Nachdem in Runde 24 der ADMIRAL 2. Liga Spitzenreiter SKN St. Pölten Freitagabend mit dem 2:0-Heimsieg gegen den FC Flyeralarm Admira vorgelegt hatte, war am Samstag der Tabellenzweite FC Blau-Weiß Linz gegen den FC Mohren Dornbirn 1913 in Zugzwang, damit der Abstand von 1 Zähler wieder gewahrt bleibt. Dabei verlangten die Vorarlberger, die im Aufstiegs-Rennen noch zum "Zünglein an der Waage" werden könnten, da die Janeschitz-Elf gegen alle 3 Klubs vom Führungs-Trio spielt, den Scheiblehner-Schützlingen alles ab. Der im Frühjahrs-Flow befindliche Ronivaldo erlöste die Blau-Weißen mit dem "Tor des Tages".

Comeback von Torjäger Matthias Seidl

Der FC Dornbirn 1913, der am vergangenen Spieltag mit 3:2 gegen die Young Violets Austria Wien gewann, kam mit breiter Brust nach Linz und wollte auch im Hofmann Personal Stadion überraschen. Erfreulich auf Linzer Seite, dass Trainer Gerald Scheiblehner endlich wieder auf den lange verletzten Matthias Seidl zurückgreifen konnte. Der 22-jährige Kuchler, der in 20 Liga-Spielen in dieser Saison 12 Treffer erzielte, stand auch sogleich in der Startelf.

Bei idealen Fußballbedingungen erwischten die Königsblauen einen guten Start und konnten die im Tabellenmittelfeld angesiedelten Gäste sofort unter Druck setzen. Zwei gute Möglichkeiten von Ronivaldo in der Anfangsphase bleiben aber ungenutzt. Die Vorarlberger kamen dann nach rund 10 Minuten besser ins Spiel und auch gleich zur bis dahin besten Chance. Nach einem Maranda-Ballverlust scheiterte der agile Balotelli aus kurzer Distanz an Schlussmann Schmid.

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Nach einem Freistoß zwang Tursch in der 26. Minute Dornbirn-Keeper Zwischenbrugger per Kopfball zu einer Glanztat. Blau-Weiß-Trainer Gerald Scheiblehner musste dann nach gut einer halben Stunde notgedrungen reagieren. Bei Fabio Strauß ging es nicht mehr weiter und es kam Gölles in die Partie.

Bis zur Pause wurden dann keine nennenswerten Spielszenen mehr notiert und die Partie ging torlos in die Kabinen.

Schied nach einer halben Stunde verletzungsbedingt aus: Der 28-jährige Salzburger Fabio Strauss, 1,95 Meter großer Innenverteidiger vom FC Blau-Weiß Linz.

Ronivaldo erlöst Blau-Weiß Linz mit Gold- und 14. Saison-Tor

Auch zu Beginn der 2. Halbzeit orientieren sich die Blau-Weißen sofort wieder nach vorne und kamen zu Möglichkeiten. Nach Vorarbeit von Matthias Seidl scheiterte Ronivaldo nur ganz knapp am starken Dornbirner Keeper Raphael Zwischenbrugger.

Angetrieben vom überragenden Simon Pirkl ging sehr viel über die linke Seite und so auch in der 56. Minute. Pirkl mit dem weiten Ball für Ronivaldo, der legte ab für Matthias Seidl und der scheiterte per Volleyabnahme wieder nur ganz knapp. Aber dann in der 62. Minute wurden die Angriffsbemühungen belohnt. Nach einer schönen Kombination kam Mayulu zum Abschluss, Zwischenbrugger konnte den Ball nicht festhalten und Ronivaldo staubte ab zum erlösenden Führungstor (63.).

Viele Wechsel und Unterbrechungen folgten im weiteren Verlauf und einer hektischen, turbulenten Schlussviertelstunde, in der es in der bis dato fairen Partie nun auch zu einer "Gelben Welle" kam! Für Dornbirns-Abwehrspieler Carlos Alberto Vazquez Fernandez gar zum Ausschluss nach wiederholtem Foulspiel - Ampelkarte als Konsequenz.

Mensah mit Aluminiumtreffer - Freitag Topspiel beim GAK 1902

Zuvor scheiterte der eingewechselte Paul Mensah noch an der Querlatte (85.). Am Ende blieb es beim knappen 1:0 und damit 10. Heimsieg im 12. Spiel im Personal-Hofmann-Stadion (10S, 1U, 1N). Gelungene Generalprobe für die Linzer, für die es am kommenden Freitag zum Top-Spiel gegen den Tabellendritten nach Graz geht, dem zu Hause noch unbesiegten GAK 1902 (Freitag, 28. April, 20:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Dabei hoffen die Oberösterreicher in der bevorstehenden 25. Runde auch auf Schützenhilfe vom heutigen Gegner FC Dornbirn 1913, der - wieder Samstag - Spitzenreiter SKN St. Pölten im Stadion an der Birkenwiese empfängt (29. April, 14:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER).

Die Dornbirner leisteten engagierte Gegenwehr gegen Ronivaldo & Co., ehe der 34-jährige Brasilianer dann doch mit dem Tor des Tages zur Stelle war. Der 9. Treffer im Frühjahr bereits für den Top-Torjäger, der jetzt gemeinsam mit Karim Konaté (FC Liefering) mit je 14 Treffern die 2. Liga-Torschützenliste anführt und fünf Spiele in Serie scorte. Ronivaldo blüht im Frühjahr auf und ist auf bestem Wege, zum 3. Mal Torschützenkönig in Liga 2 zu werden.

ADMIRAL 2. Liga, 24. Runde

Samstag, 22. April 2023, 14:30 Uhr, Personal-Hofmann-Stadion, Z: 1.000, SR: Safak Barmaksiz

FC Blau-Weiß Linz - FC Mohren Dornbirn 1913 - 1:0 (0:0)

Startelf FC Blau Weiss Linz: Nicolas Schmid, Fabio Strauss, Danilo Mitrovic, Tobias Koch, Simon Josef Alois Pirkl, Ronivaldo Bernardo Sales, Fally Mayulu, Michael Brandner (K), Manuel Maranda, Matthias Seidl, Lukas Tursch. Trainer: Gerald Scheiblehner.



Ersatzspieler: Felix Gschossmann, Christoph Schösswendter, Paul Mensah, Julian Peter Gölles, Fabian Neumayr, Simon Seidl, Jahn Herrmann.

Startelf FC Mohren Dornbirn 1913: Raphael Zwischenbrugger - Carlos Alberto Vazquez Fernandez, Leo Mätzler, Raul Peter Marte, William Rodrigues de Freitas (K), Ljubomir Popovic - Lukas Parger, Sebastian Santin, Lars Nussbaumer, Felix Mandl - Gustavo Santos Costa. Trainer: Mag. Thomas Janeschitz



Ersatzspieler: Justin Ospelt, Matheus Favali Batalha, Marco Wieser, Jan Stefanon, Marcel Krnjic, Noa Mathis, Lorenz Leopold Rusch.

Tor: Ronivaldo (63.)

Gelbe Karten: Ronivaldo (90.+5, Unsportlichkeit) / Schösswendter (85., Foulspiel) / Mandl (70., Foulspiel), Nussbaumer (76., Foulspiel), Wieser (85., Foulspiel)

Gelb-Rote Karte: Carlos Alberto Vazquez Fernandez (86., wiederholtes Foulspiel).

Aus is! Wir besiegen den @fcdornbirn1913 mit 1:0 und bleiben im Kampf um die Tabellenführung weiter dran. #BWLfcd — FC Blau-Weiß Linz (@BlauWeissLinz) April 22, 2023

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at