marcel Tanzmayr und die Vienna verdient mit 3:0 und sammeln weiter fleißig Punkte für den im "dunklen" Herbst noch schier unmöglich erscheinenden Klassenerhalt.

Flotte Partie von Beginn

Mit dem KSV 1919 treffen die Döblinger auf die Überraschungsmannschaft dieser Rückrunde. Die Kapfenberger sind seit 5 Spielen ungeschlagen und fuhren nach der Winterpause bereits 4 Siege in 7 Spielen ein. In der Hinrunde gelang der Vienna ein 1:0-Sieg auf der Hohen Warte durch ein Eigentor von Pichorner. Vor der Winterpause lagen die Steirer mit 9 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Im Frühjahr starteten die Falken eine Aufholjagd und kassierten nur eine Niederlage (gegen Aufstiegs-Aspirant FC Blau-Weiß Linz), ansonsten gelangen 4 Siege und 2 Unentschieden.

Die Vienna beginnt besser und versucht sich auch gleich Torchancen herauszuspielen. Es ergeben sich auch gefährliche Szenen, doch vorerst fällt kein Tor. Dann wird auch Kapfenberg aktiver im Spiel nach vorne, doch auch die Obersteirer können nicht vorlegen. So plätschert das Spiel dann dahin und es geht mit dem 0:0 auch in die Pause.

Im 2. Durchgang dann die "kalte Dusche" für die Gäste aus Wien: In Minute 48 ist es Mark Grosse, der allein vor dem gegnerischen Goalie Lukse zum Ball kommt und diesem keine Chance lässt. Mit der Führung im Rücken wollen die Heimischen nachlegen, was auch gelingen sollte. Davor schalten aber die Gäste einen Gang höher. Man will nicht wieder verlieren.

Pichorner mit dem Elfertor zum 2:0

Die Niederlage nimmt dann aber immer klarere Formen an. In der 75. Minute zeigt der Schiedsrichter Mag. Florian Jandl nämlich auf den Elferpunkt nach Handspiel von Dalibor Velimirovic - sehr unglücklich, denn der Spieler berührt im Fallen den Ball mit der Hand. Christoph Pichorner tritt zum Elfer an und trifft.

Damit ist für klare Fronten gesorgt. Die Vienna wirft in der Folge alles nach vorne, kassiert aber dann auch noch das 0:3. Mohamed Kone zirkelt das Leder ins Eck - schöne Vorarbeit von Sanel Bajrektarevic. Das ist es gewesen. Nach etwas mehr als 90 Minuten pfeift der Schiri ab und besiegelt die zweite 0:3-Pleite der Vienna in Folge. Kapfenberg überholt damit die Sturm Amateure in der Tabelle und ist neuer 13. Damit hält man derzeit die Klasse - zum ersten Mal in dieser Spielzeit.