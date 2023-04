Nach 5 Spielen ohne Sieg und dabei gar 3 Niederlagen sowie in den vergangenen 3 Partien gar ohne Torerfolg, meldet sich mit Runde 26 in der ADMIRAL 2. Liga der SK Rapid II mit einem 2:1-Heimsieg über den SK BMD Vorwärts Steyr zurück und verschaffen sich etwas Luft in der unteren Tabellenhälfte. Mit dem 7. Saisonsieg, dem dritten im Frühjahr, klettern die jungen Hütteldorfer auf Rang 11, während die Oberösterreicher zu Beginn ihrer "englischen Woche" Schlusslicht sind. Allerdings mit einem Spiel weniger - Dienstag, 25. April, 18:30 Uhr, Nachtragsspiel vs. SKU Amstetten (heute 5:0 vs. SK Sturm II), Ligaportal-LIVETICKER.

Auftakt nach Maß für SK Rapid II

SK Rapid-Cheftrainer Stefan Kulovits hatte die verletzen Pascal Fallmann und Lion Schuster zu ersetzen und baute auf Adrian Hajdari als rechter Verteidiger. Für den gesperrten Nico Bajlicz kam Tobi Hedl auf die Achterposition, Sky Schwarz begann dafür am offensiven Flügel.

Die Youngster bzw. Amateure es ADMIRAL Bundesligisten SK Rapid begannen im Allianz Stadion furios. Am Fünfer stieg Denis Bosnjak nach einer Ecke am höchsten und köpfelte den Ball haarscharf am langen Eck vorbei (2.). Drei Minuten später verzog der aufgerückte Innenverteidiger Fabian Eggenfellner etwas von der Strafraumkante (5.) – ein vielversprechender Beginn, der in der 9. Spielminute mit dem erlösenden Führungstreffer gekrönt wurde. Philipp Wydra zog von rechts in den Sechzehner der Gäste. Die flache Hereingabe wurde noch abgefälscht, landete aber dennoch bei Furkan Dursun, der sich mit dem Rücken zum Tor um seinen Gegenspieler drehte und platziert ins rechte untere Eck traf – 1:0 für Rapid II (9.). Für den 18-Jährigen der Premierentreffer in Liga 2.

Vorwärts fand im Lauf der 1. Halbzeit zwar immer besser in Partie und dominierte diese ab der 30. Minute. In der starken Phase vor der Pause gelang allerdings kein Treffer.

SK Rapid-Goalie Orgler wehrte einen Kopfball von Tolga Günes zum Eckball ab (34.). Eine sehenswerte Aktion führte zu der nächsten Topchance, Michael Lageder setzte den Ball aber über das Tor (37.). Drei Minuten später traf Lageder, das Schiedsrichterteam entschied allerdings auf Abseits. Eine äußerst knappe Entscheidung.

Vorwärts drückte, Rapid traf

Vorwärts hielt nach dem Seitenwechsel das Tempo hoch, drückte auf den Ausgleich. Oliver Filip scheiterte aus spitzem Winkel an Keeper Orgler (52.), danach haperte es gegen die tief stehenden Wiener oft am letzten Pass. Steyr war nun besser im Spiel Immer wieder gab es einen Abschluss auf das grün-weiße Tor, richtig gefährlich wurde es in dieser Phase aber nicht wirklich.

Der Rapidler Drago Savic hatte nur Sekunden nach seiner Einwechslung die Doppelchance zur Entscheidung. Von der rechten Seite traf er nur das Außennetz (69.), den Flachschuss aufs kurze Eck von links parierte der Tormann (70.). Treffsicher zeigte sich dann Philipp Wydra, der nach einem bilderbuchartigen Konter auf 2:0 stellte (75.) - in der "Rapid-Viertelstunde". Dabei kombinierten sich die jungen Hütteldorfer aus dem eigenen Fünfmeterraum, schalteten schnell um und ließen die Kugel über mehrere Stationen bis in den gegnerischen Sechzehner zum Torschützen laufen.

Vorwärts versuchte in der Schlußphase noch einmal alles und machte es nochmals spannend nach dem Anschlußtreffer (82.). Alberto Prada verlängerte einen Satin-Freistoß, der eingewechselte Tobias Pellegrini drückte den Ball zum 2:1 über die Linie (82.). Trotz großem Kampfgeist gelang der Ausgleich nicht mehr und der SKV musste die Heimreise ohne Punkte, stattdessen der "Roten Laterne" im Gepäck antreten.

Für die gastgebende Elf von Stefan Kulovits dagegen "BigPoints" für das Ziel Klassenerhalt. In seiner "Heimspiel-Doppel-Woche" empfängt der SK Rapid II nächsten Freitag, 28. April, den nächsten Mitkonkurrenten zum Liga-Verbleib: den wiedererstarkten KSV 1919...mit ihrem 3:0-Heimsieg über Aufsteiger First Vienna FC 1894 heute Abend kletterte das Dauer-Schlusslicht aus dem vergangenen Herbst mittlerweile auf Rang 13.

ADMIRAL 2. Liga, 24. Runde

Freitag, 21. April 2023, 18:10 Uhr, Allianz Stadion, Z: 475. SR: Jakob Semler; Edin Kudic, Daniel Trampusch

SK Rapid Wien II – SK BMD Vorwärts Steyr 2:1 (1:0)

SK Rapid II (3-4-3): Orgler; Eggenfellner, Sattlberger, Dijakovic; Hajdari (91. Tambwe-Kasengele), Bosnjak, T. Hedl (67. Oda), Holzhacker; Wydra (81. Tepecik), Dursun (81. Lang), Schwarz (67. Savic). Ersatz: Göschl; Demir. Trainer: Stefan Kulovits.

SK BMD Vorwärts Ster (3-1-4-2): Polster; Wiesinger, Marceta (65. Dombaxi), Prada; Bitsche (72. Yilmaz); Lageder, Sprangler, Satin, Bumberger; Filip (65. Pellegrini), Günes. Ersatz: Eres; Sostarits, Sivrikaya, Zdichynec. Trainer: Daniel Madlener.

Torfolge: 1:0 (9.) Dursun, 2:0 (75.) Wydra, 2:1 (82.) Pellegrini (Prada).

Gelbe Karten: Bosnjak (79. Foul); Sprangler (33. Foul), Prada (35. Foul), Marceta (53. Unsportlichkeit).

Fotocredit: Josef Parak