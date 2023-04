Am Freitagabend kam es in der ADMIRAL 2. Liga zum Duell zwischen dem Floridsdorfer AC Wien und dem SV Lafnitz. Nach dem starken 3:0-Derbysieg auf der Hohen Warte und dem 3:1-Erfolg über den FC Liefering ging die Mannschaft von Mitja Mörec und Aleksandar Gitsov mit gehörig Selbstvertrauen ins Match. Man war auch Favorit gegen die Steirer.

Im Hinrunden-Aufeinandertreffen in der Steiermark konnte der FAC einen klaren 4:0 Sieg feiern und drei Punkte mit nach Wien nehmen. Die Gesamtbilanz gegen den SV Lafnitz ist aber keine mit der sich die Floridsdorfer brüsten können, denn es war der erste Sieg im neunten Duell mit den Steirern (ein Sieg, vier Remis, vier Niederlagen). Somit gingen die Wiener mit klaren Zielen ins Spiel.

Blitzstart der Gastgeber

Nach nur vier Minuten steht es auch schon 1:0 für die Floridsdorfer - Missverständnis in der Lafnitzer Defensive und plötzlich kann Christopher Krohn alleine auf den Goalie zulaufen. Er lässt diesem keine Chance. In der siebenten Minute die Ausgleichschance für die Gäste: Angriff über links, der Goalie kommt zu spät und der Ball wird auf Lichtenberger abgelegt - er zieht in ab, doch der Ball geht Millimeter über die Latte.



Auch im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit sieht das Publikum eine durchaus muntere Partie mit Chancen auf beiden Seiten, auch wenn Floridsdorf insgesamt dominiert. In der 26. Minute die Top-Chance für die Gastgeber - wie beim 1:0 Ballverlust in der Defensive und gleich zwei Floridsdorfer laufen auf den Goalie und einen Verteidiger zu. Dieses Mal kann der Verteidiger aber gerade noch eingreifen und es bleibt beim 1:0. Im Gegenzug ein scharfer Schuss von der Strafraumgrenze der Lafnitzer, doch der Goalie hält sicher. Das ist es dann für die erste Halbzeit

Lafnitz riskiert

Im zweiten Durchgang stehen die Lafnitzer höher. Die ersten Offensivaktionen haben zwar die Gastgeber, doch das Tor erzielen die Lafnitzer. Schneller Angriff über die Seite, Stanglpass zur Mitte und Christian Lichtenberger trifft zum Ausgleich. Nur Augenblicke später ist das Spiel gedreht. Jurica Poldrugac beweist Torjägerqualitäten und macht das 2:1. Wer hätte sich das noch in der ersten Halbzeit gedacht, wo die Lafnitzer für die Offensive praktisch nichts taten. Es kommt aber noch dicker - kurz darauf bekommen die Gäste einen Elfer zugesprochen, den Umjenovic verwandelt.

FAC-Joker sticht

Wer denkt, das die Partie jetzt entschieden ist, der irrt, denn innerhalb weniger Minuten gleichen die Floridsdorfer aus. In der 74. trifft Christoph Halper nach einem Eckball ins eigene Tor - undurchsichtige Situation, doch der Ball zappelt im Netz. Kurz darauf Angriff über Links, Flanke zur Mitte und Marcel Monsberger köpft ein. Damit ist wieder Spannung drin und die Gastgeber bleiben am Drücker. In der 81. Minute ist es passiert - Monsberger geht nach einem abgespielten Freistoß hoch, köpft und der Ball landet im Tor. Detail: er wurde wenige Minuten davor eingewechselt. Was für ein Spiel. Die Lafnitzer werfen dann zwar noch einmal alles nach vorne, doch es bleibt beim Sieg der Wiener.